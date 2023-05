Nadia Lugo, la egresada de historia del arte y escritora que se decanta por los relatos

La escritora, comunicadora e historiadora del arte dominicana Nadia Lugo se ha decantado por los relatos. Egresada de la carrera de Crítica e Historia del arte de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) con estudios de Publicidad en la Universidad APEC y de Curaduría de arte, la escritura ha sido su refugio donde plasma sus inquietudes sociales.

En abril pasado Lugo puso a circular "El ruido invisible", una colección de relatos en la que sumerge al lector en la historia contemporánea dominicana, con crítica y sentido del humor.

"Con El ruido invisible Nadia Lugo reafirma ser dueña de un sentido del humor corrosivo y, provocadora, vuelve a demoler la historia patria, la que contaron los vencedores, para escribir el relato de los que fueron derrotados", fue el sentir expresado en la puesta en circulación del libro.

En su obra anterior, "La mirada limpia", la narradora dominicada nacida en 1983 "mete el dedo en la llaga y nos muestra toda la podredumbre sobre la que hemos construido la sociedad en que vivimos".

Nadia, en entrevista con Diario Libre, se confiesa sobre sus motivaciones para escribir los relatos, el interés de contar su interpretación de hechos históricos y sociales y dejar mucho de reflexión.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/30/nadia-lugo-escritora-2-94c2def1.jpg

Diario Libre: ¿Por qué elegiste titular los relatos como "El ruido invisible"?

Nadia Lugo: ¿Alguna vez has tenido un sueño en el que gritas y nadie te escucha o que estás tratando de hacer algo importante y nadie te ve? Pues es eso. El título de "El ruido invisible" viene porque las historias que escribo están en las capas de abajo, son aspectos de nuestra sociedad a los que muy pocos le prestan atención pero que a la vez son parte de nuestra cultura y nuestra historia.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/30/el-ruido-invisible-portada-c832e844.jpg Portada del libro. (FUENTE EXTERNA)

DL: ¿Qué te motivó a escribir la obra?

NL: Yo tenía, y sigo teniendo, tantas cosas que decir de todo lo que veo a mi alrededor y que muchos creerán que son dignas del mágico realismo, pero que en verdad son historias totalmente posibles en este país de las maravillas.

DL: Estudiaste historia del arte. ¿El arte te ha influenciado en la manera de crear tus relatos?

NL: Todo lo que hacemos en nuestra vida está conectado. Cada vivencia luego te lleva a tomar decisiones o caminos, muchas veces sin darnos cuenta. La literatura es también una de las bellas artes y creo que escribir desde tan temprano me influenció a estudiar historia del arte. Creo que a este punto las dos cosas se complementan.

DL: ¿Hay mucho del arte en tu obra?

NL: Yo diría más bien que hay mucho de todo. Hay historia, hay ciencia ficción, música. Hay relatos en los que critico el mundo el arte que a veces suele ser elitista, siempre ha sido mi mayor crítica al campo del arte.

DL: Algo que llama la atención, según entrevistas y críticas a tus libros, es el interés por la historia patria y la crítica social. Coméntanos un poco sobre eso y en cuáles títulos está más presente esta parte?

NL: Siempre me ha llamado la atención la historia dominicana, pero no solo la oficial que cuentan los libros que leemos en el colegio o la universidad, sino las que sucedieron en las capas de abajo, de esas que nadie habla pero que han hecho posible que hoy seamos esto. En verdad mis cuentos son muy críticos con la realidad que vivimos, son muy crudos y trato de retratar esas cosas que nos molesta ver pero que están ahí a la vista de todos.

DL: Otro libro es "La mirada limpia" que tiene mucho contenido político y social. ¿Qué nos puedes abundar del mismo?

NL: Yo he concebido estos dos libros como uno solo, hasta se parecen en los títulos. Ambos tratan sobre las mismas temáticas que me preocupan. Son historias a veces crueles pero siempre con una mirada al futuro, tratando de ver posibles realidades que podríamos enfrentar más adelante, sobre todo con la disrupción tecnológica y la impotencia del ser humano frente a toda la virtualidad que se nos viene arriba de manera vertiginosa.

DL: ¿Cuándo decides entrar de lleno al mundo de la literatura?

NL: Yo empecé a escribir y a publicar en revistas y periódicos digitales, en blogs cuando era más joven. Llegó un día en que me di cuenta que no tenía la calidad suficiente, que contaba historias sin ningún mensaje. Yo creo que me faltaba vivir más. Así que por unos años me puse a aprender y a leer mucho, conseguí un trabajo que era básicamente escribiendo todo el tiempo y eso me terminó de dar la disciplina que necesitaba.

Llegó un día en que fui muy insegura donde un amigo editor, Luis Reynaldo de la editorial Luna Insomne y le pregunté qué podía hacer con unos cuentos que había escrito recientemente, en que revista creía que me los podían publicar. Yo nunca imaginé un libro.

Me dijo que tenía muchas cosas que hacer y que me daría respuesta en unos meses. A los diez minutos me habló y me dijo que me publicaría un libro porque le había encantado. Ahí empezó todo.

DL: ¿Cuáles son tus influencias? ¿Qué leías?

NL: Para ese tiempo recuerdo leer a Chuck Klosterman, a Andrés Rivera y como no a Bronze age pervert, aunque a muchos no les haga gracia este último pero creo que debemos leer todo. Todo lo que me cae en las manos lo leo y me influencia. Más que ficción o ciencia ficción, que tengo mucho de ello en mis relatos, me gusta leer libros de tecnología, artículos científicos y económicos.

Me gusta la filosofía y para la época en que escribí los dos libros leía mucho a Mark Fisher y Slajov Zizek. Además siento que ahora se están escribiendo cosas muy buenas aquí en el país, así que leía mucha literatura contemporánea de talentos locales.

DL: ¿Cuáles son tus próximos proyectos?

NL: Ahora mismo estoy finalizando una novela, un poco entrelazada con la historia familiar. Básicamente trata sobre tres generaciones y una lucha constante por mantener con vida un objeto valioso que han heredado. Por ahí repaso un poco la historia del país en el último siglo y creo que será entretenida. En mi casa me van a matar, pero siempre digo que si quieres que algo sea secreto nunca se lo cuentes a un escritor.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/30/nadia-lugo-posa-con-el-libro-la-mirada-limpia-yimel-rivera-8-1-1024x687-dccca97e.jpg Nadia Lugo posa con su libro La mirada limpia. (YIMEL RIVERA)

Nadia Lugo ha sido incluida en las antologías A orillas del agua: Concurso Literario de Navidad Obispado Nuestra Señora de la Altagracia (2007) y Prietopunk: Antología de afrofuturismo caribeño (2022).

Las colecciones de relatos La mirada limpia (2021) y El ruido invisible (2022), forman parte de la "Colección Carta de ruta" de Luna Insomne Editores.

En la actualidad se dedica a la comunicación institucional y política en República Dominicana y América Latina.