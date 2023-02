De The Beatles a Harry Styles, los artistas que sonarán en la coronación de Carlos III

El próximo 6 de mayo se inicia la jornada de coronación de Carlos III, de 74 años. A ley de poco menos de tres meses para el histórico evento (ya que se trata de la primera vez que se corona a un monarca en Reino Unido a tan avanzada edad), se van revelando detalles sobre la que han bautizado como Operación Orbe Dorado.

La semana pasada, medios hacían de conocimiento público las actividades que se realizarán a lo largo de los tres días de celebración. Ahora, la Casa Real ha publicado la lista oficial de las canciones que amenizarán la ocasión.

Titulada “Coronation Celebration Playlist” en Spotify, consta de 27 temas musicales en los que predominan artistas británicos. De hecho, solo tres son de otras nacionalidades: Grace Jones, Boney M y Michael Bublé. De acuerdo con un portavoz de la Casa Real, la elección ha sido realizada con la intención de “celebrar a los artistas británicos y de la Commonwealth antes de la próxima coronación”.

La lista de reproducción la encabezan The Beatles con su canción “Come Together”. Otros artistas incluidos son David Bowie, Ed Sheeran, Coldplay, Ellie Goulding, George Ezra, Harry Styles, Queen, Jeff Beck, Sam Ryder, The Spice Girls, The Kinks y Tom Jones. La canción “King” de Years & Years cierra con broche de oro el playlist.

Ha llamado la atención que no figure Elton Jhon, quien fue nombrado caballero por la propia reina Isabel II y era amigo íntimo de Diana de Gales. El cantante protagonizó uno de los momentos más emotivos del funeral de la llamada princesa del pueblo cuando interpretó al piano “Candle in the wind”.

En un principio, la lista de reproducción contaba con 28 canciones, pero una del rapero Dizzee Rascal fue eliminada luego de que el año pasado fuera condenado por agredir a su expareja. “Se incluyó por error una pista con Dizzee Rascal, y tan pronto como se identificó, se eliminó”, refirió un representante del Departamento de Cultura, Medios y Deporte, institución encargada de hacer la selección.