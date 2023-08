Lin Manuel Miranda planea su regreso a Broadway con una obra sobre pandillas

El premiado dramaturgo y actor de origen puertorriqueño Lin Manuel Miranda ya trabaja en el nuevo proyecto que llevará a Broadway: una adaptación de la novela "The Warriors", del escritor estadounidense Sol Yurick (1925-2013), según medios locales.

La novela, que fue adaptada al cine en 1979, trata sobre las violentas batallas de pandillas en la ciudad de Nueva York durante los años sesenta, señala este viernes el diario New York Post, citando a una persona cercana a la familia Miranda.

El último proyecto de Miranda en Broadway fue el éxito de taquilla y de crítica "Hamilton", sobre Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de EE.UU.

La obra debutó hace ocho años y ganó once premios Tony, un Grammy a mejor musical, un Pulitzer a mejor drama y siete premios Drama Desk, tras lo cual Miranda ha contribuido escribiendo canciones para las películas "Moana" y "Encanto" de Disney, y el musical "New York, New York".

Antes también llevó al teatro "In The Heights", un musical que se desarrolla en la comunidad de Washington Heights, donde creció Miranda,

EFE contactó con la oficina de Miranda, que no hizo ningún comentario sobre el nuevo proyecto.