Irving Alberti se luce en Escenario 360 entre humor, risas y baladas

El reloj marcaba las 9:43 de la noche del pasado sábado cuando el humorista Irving Alberti subió a tarima encarnando a uno de sus famosos personajes, Patricia Rampoya, y con ella y sus ocurrencias, los aplausos, risas y buen ambiente no se hicieron esperar con The Show, en Escenario 360.

No todo fue risas y humor, durante el evento, el actor de cine, Irving Alberti, compartió el escenario junto a los artistas Diomary La Mala y Pavel Núñez, quienes, en ese orden, deleitaron a los asistentes con diferentes temas musicales.

Irving interpretó las canciones como; Comprenderse Mas y Amarse Menos, La Z y La Mancha, del reconocido cantante y compositor de baladas románticas Anthony Ríos, en honor y tributo a su nombre.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/30/whatsapp-image-2023-07-30-at-12608-pm-1-24c6c780.jpeg Diomary La Mala, invitada de Irving. (SUMINISTRADA) https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/30/whatsapp-image-2023-07-30-at-12608-pm-cf286fe1.jpeg Pavel Núñez, invitado de el humorista. (SUMINISTRADA)

Para Alberti, artísticamente hablando, Anthony Ríos era esencia, "yo trato de mantener mi esencia no importa lo que deje dinero, lo que no deje, lo que esté de moda y lo que no, es mi esencia y eso es lo que soy yo, y eso fue lo que fue Anthony Ríos, toda su vida fue él", expresó el también Cuerpo Hot Verano 2012.

Irving destacó la noche del sábado como estupenda gracias al apoyo que recibió de toda la audiencia, que, a casa llena, se mantuvo desde el principio hasta el final con las mismas pilas, algo que el humorista considera como una de las cosas más difíciles en los escenarios.

Para finalizar el espectáculo, Alberti salió del camerino corriendo, pero en esta ocasión, se lució con el personaje, tal vez, más aclamado en sus presentaciones, Darisho, quien, a su salida, la gente le aplaudió entre risas y entusiasmo.