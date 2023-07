La resiliencia de los libros y el cine en la era digital

El impacto de la era digital en nuestra sociedad ha sido innegable. Con el advenimiento de internet, la aparición de los libros electrónicos y las plataformas de streaming de películas y series, se generó un temor generalizado de que los medios tradicionales, como los libros y el cine, quedarían obsoletos. Sin embargo, con el paso del tiempo, hemos presenciado que estos dos pilares culturales se han mantenido sólidos y vigentes en la era digital, demostrando que ni los libros ni el cine han pasado de moda.

La irrupción de los dispositivos electrónicos y la facilidad de acceso a información en línea hicieron que muchos creyeran que los libros impresos se extinguirían. Se pensó que las bibliotecas físicas perderían su valor, y que las pantallas de e-readers y tabletas reemplazarían la experiencia de hojear páginas. Aunque es cierto que la tecnología ha abierto nuevas formas de acceso a la lectura, los libros impresos continúan siendo apreciados por innumerables lectores en todo el mundo.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/26/shutterstock349789277-430e1b80.jpg

El libro impreso, como objeto tangible, ofrece una experiencia multisensorial única. La textura del papel, el olor de las páginas y la posibilidad de subrayar o anotar en los márgenes son aspectos que no pueden replicarse con dispositivos electrónicos. Además, muchos amantes de la lectura disfrutan coleccionar libros y exhibirlos en sus estanterías, creando un ambiente acogedor y personalizado en sus hogares.

Por otro lado, la experiencia de la lectura en un libro impreso favorece la concentración y la comprensión profunda del contenido. Investigaciones han demostrado que leer en papel permite una mejor retención de la información y una mayor conexión emocional con la historia. Por lo tanto, a pesar de las opciones digitales disponibles, los libros impresos siguen siendo una elección preferida por muchos lectores.

Del mismo modo, el cine también ha resistido el embate digital. Cuando las plataformas de streaming ganaron popularidad, algunos vaticinaron que el cine tradicional en salas de proyección perdería su atractivo. Sin embargo, las salas de cine continúan siendo visitadas por millones de personas en todo el mundo, y las producciones cinematográficas siguen siendo celebradas y premiadas en prestigiosos festivales y galas.

El cine ha sido capaz de adaptarse y aprovechar las oportunidades que ofrece la era digital. Las plataformas de streaming han ampliado la audiencia y han permitido que películas independientes y de diversos géneros lleguen a un público más amplio. Las redes sociales también han permitido una mayor interacción entre los cineastas y el público, creando una comunidad en línea que comparte opiniones y comentarios sobre las películas.

Cuando fui por primera vez a un cine en formato IMAX para ver la película "Rogue One" de la saga de "La Guerra de las Galaxias", no sabía qué esperar, pero fueron casi cuatro horas, simplemente asombrosas. Desde el momento en que entré a la sala, me di cuenta de que esta no sería una proyección de cine convencional. Al tomar asiento, me sorprendió el tamaño de la pantalla IMAX. Su inmensidad abarcaba todo mi campo visual, sumergiéndome en una experiencia cinematográfica completamente envolvente. Los altavoces que rodeaban la sala brindaban una calidad de sonido excepcional, generando un ambiente auditivo inigualable. Me sentí como si estuviera dentro de la película, como si fuera parte de la acción que se desarrollaba frente a mí.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/26/shutterstock526930675-d573aaa2.jpg

Pero, volvamos a lo tradicional del séptimo arte. Aún me emociono cuando se apagan las luces, ¡en cualquier sala de cine! La posibilidad de disfrutar de una película en compañía de otras personas, crea un sentido de comunidad y emoción compartida. ¿Te cuento uno de mis momentos favoritos frente a la gran pantalla, mucho antes de la revolución digital? Aquí va:

La tensión en el aire se siente mientras Rocky Balboa se enfrenta a su formidable oponente ruso, Ivan Drago. Las emociones de la audiencia se intensifican a medida que los golpes son intercambiados en una batalla de fuerza y determinación. Los corazones laten rápidamente, y todos los ojos están fijos en la pantalla, esperando el desenlace. Y entonces, llega el momento que todos esperaban. Rocky conecta un golpe épico a Ivan Drago, y la multitud en el cine estalla en júbilo. La gente se levanta de sus asientos, saltando y gritando de emoción. Los aplausos resuenan en toda la sala, y los vítores llenan el ambiente. Es como si estuviéramos en el ring junto a Rocky, celebrando su victoria contra todas las probabilidades. En ese instante, la barrera entre la ficción y la realidad desaparece. Nos convertimos en parte de la historia, compartiendo la alegría y la euforia de Rocky y su triunfo. Es una experiencia colectiva que une a la audiencia en un momento de felicidad compartida.

La magia del cine radica en su capacidad para transportarnos a mundos imaginarios y hacernos sentir una amplia gama de emociones. Sin embargo, esta magia a veces se siente diferente en las plataformas de streaming. ¡No me malinterpretes! Amo ver muchísimas series y disfruto de Netflix, Hulu, HBO MAX y Disney Plus, pero debo admitir que no se compara con la experiencia cinematográfica.

A pesar de la revolución digital, ni los libros ni el cine han quedado obsoletos como algunos vaticinaron. Los libros impresos y las salas de cine siguen siendo apreciados y valorados por su experiencia única y su capacidad de conectar con los sentidos y las emociones del público. Si bien la tecnología ha cambiado la forma en que accedemos a la información y al entretenimiento, no ha reemplazado la relevancia y el encanto de los medios tradicionales. Los libros y el cine han demostrado su resistencia y su capacidad de adaptarse a los cambios, manteniendo su lugar en la cultura y en el corazón de millones de personas en todo el mundo.