Cinco estrellas que participaron en "Pee-wee's Playhouse"

Desde 1986 hasta 1991 "Pee-wee's Playhouse" se podía ver todos los sábados por la mañana en la cadena de televisión CBS para el deleite de adultos y niños que disfrutaban del inusual humor del Pee-wee Herman, personaje creado por el fallecido comediante Paul Reubens. El show fue elogiado por el público y la crítica y muchos críticos lo consideraban como una extraña mezcla de personajes y situaciones que se burlaban de las presunciones racistas y sexistas de la cultura dominante. De todas formas, mientras estuvo en el aire, "Pee-wee's Playhouse" contó con la participación de muchos famosos y en algunos casos esta serie fue uno de los primeros grandes proyectos para estos actores antes de alcanzar la fama y a continuación veremos cinco de ellos.

Laurence Fishburne

Además de Morpheus en la franquicia de The Matrix, Laurence Fishburne ha tenido una larga y variada carrera en Hollywood, pero uno de sus primeros papeles fue en "Pee-wee's Playhouse" como Curtys, el vaquero cantante.

Oprah Winfrey

Sí, hasta Oprah participó en este show y aunque solo fue una breve aparición en un especial de Navidad que contó con varias celebridades, ella aprovechó la oportunidad para tratar de imitar la famosa risa de Pee-wee.

Jimmy Smits

Antes de encarnar al senador Bail Organa en la franquicia de Star Wars o al detective Bobby Simone en la serie "NYPD Blue", Jimmy Smits fue Johnny Wilson, el mecánico que de vez en cuando era contratado para reparar a Conky, un robot que era amigo de Pee-wee.

Natasha Lyonne

Después de series como "Orange is the New Black" y "Russian Doll" y películas como "But I´m a Cheerleader" y "American Pie", es difícil imaginarse a Natasha Lyonne en una serie infantil, pero así fue. Por seis episodios ella formó parte del grupo de niños que aparecía regularmente en el programa.

Magic Johnson

Así es, el famoso exbaloncestista de la NBA también fue uno de los invitados especiales del especial de Navidad de "Pee-wee's Playhouse" y, aunque fue una visita breve, parece que fue muy divertida.