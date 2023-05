Rosa Montero conversa sobre "El peligro de estar cuerda"

En el transcurrir de Centroamérica Cuenta hubo mucha "tela que cortar", contenidos pocos explorados que conquistaron embelesos, asombros y hasta gran cantidad de carcajadas; de manera especial el conversatorio "El peligro de estar cuerda", de la mano de la escritora Rosa Montero, quien con mucho encanto respondió a las preguntas de José Rafael Lantigua, poeta, ensayista, crítico literario, cronista y gestor cultural, que evidentemente ha escudriñado muy de cerca el estilo y la esencia de la destacada mujer.

Fueron 50 minutos fascinantes, entretenidos y muy nutridos de conocimientos, que se desarrollaron en la Cinemateca Dominicana, que lució totalmente llena.

"Tenerla en Centroamérica Cuenta es un regalo extraordinario para todos los que durante años hemos seguido su trayectoria como periodista, una de las mejores entrevistadoras que he conocido, como escritora tiene más de 30 libros traducidos en más de 20 idiomas".

Montero relevó con ejemplos ´buenísimos´ y muy convincentes, los vínculos entre la creatividad y la locura y cómo impactan en la literatura, a propósito del libro que lleva el mismo nombre que el diálogo.

Al responder a la pregunta de Lantigua sobre la relación entre la literatura, arte y locura en el proceso creativo, dijo que es un tema de antaño, pues Aristóteles se extrañaba de que los hombres de mérito artístico tuvieran un exceso de "bilis negra", - en la Grecia Antigua se creía que la locura estaba causada por un exceso de bilis negra – Ella confesó que escribió ese libro para investigar el tema, no desde una visión fría, sino de la misma forma de "La loca de la casa" y "La ridícula idea de no volver a verte", a los que denomina "artefactos literarios, mestizos y difíciles de describir".

Para ella son ensayos raros, con biografías y con ficción.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/23/210523-el-peligro-de-estar-cuerda--rosa-montero---felix-leon-330cee73.jpg La presentación se hizp en la Cinemateca Dominicana. (FÉLIX LEÓN)

En este escenario también confesó que siente que "El peligro de estar cuerda" es el libro de su vida. "Siento que he estado pensando desde pequeña en las preguntas que retumban en este libro. La primera línea dice: Siempre he sabido que había algo que no funcionaba bien dentro de mi cabeza...".

Desde siempre sintió que tenía ese paralelismo en su cabeza. Su primer libro lo escribió cuando tenía cinco años (de ratitas que hablaban) y comenzó a preguntarse por qué dedicaba tantas horas en una esquina de su casa para contar mentiras, lo cual "es un trabajo estrafalario".

Para dar contexto a lo preguntado por don Rafael, contó que a los 16 años tuvo sus primeros ataques de pánico que le duraron hasta los 30 años y que pensaba que estaba loca, en una época que no te llevaban al Psiquiatra. "Decidí estudiar Psicología para lograr entender lo que me pasaba, creo que el 98% de las personas que estudia Psicología lo hace, porque piensan que están chifladas e intentan entenderse a sí mismas".

Luego de tan controversial confesión, aclaró que no terminó la carrera de Psicología porque logró entenderlo todo. Continuó con periodismo, pero sus preguntas aumentaron, al punto de inquietarla, embelesarla y llenarla de curiosidades: qué es la cordura, qué es la locura, qué es la realidad, qué relación tienen con la creatividad.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/23/210523-el-peligro-de-estar-cuerda--rosa-montero---felix-leon4-59826d61.jpg Rosa Montero respondió con ideas que se abren al diálogo y a la interpretación. (FÉLIX LEÓN)

"La locura es una sensación de soledad absoluta, que no cabe en la palabra" Rosa Montero Escritora “

Para ella la realidad es un literal espejismo y que el cerebro construye lo que no vemos, lo ejemplificó con las personas que padecen de Glaucoma, que van perdiendo visión de manera desapercibida y que el cerebro va completando la imagen que la vista no logra ver... "De todo esto habla el libro".

¿Por qué le tememos a la locura? –Preguntó Lantigua, la razón que da Montero es que vivimos en la mentira, lo normal no existe porque no es lo que abunda. Respaldó su idea con un estudio que realizó la Universidad de Yale, Estados Unidos, en 2018, que concluía en que "la normalidad no existe y no es más que la media estadística de las diversas decisiones del ser humano, frente a algo".

Todos somos divergentes en algo, es el parecer de la escritora española, indicando que "lo normal es ser raro, en un abanico grande de rarezas... lo normal viene de normativo, una norma social y cultural, que cambia con el tiempo y las culturas".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/23/210523-el-peligro-de-estar-cuerda--rosa-montero---felix-leon16-024f3147.jpg Rosa Montero firmó libros al final del evento. (FÉLIX LEÓN)

Al referirse a su libro, dice que en el momento en el que mezcla la verdad notarial con la ficción, para ella es la zona más verdadera del libro "porque con ella estoy pudiendo expresar de una manera plástica mi concepto más profundo de la vida y el mundo".