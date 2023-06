Fallece el filósofo Ordine, premio Princesa de Asturias, que combatía el utilitarismo actual

El filósofo y escritor italiano Nuccio Ordine, ganador de la última edición del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades y que falleció a los 64 años, fue una de las voces más destacadas de la filosofía contemporánea por su reivindicación del humanismo y el conocimiento, para construir una sociedad mejor, frente al utilitarismo que domina el mundo actual.



Ordine (Diamante, 18 de julio de 1958), profesor de Literatura italiana en la Universidad de Calabria (sur), fue también un referente del estudio de la literatura clásica y uno de los mayores expertos sobre la obra del astrónomo, teólogo y filósofo italiano Giordano Bruno y sobre el Renacimiento.



Tendría que haber viajado a España en octubre al recibir su galardón, pero el domingo pasado fue ingresado tras sentirse mal en un hospital de Cosenza, en Calabria.



Divulgador excepcional, consiguió colocar algunas de sus numerosas obras en las listas de los libros más vendidos, como "La utilidad de lo inútil", un superventas traducido en 32 países y 20 idiomas y que sintetiza su pensamiento: "En una sociedad en la que sólo se considera útil aquello que produce beneficio, no nos damos cuenta de que todo aquel conocimiento considerado inútil, porque no produce beneficio, es fundamental para la humanidad".



Criado en el pueblo calabrés de Diamante, de poco más de 5,000 habitantes, en el que no había escuela y le daba clase una maestra en su casa, Ordine reivindicaba unos orígenes que no le impidieron convertirse en uno de los más ilustres estudiosos de la literatura y la filosofía.



"Nacer en una casa sin libros y de padres que no estudiaban, vivir en una pequeña ciudad del sur sin librerías ni bibliotecas, sin teatros ni espacios culturales, no significa estar condenado a la ignorancia", explicó en una entrevista. Ordine vivía en el campo, en Cosenza (Calabria), rodeado de una biblioteca de más de 20.000 libros.



Tras comenzar dando clases en el sur de Italia, pasó a la Universidad, donde desarrolló su incansable labor de investigación, que le llevó a compartir y publicar textos que van desde la propuesta de modelos específicos de exégesis filosófica hasta otros de amplia difusión.



Miembro del Centro de Estudios sobre el Renacimiento Italiano de la Universidad de Harvard y de la Fundación Alexander von Humboldt, había impartido clases como profesor en otros prestigiosos centros universitarios, como Yale (EE.UU.), la Sorbona (París), el CESR de Tours (Francia), el IEA de París, el Warburg Institute (Inglaterra) o la Sociedad Max Planck de Berlín.



Además de "La utilidad de lo inútil" (2013), también se hicieron famosos "El umbral de la sombra" (2006) y "Clásicos para la vida. Una pequeña biblioteca ideal" (2017), en el que reivindicaba a clásicos como Cervantes, Shakespeare o Platón para entender temas actuales, desde la desigualdad de la mujer al independentismo.



"Recomendaría a Puigdemont y Rajoy que leyesen a Montesquieu", decía el autor en una entrevista con Efe.



Muy crítico con el "mercantilismo" imperante en la enseñanza, Ordine aseguró en Madrid en 2018 que comprar un prestigioso título no aporta conocimiento y reflexionó sobre el auge de los partidos nacionalistas y ultraderechistas, que sólo buscan "sacar provecho de la indignación y el sufrimiento de las clases acomodadas para fomentar la guerra de unos pobres, los que han pagado la crisis, contra otros pobres, los migrantes".



También, en esa línea, consideraba que la pandemia de coronavirus fue consecuencia de una política neoliberal que "ha descuidado y puesto en riesgo los dos pilares de la dignidad humana, el derecho a la salud y el derecho al conocimiento" y que ha mostrado a la humanidad que "no es verdad la idea que regía el mundo, ese individualismo que asegura que los hombres son islas separadas. Al contrario, tenemos necesidad del otro. Si me daño yo, daño a la comunidad entera. La humanidad es un continente".



En 2022 clausuró en Granada un encuentro literario, "Letras mediterráneas", de la Fundación Tres Culturas, y ese mismo año fue investido doctor "honoris causa" por la Universidad Pontificia Comillas, donde criticó que los sistemas educativos ya no quieran "formar ciudadanos cultos", sino "adiestrar profesionales".



Caballero de Honor de la Legión francesa (2002), era también Comendador de la Orden al Merito de la República Italiana (2010) y Miembro Honorario del Instituto de Filosofía de la Academia Rusa de Ciencias (2010). También recibió un título honorífico de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul en Porto Alegre (2012).



En Francia dirigía con Yves Hersant, tres series de clásicos (Les Belles Lettres) y en Italia la serie "Clásicos de la literatura europea" (Bompiani), además de colaborar en el diario italiano "Corriere della Sera" y en el español "El País".

