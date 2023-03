Piqué responde a Shakira en su primera entrevista tras separación: "Lo único que quiero es que mis hijos estén bien"

Gerard Piqué dio su primera entrevista en profundidad tras la separación con Shakira. Y, según medios españoles, no ha defraudado. El exfutbolista rompió el silencio en el programa "El món a Rac"', presentado por su amigo Jordi Basté y, a pesar de que ha evitado nombrar a la cantante colombiana, no ha dudado en lanzarle un demoledor reproche con sus hijos Milan y Sasha.

Luego de que Shakira lanzara varias canciones en su contra y una más fuerte en su contra y Clara Chía, Piqué decidió hablar un poco del tema de su separación.

Sobre la canción con Bizarrap, Piqué mencionó que "obviamente la he escuchado" -en referencia a 'Session #53', la canción en la que su ex arremete ferozmente contra él y contra su novia, Clara Chía-, aunque dijo que preferiría no hablar sobre ello.

"Las personas tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos", mencionó.

Por otro lado, como reseña el periódico "Milenio", el ex futbolista indicó que cada persona toma sus propias decisiones y que para él lo único importante es que sus hijos estén bien.

"No quiero decir nada al respecto, cada uno toma las decisiones que cree oportunas y no tengo ganas de hablar más del tema ya que creo que al final lo único es que mis hijos estén bien”, mencionó.

Lo anterior formaría parte de un reproche a Shakira que no ha pasado inadvertido sobre el comportamiento que la artista desde su ruptura, y tras el que no ha querido decir ni una palabra más sobre el asunto.