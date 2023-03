“Mi primera vez en el Soberano”, Acroarte reúne a los artistas que se estrenan como nominados

Sorpresa, emoción y agradecimiento fueron las palabras más sentidas por los artistas que fueron nominados por primera vez a Premios Soberano 2023.

Desde los que tienen 15 años fajados en la música como el Grupo Extra hasta los nuevos cantautores Manerra, Badir y Diego Jaar.

Alrededor de 15 cantantes, actores, músicos y compositores se reunieron la noche de este lunes en el Bar del Teatro Nacional durante el encuentro con la prensa titulado "Mi primera vez en el Soberano", donde contaron sus experiencias en torno al debut en la premiación.

Todos están listos para la noche del miércoles 22 de marzo para debutar en la premiación organizada por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) y Cervecería Nacional Dominicana (CND) bajo la producción de Alberto Zayas a través de Telecentro canal 13.

En el conversatorio y de diferentes renglones participaron Dahian el Apechao, Diego Jaar, Manerra, Cristhian Alexis, Starlyn Ramírez, Badir, Ángel Dior, El Pio, entre otros, así como también Jorge Lenderborg Jr, Mario Peguero, Juani Feliz. Estos últimos mediante un video contaron cómo se enteraron de estar dentro de los agasajados luego de que se habilitara la categoría en el renglón cine "Actor destacado en el extranjero".

No adelantaron si subirán a actuar en el escenario, pero es tradición incluir a los nuevos artistas en distintos segmentos musicales.

Los nominados por primera vez en Premios Soberano durante la rueda de prensa. Los artistas agradecieron a Acroarte ser tomados en cuenta.

Haciendo su fila para estar ahí

Dahian el Apechao disfruta de las mieles del éxito gracias su trabajo en la producción del tema "Después de la playa" de Bad Bunny como parte del álbum "Un verano sin ti" del "Conejo malo", con quien estuvo de gira y hasta tocó en vivo junto a su banda el pegajoso merengue en los Grammy americanos.

Pero su carrera en la música no es de ahora. Por lo que valoró ser tomado en cuenta por Acroarte. De hecho, en una reciente entrevista con Diario Libre resaltó: “Dios está haciendo la obra; él me lo testificó una vez en una campaña cristiana; me dijo que estaría en escenarios súper grandes. No sabía si era como pianista o como ‘El Apechao’, pero yo sabía que esto venía”.

Otro que vive un buen momento este 2023 es el intérprete de "Piripiropi", el joven que se crió en la pobreza en el barrio de Villa María y cuya vida cambió cuando Bad Bunny lo subió a cantar el pasado 21 de octubre en el Estadio Olímpico.

Luego de eso, Ángel Dior ha grabado con estrellas como Karol G y Rauw Alejandro. "Estoy muy nervioso en mi primera vez aquí. Estoy muy agradecido de Dios por darme lo que yo he pedido", expresó Ángel Dior, nominado como Revelación del año 2022. Agregó que sus familiares hicieron una algarabía cuando se enteraron de la buena noticia.

El cómico Elías Serulle manifestó sentirse agradecido porque abrieran la categoría de “Stand up” debido a que afianza mucho más la escena de la comedia. “Ya hay otro camino para alguien que esté haciendo stand. La escena de stand up está ganando su mérito”, comentó Elías.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/03/14/un-grupo-de-personas-sentadas-alrededor-de-una-mesa-con-una-copa-de-vino-a4d32e37.jpg El cómico Elías Serulle. (KEVIN RIVAS)

Tony Santana, el vocalista del Grupo Extra, dijo que tienen 15 años trabajando la bachata en Europa y hace unos cuantos años vinieron aquí a República Dominicana a promocionar fuerte su música.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/03/14/un-grupo-de-personas-sentadas-en-un-sillon-0470f0e5.jpg El Grupo Extra está nominado por primera vez con 15 años de carrera. (KEVIN RIVAS)

“Encontrarnos con esta nominación es algo increíble, se siente muy bien. Estamos muy contentos”, expresó.

