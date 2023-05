Zoila Luna: "Tú no puedes comparar el drama de la pérdida de un hijo de muerte trágica, con un hijo que perdió la libertad"

Frontal como siempre, pero constructiva y reflexiva, la psicóloga y veterana comunicadora Zoila Luna se refirió al caso que involucra al hijo del panelista de radio y televisión "Dotol Nastra", al que se le acusa de, junto a otros dos, atracar y matar a un joven de 19 años.

Para Luna no es comparable el dolor que siente la madre del joven muerto con el dolor que puedan estar sintiendo los progenitores de los supuestos responsables de la muerte.

"No es comparable la dimensión del drama... Tú no puedes comparar el drama de la pérdida de un hijo joven, de muerte trágica, súbita, violenta, con un hijo que perdió la libertad o un hijo que vaya preso porque haya tomado malas decisiones", señaló la terapeuta en su participación en el programa "El mañanero".

Sin embargo, Luna aclaró que se trata de dos dramas, dos tragedias. "Son dos dramas y tremendos dramas. Uno no es equiparable con el otro. De manera que, no es válido que tú digas, pero 'tú no estás viendo lo que ha pasado con el que está muerto, que la mamá no va a poder ir a verlo'. Esta señora, según pude leer, ha perdido a su esposo 8 meses antes y es una mujer de una calidad humana que fue capaz de decir, yo recibo al Dotol Nastra", expresó.

Recomendó que la señora reciba ayuda profesional, porque, aseguró, de esta situación no se sale sola. "Esto va a detonar una serie de emociones que es parte del proceso natural del duelo", añadió, y aseguró que en estos momentos, la madre esá en proceso de un bloqueo emocional.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/19/befunky-collage---2023-05-19t105559373-fe41f0b0.jpg Zoila Luna se refirió al caso de la muerte que involucra al hijo del Dotol Nastra. (FUENTE EXTERNA)

El joven Wesly Vicent Carmona, conocido como el Dotolcito, hijo del youtuber Vincent Carmona, popularmente conocido como el Dotol Nastra, fue apresado por la Policía Nacional al ser vinculado en un atraco que terminó con la muerte del Joshua Omar Fernández Decena, el pasado 16 de abril en el ensanche Naco del Distrito Nacional.

Medida de coerción

El Dotolcito, como es conocido en las redes, fue enviado este viernes a prisión, como medida de coerción, acusado de asociarse a los investigados Chiquito y Luis para cometer el asalto, producto de lo cual resultó muerto la víctima Joshua Omar Fernández Decena.

"El Dotolcito" deberá cumplir la medida coerción en Najayo Hombre.