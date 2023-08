¿Cómo 'se hace' una reina de belleza? Magali Febles tiene la fórmula

¿Qué ve Magali Febles cuando recluta a una chica? ¿Qué busca o cómo sabe que tiene potencial para ser reina de belleza? ¿Qué hace que una candidata domine sobre otra? Y, lo más importante, después de ser elegida, ¿cómo se pule para brillar como una reina?

Magali Febles tiene todas las respuestas. Al fin y al cabo ella es la responsable de que esas jóvenes, que salen elegidas como misses en un país, lleguen a las finales de un concurso como Miss Universo. Como directora nacional de la franquicia Miss Universo República Dominicana y anteriormente de las franquicias Miss Universo Puerto Rico y Miss Haití conoce todos los trucos y procesos para conseguir la codiciada corona gracias a sus más de treinta años de experiencia en el mundo del modelaje, la belleza, el maquillaje, el estilismo, la peluquería y la producción de eventos de belleza.

En su currículum no solo ha sido la preparadora que consiguió la corona en Miss Universe Puerto Rico para las boricuas Dayanara Torres (1993), Denisse Quiñones (2002) o Zuleika Rivera (2006), también en nuestro país hizo su magia, entre otras candidatas, con Ada Aimée de la Rosa (Miss República Dominicana 2009, semifinalista en Miss Mundo 2007 y primera finalista en Miss Universo 2009; Clarissa Molina (Miss República Dominicana 2015 y una de las 10 finalistas en Miss Universo de ese año); Kimberly Jiménez (Miss República Dominicana 2020 y cuarta finalista en el certamen Miss Universo 2020); y, por supuesto, nuestra Andreína Martínez (Miss República Dominicana 2021 y segunda finalista en Miss Universo 2022).

"Déjate guiar por Magali, ella es la que sabe, mi lindis", dicen los missólogos más reputados. En lo que esperamos al 3 de septiembre para saber quién será nuestra candidata dominicana, Magali reveló parte de la fórmula que siempre le ha dado resultado.

"Lo primero es que yo personalmente me encargo del casting y de entrevistarla personalmente, me gusta tener esa interacción con la joven candidata para conocer más sobre ella, y me fijo en el potencial que tiene para desarrollarse tanto a nivel físico, como intelectual e interno", responde Febles.

Y es que para participar, primero, en Miss República Dominicana hay unos requisitos básicos muy importantes: primero, que esté estudiando, o graduada, de lo contrario no puede participar; segundo, que tenga una labor social definida, con una vocación real; y, por último, que haga turismo interno por la provincia que representa. Esos son los primordiales, sin contar los que establece el concurso.

"Aparte, durante ese proceso de la entrevista yo le hago una serie de preguntas, como si fuera un juez, como por qué tú quieres participar en Miss República Dominicana, qué te motiva... para saber qué tiene la niña en su mente, o la mujer, porque a veces vienen chicas adultas".

Es decir, ¿le preocupa mucho más la actitud y cómo es la joven que la misma belleza en sí?, le cuestionamos. "Sí, porque la belleza yo la puedo hacer, yo no puedo cambiarle su alma, su interior, pero con la belleza se puede trabajar. También es importante para mí que la muchacha tenga valores, que sea una joven que se deje guiar por lo que hay que hacer, porque al final esa candidata nunca ha participado en esta plataforma y no conoce cómo se maneja uno en el concurso. Y tenemos un concurso muy exigente, los entrenamientos no son fáciles, y no todas las jóvenes pueden soportar cumplir con los requisitos que requiere la preparación. Aquí no hay tiempo para fiestas ni para descansar... termina Miss Universo y todavía hay que seguir, no hay sosiego... No hay que olvidar que lo más duro de esta preparación suele ser sacrificar el tiempo libre y eso se acaba durante este proceso".

Para Magali la belleza se hace. Pero, ¿qué tantos retoques, cirugías o cambios suele necesitar una chica para presentarse en Miss Universo?

"Cada chica es un mundo diferente y cada una tiene una necesidad especial, pero cuando yo evalúo a una persona (que también lo hago con personas comunes sobre cómo pueden mejorar su físico), evalúo a la persona y no solo lo físico. Yo trabajo con ella para sacar todo el potencial de su belleza".

¿Y cuánta inversión hace falta para llevar a una chica a Miss Universo? "Se va una inversión grande", reconoce Febles, quien además de pagar los derechos y todo lo que conlleva llevarla al concurso, hay que contar los gastos de ropa, zapatos, accesorios y algún retoque... que rondaría unos 100 mil dólares".

En el caso de Andreína Martínez, nuestra Miss República Dominicana Universo, reconoce que no quiso hacer retoques, "su nariz es suya", dice claramente; "sí le trabajamos la sonrisa de forma muy natural, porque ella tiene un cuerpo espectacular, de forma que trabajamos más con un personal trainer para tonificar su figura, la piel, le dimos clases de pasarela, maquillaje y peinado (me gusta que ellas sepan hacerlo porque son quienes mejor conocen su rostro), hay que incluir el vestuario (que debe ser especial y no lo que el diseñador tiene en la percha y te presta), un coach para saber expresarse, reforzar su cultura... pero todo dependerá de la educación y formación que tenga la candidata; hay una formación que se da en los hogares y otra que se complementa con lo que yo necesito: primero para prepararla para Miss RD y luego para llegar a Miss Universo, que tiene otro nivel".

Además de la belleza, ¿qué otras cualidades buscan en concursos como Miss Universo?

"Lo primero es que ya están aplicando para ser embajadoras mundiales y tienen que saber de etiqueta y protocolo, saberse comportar, ser empáticas, no dejarse agobiar, no les gustan las muchachas que son problemáticas, chismosas o que por cualquier tontería sienten un disgusto, tienen que ser jóvenes empoderadas, a las que ninguna dificultad les varíe el ánimo, deben ser seguras de sí mismas porque van a representar la marca de Miss Universo y ser jóvenes que tengan proyección, que puedan cargar con el peso de la banda, que lo mismo se puedan sentar a hablar con una persona de una institución que con un presidente".

Por ejemplo, continúa explicando la directora nacional de Miss República Dominicana Universo, "Andreína es una joven muy sencilla, pero lógicamente yo he tenido que que trabajar su proyección y buscar cómo crear ese balance; en su caso ella fue seleccionada por la comunidad dominicana en Estados Unidos, que representa la diáspora, pero cuando llegó donde mí como quiera tuvo que pasar el sedazo y si hay algo que vi, tuvo que trabajarlo durante el proceso de competencia. Lo que yo noté en ella desde el principio es que era una muchacha muy 'proper', muy genuina, educada, no es débil, es elegante, tiene personalidad, sabe hablar y tiene contenido para contestar cualquier pregunta".

"Yo, como directora, soy muy de detalles porque yo lo mío es arte". Un arte que Magali Febles es capaz de esculpir entre uno y seis meses, ese es el tiempo que le toma preparar a una reina para Miss Universo. Ahora, "si la candidata es disciplinada puedo tenerla lista en 3 o 4 meses", reconoce.