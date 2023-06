Johnny Marte, el pionero en programas de ofertas por televisión en República Dominicana

Enérgico y cercano a la hora de comunicar. Por años, Johnny Marte fue el implusor de las teleofertas en la República Dominicana, al punto de ser considerado uno de los pioneros en el país en este tipo de comunicación.

Además de su función de emprendedor en televisión y los negocios, donde se convirtió en los años 90 en un símbolo de las ventas, al comercializar productos a través de un espacio televisivo conocido como Teleofertas, Marte siempre estuvo vinculado al deporte. Fue director de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional y del Club Deportivo Los Prados.

"El hombre ofertas" y el eslogan "Lo que hay que mirar antes de salir a comprar". Tras el éxito de su modelo de negocios, abrió un local que funcionó por 30 años en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Máximo Gómez. Allí se ofertaba todo: desde juegos de cocina y comedor, hasta carros y pararrayos.

Marte falleció este sábado 24 de junio del 2023. Su deceso se produjo a los 67 años de edad en un centro médico del Distrito Nacional mientras le practicaban un cateterismo. "Sufrió un edema y luego un infarto que no resistió", informó a Diario Libre una representante de la administración del Club Los Prados.

Jhonny Marte irrumpió en la televisión dominicana con una corriente de animación que nunca antes había tenido el país: las ventas por pantalla y se constituyó como "El hombre oferta "que se ingeniaba para presentar magistralmente las condiciones y ventajas productos y efectos, en el marco de una política de precios de bajo costo.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/26/whatsapp-image-2023-06-24-at-43529-pm-ccb65d05.jpeg Johnny Marte en una de sus últimas actividades; esta fue una charla a estudiantes de Infotep. (FUENTE EXTERNA)

En 2017, el llamado "hombre ofertas" de la televisión dominicana, celebró los 30 años de su espacio televisivo Teleofertas, y para la ocasión realizó un seminario motivacional dirigido a emprendedores de la compañía de ahorrantes de combustibles Unainco, en el mismo estuvieron presentes amigos, familiares y relacionados.

Como invitado especial de la celebración estuvo el productor Ángel Puello, quien junto a él crearon el programa que inició por Telecentro Canal 13, los domingos de 11 a 12 del medio día, con las expresiones "El hombre ofertas" y el eslogan "Lo que hay que mirar antes de salir a comprar".

Marte narró que 30 años atrás, durante una Semana Santa, estaba en la realización de un evento playero y mirando al cielo le pidió a Dios que le diera una idea novedosa para él ingresar a la televisión y en ese momento vio que apareció caminando en la playa un querido amigo, que en el año 1980, lo llevó a la co-animación del programa "El gordo de la semana", con Freddy Beras Goico.

Ese amigo es el productor de televisión Ángel Puello, el cual le dijo a Johnny: "no me lo vas a creer que caminado en la playa se me ocurrió un programa de ventas por televisión y pensé en tu nombre para conducirlo y co-producirlo", a lo que respondió: tú eres el que no me vas a creer, que minutos atrás mirando al cielo le pedí a Dios que me guiara para regresar a la televisión, con ese testimonio divino nació Teleofertas.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/26/johnny-marte-y-angel-puello-aniversario-teleoferta-nov-2017-1936476f.jpg Johnny Marte y Ángel Puello en una imagend e archivo. (FUENTE EXTERNA)

Durante la celebración, Marte expresó que se siente orgulloso de haber sido orientado en sus primeros pasos en la televisión por Puello, que demostró ser un genio creativo al producir para Beras Goico, Johnny Ventura, Rafael Corporán de los Santos, Isha, entre otras figuras televisivas y que se ha convertido en un ícono de la televisión de ayer, hoy y mañana.

Su última aparición en televisión se produjo hace un mes en el programa Luna Llena de Radio Televisión Dominicana (RTVD) para ilustrar a la teleaudiencia sobre lo que fue el fenómeno de la música disco, en la que hizo que los talentos del espacio danzaran en una coreografía colectiva sobre uno de los temas de esa corriente musical.