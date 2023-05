Juan Bolívar Díaz: "Mi participación en el Estado va a estar limitada a esta función"

Para Juan Bolívar Díaz Santana estar en la otra acera ha sido un reto que decidió asumir tras permanecer en los medios de comunicación por más de 50 años. Sin embargo, asegura que será su última experiencia en el tren gubernamental.

"Yo he llegado a trabajar en el Estado ahora como embajador después que terminé mi carrera de 52 años en el periodismo. De manera que yo me retiré del periodismo y estoy haciendo un plus extra que va a ser limitado a esta función en España, porque yo no voy a iniciar ahora una carrera diplomática, definitivamente no", señaló.

Evaluación de la ley de cine

En los últimos días algunos sectores han criticado el manejo que se le está dando a la ley 108-10 sobre el Fomento del cine, pero el embajador fue enfático en señalar la importancia de esta legislación para el desarrollo del cine.

"La gente lo ve en función de cuánto deja de percibir el Estado con esos incentivos, pero es al revés, sin esos incentivos no ganaba el Estado porque no llegaban esas producciones. Entonces, de alguna manera ganamos", señaló.

Y agregó: "Ganamos por la imagen del país, por los empleos que generan, por los ingresos de divisas de todo lo que viene. Los productores. Es decir, gana el país. Los incentivos no son negativos, son positivos siempre, como lo fue para el turismo en la primera etapa. Sin esos incentivos tampoco tendríamos el turismo que tenemos", asegura y agrega.

"El auge de la cinematografía dominicana, en los últimos 12 años, se debe a la ley de incentivo que ha multiplicado las producciones cinematográficas tanto de cortos como de largometrajes y documentales en el país".

Reconoció, sin embargo, que hace falta profesionalizar y capacitar más el cine dominicano. "Siempre va a hacer falta mucha más profesionalización y capacitación. La cinematografía es una nueva carrera en la República Dominicana, porque apenas tenemos 10 o 15 años de oficio para los actores de cine, antes solo era para teatro que se formaban".

Una ley de teatro

"Hay que incentivar el teatro. El estado no pierde nada con hacer una ley que incentive el teatro, gana y ganamos todos, y ganan los teatristas, los actores, los productores, las salas que se ocupan con más frecuencia. Creo que hay que incentivar las actividades en las que no hemos sido competitivos", dijo al ser cuestionado sobre la necesidad de una ley que incentive el teatro dominicano.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/18/whatsapp-image-2023-05-15-at-113314-am-b1e0dfd4.jpeg Juan Bolívar Díaz, embajador dominicano en España. (EFE/CHEMA MOYA)

¿El Estado apoya a los medios de comunicación?

Como periodista ha estado ligado a los medios durante toda su carrera y, ahora que está ejerciendo un puesto consular, quién mejor que él para responder este cuestionamiento.

"El Estado ha dado apoyo a los medios, porque hay que recordar que durante años han tenido exenciones impositivas, los periódicos siempre, y de alguna manera la televisión y la radio, se sumaron a esos incentivos", aseguró.

¿Hay que regular el contenido de los medios de comunicación?

Ante esa pregunta fue enfático en su respuesta. "Nosotros entendemos que las regulaciones son las que establecen las leyes", dijo.

Y añadió: "Ahora mismo hay un proceso a la modificación de la ley de expresión y difusión del pensamiento con una concepción más moderna de la que teníamos. Lo que tenemos es que reafirmar las libertades e incentivar la profesionalidad, la profesionalización. Durante una parte de mi vida invertí mucho tiempo en la lucha por la profesionalización y no me arrepiento de eso. Yo estoy orgulloso de lo que avanzó el periodismo".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/18/whatsapp-image-2023-05-15-at-112929-am-094db2bf.jpeg Juan Bolívar Diaz Santana, embajador de la Republica Dominicana en Espana. (OLMO CALVO)

"Cuando nosotros iniciamos a discutir la ley de profesionalización había 300 y pico de estudiantes de Comunicación Social en la escuela de Comunicación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y había 100 en el Instituto de Periodismo y cuando se aprobó la ley, de una vez, al año siguiente, en vez de 300 había 3 mil estudiantes de Comunicación Social, porque se reconoció la profesión y se le dio un valor que, además, se había ganado en todas partes del mundo", aseguró.

Medios digitales vs los medios tradicionales

Él lo tiene claro. Defender los medios tradicionales ante el auge de los digitales es prácticamente imposible. "Las nuevas tecnologías nadie las va a cambiar. No van a desaparecer los periódicos impresos como alguna gente cree, van a tener más dificultades y va a haber menos cantidad, pero con los libros ha ocurrido un fenómeno extraño; también creíamos que iban a desaparecer y en países como España en los últimos tres años ha habido más impresiones que antes", añadió

Reto de los impresos

"No es cierto que las tecnologías van a hacer desaparecer las lectorías impresas, lo que los medios impresos tienen que hacer es adaptarse, hacer transformaciones internas y ser más proactivos en darle una nueva dimensión a lo que ofrecen al público, porque ya no pueden ofrecer la noticia instantánea. Tienen que ofrecer más información de fondo, más reportajes, más orientación, mejor interpretación de la realidad, porque eso es lo que no hacen las redes sociales, que se quedan en las frases y en los hechos escuetos que ocurren".

