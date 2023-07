Irving Alberti y sus personajes más populares para el Día de los Padres

El humorista Irving Alberti regresa a escena y esta vez lo hará para celebrar por adelantado el Día de los Padres con "The show", una puesta en escena que promete diversión al público en Escenario 360. ( SUMINISTRADA )

En la producción artística de Ramsés Peralta, el destacado actor y humorista brinda una experiencia sin desperdicio al unir en un mismo performance a sus personajes más populares: Darisho y Patricia Rampoya.

Pero, Alberti no solo complacerá a los amantes del buen humor, sino también a los de la buena música, al presentar un homenaje al fallecido icono de la música Anthony Ríos con una exquisita banda en vivo dirigida por Samuel Mejía.

"Deseo reiterar mi agradecimiento y expresar mi gratitud por el masivo respaldo que siempre me ha dado ese público que desde el día 0 apuesta a cada una de mis locuras y proyectos. Como siempre, este respaldo lo agradezco dando lo mejor de mí en cada show", expresó Alberti.

Alberti goza de sólida reputación como actor y productor.

"Sin duda el showman más completo de este tiempo es Irving Alberti, por eso no es de extrañar el éxito de este show y cada sold out lo ratifica y sé que este no será la excepción", destacó Peralta al referirse a la producción artística.

Dónde: Escenario 360, Centro comercial Galería 360

Fecha: Sábado 29 de julio

Hora: 9:00 pm

Boletas: Uepatickets, Supermercados Nacional y Jumbo.

Otras opciones para la diversión

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/27/miriam-cruz33-9f3241da.jpg La mrenguera Miriam Cruz actúa este viernes en el Club Arroyo Hondo. (SUMINISTRADA)

Miriam cruz le canta a papá

La artista Miriam Cruz ha preparado una producción especial para la fiesta que amenizará en el Club Arroyo Hondo. El concierto podrá ser disfrutado por los socios del centro de recreación y no socios. La nueva directiva del Club Arroyo Hondo está desarrollando un calendario de actividades para llevar sano entretenimiento a sus miembros. Fecha: Viernes 28 de julio. Hora. 8:00 pm. Código de vestimenta: Semi-formal. Boletas a la venta en el Club Arroyo Hondo.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/27/joe-veras-169e084c.jpg Joe Veras continúa celebrando su aniversario en la música. (SUMINISTRADA)

Joe Veras en la fiesta del hotel Jaragua

Luego de dos conciertos a casa llena en el United Palace de New York y en Hard Rock de Miami, "El maestro" Joe Veras, seguirá celebrando sus 25 años de trayectoria y esta vez lo hará en La Fiesta del hotel Jaragua Bajo la producción general de Valenzuela Productions y la producción artística de Rafael Taveras, "El hombre de tu vida", celebrará junto a estrellas invitadas. Fecha: Sábado 29 de julio. Hora: 10:00 pm. Boletas en Uepaticktes, Boletosexpress.com.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/27/conciertos-7a520e38.jpg Una noche de trova. (SUMINISTRADA)

Yosva Bernal celebra con son y trova

El trovador cubano Yosva Bernal inició su gira de conciertos en la República Dominicana bajo el nombre "De padres, son y trova" con presentaciones en la ciudad de Santiago en la ciudad de Santiago hoy viernes 28 de julio a las 9:00 p.m., en La 37 por Las Tablas; y en Puerto Plata, el sábado 29 de julio a las 9:00 p.m. en Casa 40. Fecha: Viernes 28 y sábado 29 de julio. Precio: RD$300.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/27/opciones-18c9dc4b.jpg Esta carrera, que consiste en subir y bajar el Pico Duarte en el menor tiempo posible. (SUMINISTRADA)

Vuelve el pico Duarte Express

El Pico Duarte Express, la carrera de trail running más importante del Caribe y más alta de las Antillas, celebra su 7ma edición en la Ciénaga de Manabao en Jarabacoa. Esta carrera, que consiste en subir y bajar el Pico Duarte en el menor tiempo posible, reunirá a los mejores atletas del país para recorrer, además del maratón, las distancias de 36k, 28k, 20k y 8k. Fecha: sábado 29 de julio.