Fidia Peralta, nominada como Mejor actriz por su papel en la película “Liborio”, del cual ya se alzó con una estatuilla de Mejor actriz en el pasado Festival de Cine de Fine Arts "Hecho en RD" por la ópera prima del director Nino Martínez, calificó la noticia como impactante, ya que durante varios años trabajó detrás del premio, arreglando y acomodando a los artistas, por lo que siempre soñaba con estar nominada y desfilando por la alfombra.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/03/14/un-grupo-de-personas-haciendo-gestos-con-la-cara-de-un-hombre-f1f14109.jpg Fidia Peralta compite en la categoría Mejor actriz por Liborio. (KEVIN RIVAS)

“Desde el día que me dieron la noticia hasta el día de hoy tengo un dolor de cabeza; un dolor de cabeza pero bonito. Esto es como un cuento de hadas. Yo duré cinco años trabajando detrás de los premios y todo el tiempo estuve soñando con estar ahí. Muchas veces me colé en la alfombra. Cuando terminaba de arreglar a los talentos me ponía mi ropa y dije la próxima vez vendré como nominada. Uno tiene que hacer la fila y Dios puso como todo para que Acroarte pueda ver mi trabajo. Y estoy aquí”, contó feliz la actriz e influencer dominicana nacida en la provincia San Juan, que cuenta con 280 mil seguidores en su cuenta de Instagram y 1.7 millones de seguidores en Tik Tok.

El largometraje “Liborio” también figura en las categorías de Mejor drama, dirección y actor.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/03/14/un-par-de-personas-posando-para-una-foto-7eeedc94.jpg El cantautor Christian Alexis, Badir y Manerra. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2023/03/14/personas-sentadas-en-una-mesa-e2606f6f.jpg El cantautor Diego Jaar, finalista de Dominicana's Got Talent (DGT). (KEVIN RIVAS)

El cantautor Manerra, nominado en cuatro categorías entre ellas “Compositor del año” y “Revelación del año” ya tuvo el placer de estar en el escenario del Soberano en un homenaje póstumo a Víctor Víctor con la canción “Mesita de noche” en 2021, bajo la producción de René Brea.

Aunque solo fueron unos segundos, esto bastó para que la gente se diera cuenta de su calidad. Hoy es uno de los nuevos cantautores talentosos de la escena.

Al hablar con Diario Libre el agradecimiento le brotó, algo característico en Manerra: “Privilegiado y bendecido, esa es la verdad. Son tres años haciendo música, tocando puertas, cuando me encontré con cuatro nominaciones no lo creía”.

El músico Diego Jaar, finalista de Dominicana's Got Talent (DGT), celebró su nominación. Se siente grato aunque precisa que no trabaja para premios, pero el solo hecho de ser tomado en cuenta es motivo de felicidad.

"Cuando te reconocen y aceptan que estás haciendo un trabajo de calidad y que te den la oportunidad de enseñárselo al mundo para mí es muy bonito", comentó el joven que lanzó el año pasado su primer álbum de estudio titulado “Mi libreta” y tuvo la oportunidad de ser el telonero del músico español Pedro Guerra en su última visita República Dominicana.

Emelyn Baldera, presidenta de Acroarte, agradeció a los presentes y afirmó que cada año el galardón busca brindar oportunidades de desarrollo a nuevos talentos, además de reconocer lo mejor de los artistas dominicanos.

En una premiación calificada como “orgullosamente nuestra”, organizada por Acroarte y CND reconocerá en esta edición número 38, lo mejor del año 2021 y 2022.

El Premio Soberano 2023, se llevará a cabo el miércoles 22 de marzo en el Teatro Nacional a partir de las 7 de la noche, transmitido en vivo por Telecentro y con el co-patrocinio de Banreservas y Viva, y con la producción de Alberto Zayas.