Francheska Pujols, aspirante por Azua a la corona de Miss Universo RD 2023

Francheska Pujols es una modelo y actriz llena de ambiciones y sueños, originaria de Azua. A la edad de 20 años para abrirse paso en la industria del cine y terminar su formación académica como actriz, se trasladó a los Estados Unidos.

Miss Azua cuenta que "me fui sola a los Estados Unidos, sin ayuda de nadie y ha sido una travesía no contar con muchos recursos, pero aun así, he logrado llegar a donde estoy en el día de hoy".

Pujols tiene 27 años de edad y en la actualidad se encuentra participando en el certamen de belleza Miss Universo República Dominicana 2023, representando a la provincia de Azua.

Su naturalidad y elegancia, sumado a su capacidad para expresarse, han sido dos de los factores determinantes para destacarse en el mundo de la actuación y el modelaje.

"Y es por lo que participar en este certamen es ganar, y con el apoyo de la gente continuará abriendo otras puertas para continuar haciendo aportes como embajadora de los niños y niñas con menos oportunidad hacia una educación integral de calidad", promete Francheska Pujols, Miss azua.

Además, su impresionante soltura en el dominio idioma inglés y español, le han permitido a su corta edad realizar acciones en favor de organizaciones sin fines de lucro del país, como es el caso de la Fundación Manos Samaritanas, de la cual es embajadora y se desenvuelve como promotora de educación.

Esta ONG se inclina a ayudar a niños que no cuentan con los recursos necesarios para su desarrollo educativo, por lo que ofrece sala de tareas, talleres, charlas y un departamento de psicología que juega un papel importante en el seguimiento y ayuda personalizada a cada niño.

Además, se enfoca en la salud ofreciendo medicinas y operativos gratuitos con ayuda colaboradores nacionales como internacionales, en esa onda, Francheska señala que "creo en un mundo donde la educación sea oportunidad para todos los niños".

Otro aspecto que destaca de la representante de Azua en el Miss RD Universo es su carrera actoral y como modelo, por medio de la cuales ha realizado varias portadas para diversas revistas y películas, en donde se destaca no solo su esbelta figura, sino el buen manejo en cada uno de estos aspectos.

