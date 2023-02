Juampa, figura insignia del carnaval de Cotuí

Si preguntan por Juan Francisco Vásquez en el pueblo de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, quizás tarden en responder.

En cambio, si mencionan el nombre de Juampa, la respuesta afirmativa es al unísono y es sinónimo de alegría y admiración.

El abogado y docente universitario es una insignia del carnaval cotuisano y sus aportes han trascendido a nivel local e internacional. De sus 61 años de vida, 55 se ha disfrazado, siendo Rey del Carnaval en varias ocasiones y merecido múltiples premios como carnavalero, artesano y artista.

En cada desfile, prepara su mejor atuendo carnavalesco y se roba las miradas, sumado a su distintiva pintura en la cabeza, rostro y cuello, que es un mundo aparte del disfraz.

El arte siempre estuvo ahí

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/21/imagen-de-la-pantalla-de-un-video-juego-de-una-persona-20d3db4a.jpg La entrevista se realizó en el Casino Juan Sánchez Ramírez de Cotuí donde se exhibe una exposición de carnaval incluyendo el trabajo de Juampa. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/21/un-par-de-personas-sentadas-en-un-sofa-1a57da95.jpg El artesano valoró el apoyo del fotógrafo Mariano Hernández, quien lo ha retratado en múltiples desfiles. (KEVIN RIVAS)

En una visita de Diario Libre a Cotuí para presenciar la tercera salida de las comparsas, en el Casino Juan Sánchez Ramírez, al frente del parque Duarte, se exhibe una exposición de los personajes y comparsas emblemáticas de este pueblo cibaeño, incluyendo fotografías de Juampa.

Nunca se preparó para ser un artista del carnaval. Al ser abordado sobre su inspiración para disfrazarse desde niño, confiesa que no sabía que estaba haciendo algo importante.

“Las cosas eran por temporadas aquí (Cotuí). Cuando eran tiempos de mango nos íbamos a tumbarlos, en tiempo de estudios se estudiaba y en el carnaval uno se disfrazaba”. Insiste en que “la vida era común y corriente y yo no sabía que estaba haciendo algo fuera de lo normal, que iba a trascender así”.

Pero no fue hasta su juventud, cuando vino a estudiar derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) de la capital, proveniente de familia humilde, que descubrió su arte.

Al inicios de los 80, recién mudado a la ciudad, un día terminó de elaborar un traje a base de la planta de acacia, a manera de matar el tiempo.

Decidió salir al Malecón de SD, donde estaba en ciernes el Desfile Nacional del Carnaval y ¡vaya sorpresa! se ganó el primer premio a Mejor máscara de Carnaval. El resto es historia.

Como buen cotuisano, Juampa reinterpreta los trajes de papeluses con brillo y fantasía.

“Siempre he utilizado el papel en todas sus variantes con objetos de la naturaleza”.

Algo que el artesano ha impuesto son los cuellos de tela y otros materiales a modo de capa que lo han adoptado otras comparsas.

El profesional del derecho y de lenguas modernas que da clase en su pueblo y en la UASD, se define como un maestro exigente. Es otra faceta que ama y disfruta. Su familia es su principal apoyo en todas sus disciplinas.

Casado desde hace 31 años y padre de tres hijos dice que su compañera Luz Guzmán es su fan número uno.

El arte en la cabeza

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/21/juguete-de-colores-c0c34c7e.jpg El trabajo creado por José Morillo sobre la cabeza de Juampa. (MARIANO HERNÁNDEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/21/una-caricatura-de-una-persona-5e0f1468.jpg El artista José Miura también pintó a Juampa. (JOSÉ MIURA) https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/21/un-hombre-con-un-turbante-en-la-cabeza-b81e321d.jpg José Cestero luego de pintar a Juampa. (MARIANO HERNÁNDEZ)

El año pasado se inauguró en su honor la exposición “El arte en la cabeza” en el Centro Cultural Banreservas donde 41 artistas pintaron su cabeza y un cuello de tela. Cada obra de arte en su piel fue fotografiada por su amigo Mariano Hernández, quien impulsó el proyecto y un año después, hoy miércoles se estrena el libro fotográfico de la exitosa muestra en la que participaron artistas como José Cestero, Elsa Núñez, Elvis Avilés, Ramón Oviedo y José Morillo.

En las calles

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/21/pastel-decorado-con-flores-16c8f9c0.jpg Juampa en el desfile del pasado 19 de febrero en Cotuí. (KEVIN RIVAS / DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/21/pastel-decorado-con-flores-58da582f.jpg Juampa se vistió de papeluz de fantasía. (KEVIN RIVAS)

En cuanto a qué le falta al carnaval de Cotuí dijo sin vacilar que apoyo porque los cotuisanos hacen esta manifestación con amor.

Juampa confiesa que nunca sabe cómo se va a pintar ni cómo terminará su traje. “Nunca lo sé. Cuando llego al espejo y me miro es como que siento el impulso de qué es lo que voy a hacer. Lo que va saliendo es como un aire que me va entrando y mirándome me entusiasmo y voy haciendo cosas. No sé cómo sale, pero si sale al final”, concluye.

Tras la entrevista, continuó en su casa preparándose para salir a las calles. Juampa se robó las miradas y la admiración el pasado domingo y casi no lo dejaban caminar para tomarse fotografías. “Ese es el premio que me da la gente”, dijo emocionado a Diario Libre. Su salida de 27 de febrero es otra que los lugareños esperan con ansias.

El director de Cultura de Sánchez Ramírez, Andy Castillo Rivas, dijo a DL que las comparsas se esmeran el 27 de febrero porque la mejor va al Desfile Nacional del Carnaval el 5 de marzo en el Malecón de Santo Domingo.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/21/un-hombre-con-una-nina-adf052fb.jpg Andy Castillo Rivas, director de Cultura de la provincia Sánchez Ramírez. (KEVIN RIVAS)

Valoró el trabajo de los carnavaleros y gestores culturales por elegir las mejores creaciones para representar a nivel nacional y elogió a Juampa como un gran motivador.

Indicó que el carnaval cotuisano tiene 20 estilos de disfraces con más de 40 comparsas y es el más ecológico y tradicional de todos.