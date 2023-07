Teatristas reaccionan a controversia por alto costo en contratación de musical Mariposas de Acero

Este miércoles se hizo pública la información de que el exitoso musical "Mariposas de Acero" había sido contratado por el Ministerio de Cultura para realizar seis nuevas funciones en el marco de la feria del libro 2023, que se estará realizando del 24 de agosto al 3 de septiembre, en la Plaza de la Cultura. Iniciativa que habría sido aplaudida por todos los sectores hasta que se dio a conocer el monto: más de 40 millones de pesos. Cifra que, muchos consideraron exagerada.

El productor Guillermo Cordero en reacción a las críticas, esto tiene que ver por el elevado costo de montaje de un musical de este nivel.

"Eso cuesta y los artistas tienen que ser pagados. Yo pienso que, si ha sido una decisión del Ministerio de Cultura, pienso que está muy bien hecho. O sea, lo que van a hacer es a darle una clase de historia a los estudiantes que van a venir aquí y eso cómo está la juventud no tiene precio, que esa juventud reciba eso no tiene precio", aseguró el productor teatral al hablar para los medios en el marco de la presentación de su nueva obra.

Cordero añadió que se trata de una obra de mucha calidad que no tiene precio, la cual tendrá cuatro funciones gratuitas en el Teatro Nacional y dos más el Gran Teatro del Cibao.

El viceministro de Creatividad y Formación del Ministerio de Cultura, el dramaturgo y actor teatral Jovanny Cruz, señaló que " como esa actividad entra en el marco de la feria del libro que no está bajo mi vice ministerio me he difícil dar detalles", aunque reconoce que hay cierto disgusto por la decisión.

Indicó, además, que la ministra de Cultura Milagros Germán, emitirá su opinión respecto a los 40 millones de pesos que le costará al Estado dominicano el montaje del musical "Mariposas de acero" en marco de la Feria del Libro.

De acuerdo a la solicitud se aprobó la "Contratación de 6 presentaciones y montaje en la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2023 de la obra musical 'Mariposas de acero' de la autoría, dirección y producción del Sr. Waddys Jáquez", se señala en la descripción.

El musical "Mariposas de Acero", que rinde tributo a las heroínas, Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, realizó sus últimas funciones a inicios de semana en el Teatro Nacional Eduardo Brito.

En la obra actúan Adalgisa Pantaleón (Dedé Mirabal); Nashla Bogaert (Minerva); Hony Estrella, (Patria); Coral González (María Teresa); Diana Ramos (Dedé Mirabal joven); Frank Ceara (Rafael Trujillo) y Judith Rodríguez (Tomasina Cabral).

También actúan: Ana Rivas (Mercedes Reyes, Mamá Chea); Nairoby Duarte (Tonó), el cantante Gnómico (Johnny Abbes); el rapero Nico Clínico (Manolo Tavárez Justo); Ivanna Ramírez (Miriam Morales); Paola Zayas-Bazán (Dulce Tejada); Alejandro Moss (Leandro Guzmán); Cruzmonty (El senador Juan Bautista Rojas); Benny Pérez (Enrique Mirabal) y el cantante urbano AcentOh, en el rol de (Navajita).

Hasta el momento ni su productor ydirector ni las actrices o actores han emitido opiniones al respecto.

En su última la función número 14 del musical "Mariposas de Acero", los productores sorprendieron al elenco y el público con la presencia en sala de uno de los latinos más influyentes de la ciudad de Nueva York, el director de "Viva Broadway" y activista político, Luis Miranda, padre del artista teatral de fama mundial, Lin Manuel Miranda.



El señor Miranda llegó al país junto al congresista Adriano Espaillat y la productora María Goyanes, directora artística del Woolly Mammoth Theatre, para ver personalmente este espectáculo que no solo representa la vida de nuestras heroínas nacionales, Las hermanas Mirabal, sino también la lucha por la democracia en Latinoamérica y el mundo.

Reacciones a favor y contra en redes sociales

"¡No seamos mezquinos 40MM por un espectáculo como Mariposas de acero, eso señores no es na! Es una puesta soberbia, guion y música original, qué se yo cuantos artistas y técnicos involucrados, obra que hace patria. No seamos ridículos. Hay que pagar a los hacedores y el mensaje llega", escribió la usuaria de Twitter Meilyn Eda Mercedes.

"Este año he escuchado y leído a mucha gente pidiendo que #MariposasDeAcero pueda llegar a los estudiantes. Me agrada que se vaya a presentar en la Feria del Libro. La gente joven merece ver ese musical", añadió otra bajo el usuario de La Vivi.

En Instagram las opiniones no estuvieron tan a favor como Twitter. "No se le quita el mérito ni el mensaje que lleva, pero... 40 millones, ¿a son de qué? Si quieren cultura inviertan en educación, porque esto llora ante la presencia de Dios", escribió una usuaria de la red social.

"Amo la cultura, pero ese Dinero daría, para una nueva escuela, para repararle a invirtiendo 1 millón las casas de personas que casi se les cae arriba. Imagínate crear más UCI con ese dinero y así no hay que coger para una clínica y dar 1 millón cuando un familiar está grave, invertir en algunos hospitales que lo necesitan", fue la opinión de otra.

En varios programas de panel en radio y televisión se ha debatido el escándaloso tema de la contratación del musical tras la noticia publicada este miércoles en Diario Libre.