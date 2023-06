¿Vas a viajar? Sugerencias imprescindibles de Madrid este mes de junio

Carlos Baute lo promueve y será éxito seguro. ¡La ruta de la arepa en Madrid! Sí, igual que en República Dominicana, en España amamos las arepas; no forman parte de nuestra tradición gastronómica pero... se han incorporado a nuestros gustos. Las hay de todo tipo y condición. Alguna muy sorprendente como la que nos recomendó Baute hace unos días, la de ... ¡callos a la madrileña!

El propio gobierno de Madrid está apoyando la campaña para convertirla en Patrimonio Intangible de la Humanidad. ¡Palabras mayores!

Uno de los patrocinadores de este evento ha sido Goya. Qué cantidad de deliciosos productos presenta esta marca de origen español. Don Prudencio Unanue y su esposa Carolina, burgaleses, se establecieron en 1936 en los bajos de un pequeño establecimiento al sur de Manhattan en Nueva York desde donde distribuían principalmente aceitunas, aceite de oliva y sardinas a las familias de la zona; quién les iba a decir a aquellos dos españoles que se convertirían en el gran imperio de la alimentación latina. Hoy en día son los reyes de los frijoles y la harina de arepa entre los cientos de productos latinos que ofrecen.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/12/shutterstock1103856494-4c7d7131.jpg

Como conclusión, sigan la ruta de la arepa en Madrid y disfrutarán del toque español.

Feria del Libro y arte

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/12/galeriadelascolecciones-0db0660e.jpeg

Pues sí... ya estamos en junio, época de calores y lluvias en RD y a veces también en Madrid. Y con este tiempo cambiante iniciamos el paseo por las 385 casetas de la Feria del Libro con sus calles repletas de visitantes. Este año se centra en la divulgación y la ciencia con mucho empeño.

Cientos de visitantes haciendo fila para que su autor o autora preferidos le dediquen su última publicación.

He visto miles de títulos apetecibles. Y he resistido la tentación de no comprar más que aquello que sé que leeré. Pero hablando de filas y de ciencia matemática les comparto un título que realmente me ha sorprendido: "Por qué la otra fila siempre va más rápido" de David Andrews. Hay literatura para contestar hasta la más complicada de nuestras inquietudes. Hojeando el libro he aprendido que hay que colocarse siempre en las filas de la izquierda y en aquellas en las que los carros estén más cargados. Tendrán que leer el libro para saber por qué.

Les voy a sugerir que desde El Parque del Retiro bajen unos metros hacia el Paseo del Prado y disfruten de algunos de los más bellos retratos de Sorolla que aún se pueden ver en nuestra principal pinacoteca como el magnífico retrato de María de Figueroa vestida de menina, bellísimo y con mucha historia.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/12/real-jardin-botanico-72654ed2.jpeg

Justo al lado, en la Plaza de Murillo, otro recorrido delicioso, el Real Jardín Botánico, que en estas fechas acoge dos exposiciones de PhotoEspaña, el festival de fotografía español con mayor repercusión internacional. Los amantes de este arte van a disfrutar. Hay decenas de sedes en Madrid (y también en otras ciudades españolas y europeas) y la diversidad de autores, historias, técnicas y actividades pararelas les va a entusiasmar. ¡No se lo pierdan!

En este recorrido por el paseo del Prado y alrededores encontrarán multitud de edificios grandiosos. En Madrid y en España en general hay auténticas joyas de la arquitectura que vale la pena contemplar con dedicación y parsimonia.

El organismo dedicado al cuidado y mantenimiento de los bienes históricamente vinculados a la Corona de España es "Patrimonio Nacional". Su actividad es constante y muy meritoria. En estos días nos invitan a conocer algunas de sus nuevas acciones.

Sus Majestades los Reyes de España inaugurarán oficialmente la Galería de Colecciones Reales el 25 de julio, pero quienes nos visiten en las próximas semanas ya tendrán la oportunidad de participar en alguna de las cuatro jornadas de puertas abiertas que se han establecido desde el 29 de junio al 2 de julio . Una oportunidad única porque lo que este nuevo edificio de Patrimonio Nacional ofrece es espectacular. Lo nunca visto. Es el proyecto museístico más importante de España en décadas. Situado junto al Palacio Real, el edificio está excavado en la roca con vistas a la sierra de Madrid.

En los próximos días la Galería mostrará la riqueza, excelencia y diversidad de las Colecciones Reales y, al mismo tiempo, servirá de escaparate de todos los Reales Sitios. No les puedo contar más porque aún no está abierto al público pero se lo contaré muy pronto. Ahora se lo quería avanzar para que quienes de ustedes pasen por Madrid a partir del 29 aprovechen esta oportunidad maravillosa.

Reales Sitios

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/12/cocinera-castamar-660c91a6.jpg

Otra de las novedades que presenta esta entidad cultural es la apertura de estos llamados "Reales Sitios" para la grabación de películas y series. Será una delicia ver cómo se ambientan algunas historias en estos entornos tan bellos, Palacios Reales, Monasterios, edificios históricos y jardines. Ya se ha rodado muchas producciones como Los fantasmas de Goya en el Palacio de El Pardo, La cocinera de Castamar en el Palacio de Riofrío o El ministerio del tiempo en el Palacio de la Granja de San Ildefonso. Y, volviendo la vista atrás, producciones internacionales, como el rodaje de El capitán Jones en el Palacio Real de Madrid -que llevó a la mismísima Bette Davis al Palacio Real de Madrid-, Orgullo y Pasión, que situó a Cary Grant en El Monasterio de El Escorial, o Patton, rodado en buena parte en La Granja de San Ildefonso.

Sirvan estas referencias para que si ustedes están próximamente en Madrid se acerquen y se deslumbren con todas esas bellezas.

Día Europeo de la Música

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/12/organo-73fc733b.jpeg

Y como última sugerencia: Patrimonio Nacional se une a las celebraciones por el Día Europeo de la Música con la actividad ´Conociendo el órgano de la Real Capilla´. El 20 de junio, 420 personas podrán conocer las características técnicas y sonoras que hacen de este instrumento uno de los mejores órganos del mundo.

El organista Jorge García Martín explicará a los asistentes –tres grupos de 140 personas– los géneros musicales típicos del órgano, además de ofrecer un concierto donde se apreciarán las cualidades sonoras del instrumento construido por Jordi Bosch entre 1772 y 1778. La participación en la actividad incluye el acceso al coro de la Real Capilla para contemplar el órgano en acción.

Como ven, es una oportunidad única para disfrutar y conocer un poco más un instrumento que siempre está muy lejos de la gente, ya que los asistentes a los conciertos de órgano se ubican siempre un piso por debajo y de espaldas al órgano.

Hoy les he hablado mucho de esta institución española que es Patrimonio Nacional, pero como habrán observado bien vale este precioso espacio que ocupo en Diario Libre. Ojalá muchos de ustedes lo puedan disfrutar.