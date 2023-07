Leonardo Padura hace un recorrido por épocas y personajes en "Los rostros de la salsa"

El escritor y periodista cubano Leonardo Padura presentó este lunes la nueva edición del libro "Los rostros de la salsa" en Casa de Teatro, un lugar especial para el autor dada su amistad durante 40 años con el gestor cultural Freddy Ginebra.

En su época de periodista en los años 80, antes de sacar su primer libro como escritor, Padura estaba inmerso en investigar el fenómeno de la salsa, que cobró vida en la ciudad de Nueva York de la mano del dominicano Johnny Pacheco en los años 70, y para ello se embarcó en una búsqueda por sus protagonistas, resultando en una serie de entrevistas importantes.

Este libro ha sido reimpreso con fines académicos por la editorial Aurelia con apoyo de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y la Unión Europea con el proyecto Transcultura y se distribuirá en bibliotecas y centros culturales.

Como parte de su visita a República Dominicana también dictó la clase magistral "Periodismo y literatura, los personajes y las historias" en Casa de Teatro.

Leyendas de la música

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/25/puesta-en-circulacion-ff6d9209.jpg La puesta en circulación se realizó en Casa de Teatro. (KEVIN RIVAS)

El Premio Princesa de Asturias de las Letras 2015, Orden de las Artes y las Letras de Francia y Premio Nacional de Literatura de Cuba, dejó claro que no es un musicólogo, sino un admirador del ritmo que, reitera, no es un género musical, sino un movimiento, premisa que compartió públicamente el fenecido músico Tito Puente, entre otras personalidades.

"Es un movimiento, es un proceso cultural que agrupa distintos géneros, posibilidades. Creo que la salsa, al no ser identificable con un género musical en específico, de tener distintas capacidades, se convierte en un movimiento y expresión cultural", manifestó.

Las páginas de esta obra harán conocer a fondo la parte musical de Rubén Blades, Willie Colón, Celia Cruz, Gilberto Santa Rosa, Johnny Ventura, Johnny Pacheco, Héctor Lavoe, Cheo Feliciano, Tito Puente, Oscar D´León, Eddie Santiago, Luis Enrique o exponentes dominicanos del merengue y la bachata como Wilfrido Vargas y Juan Luis Guerra.

En las 15 entrevistas incluidas en esta versión, Padura hizo un repaso de la obra y señaló que la salsa tuvo una evolución natural. Pasó primero por una fase creativa y luego por una fase comercial extendiéndose a tantos mercados.

Dijo que hoy en día pasó su ola de popularidad, siendo "sustituida por un género tan debatible como el reguetón".

La primera entrevista se la hizo a la leyenda dominicana del merengue Wilfrido Vargas en el Festival Servantino de Guanajuato en 1982.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/25/freddy-ginebra-4f5dcfda.jpg El gestor cultural Freddy Ginebra. (KEVIN RIVAS)

Dentro de las anécdotas, su amigo de larga data Freddy Ginebra contó como se dio la entrevista con Juan Luis Guerra hace años, una que deseaba hacer el autor de "El hombre que amaba a los perros", y la manera más factible que encontró el "Duende", como se le dice a Ginebra, fue caerle como 'paracaídas' a Juan Luis en su casa a las 8:00 de la mañana, ya que es difícil agendar una entrevista por su disponibilidad.

"Le dije a Padura, si quieres ver a Juan Luis hay una única manera. Móntate en mi carro. Y llegamos a la casa de Juan Luis. Toco la puerta y me abre la muchacha de servicio. -Don Freddy, usted aquí tan temprano- me dice-. Le pregunto por el don y me responde que está durmiendo. Le digo -No importa, cuela el café- Y nos sentamos a esperar. Luego JLG baja acabado de levantar y me dice -Hola, Freddy- y lo recibo con un 'Hola, Juan Luis, aquí te tengo a Leonardo Padura que te va a entrevistar, siéntate ahí'. Lo agarramos desprevenido pero lo logramos. Cuando acabamos Padura me agradece y yo le comento -de otra manera hubieras pasado cuatro años esperando una entrevista".

A Padura le pareció fundamental esa conversación para cerrar la primera versión del libro a finales del 1996.

Leonardo Padura también contó una y fue que entrevistó a Rubén Blades en Asturias, España, de camino a una tienda de zapatos donde Blades iba a buscar un par para el show de esa noche. "Rubén estaba ocupado ese día, primero estaba comiendo y luego iba a ensayar y su mánager me dijo que no. Luego lo saludé y le pregunté si podía responder algunas preguntas y me indicó que podía hacerlo de camino a la tienda para ir hablando", narra Padura.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/25/leonardo-padura-conferencia-6eef0d6f.jpg Padura contó el proceso de llevar a cabo las entrevistas. (KEVIN RIVAS)

Pero más de 20 años después de eso, para una nueva edición del libro, Rubén y Leonardo sí concertaron una entrevista con todas las de la ley y hoy llevan una relación de admiración mutua.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/25/leonardo-padura-libro-439c623a.jpg Portada del libro. (KEVIN RIVAS)

Al preguntarle si ha cambiado el método de las entrevistas en el periodismo, dijo a Diario Libre que no, que la esencia sigue igual aunque los artistas sean más visibles y expongan todo en las redes sociales.

"Hay que tener un buen cuestionario, hay que conocer al entrevistado. La técnica no ha variado, aunque ahora es más fácil tener acceso a la información", señala.

Como periodista, recomienda leer mucho y ser cultos. "Ser cultos es fundamental para ser un buen periodista", afirma.