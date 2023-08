"Alan x el mundo" presenta su libro para "revalorar la razón por la que viajamos"

El "influencer" y actor mexicano Alan Estrada, más conocido por su canal de YouTube como "Alan x el mundo", presentó este martes su libro "Viajar cambiará tu vida" con el que quiere contar cómo los viajes lo han transformado y "revalorar la razón por la que viajamos".

Estrada, con más de 3,6 millones de suscriptores, incluye en el material que viajó a bordo del sumergible Titan con la empresa OceanGate para explorar los restos del "Titanic", un año antes de la tragedia ocurrida el pasado junio, cuando el submarino desapareció y cinco tripulantes murieron.

Aún así, enfatizó que su libro, editado por Grupo Planeta, no es para los que están buscando el morbo del Titanic.

"Para mí, el libro me da la oportunidad de contar cosas que no puedo plasmar en el video. Me sumerjo en cosas más profundas", remarcó.

En su respuesta a EFE, Estrada aclaró que sus preferencias de viaje no incluyen destinos como Corea del Norte o Ucrania, países envueltos en conflictos porque lo que busca en su canal es resaltar la belleza del mundo.

"Todos los países tienen sus luces y sus sombras, y yo me dedico a la luz", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/08/alan-estrada-efe-2-992eef6e.jpg El actor mexicano Alan Estrada habla durante la presentación de su nuevo libro "Viajar cambiará tu vida", hoy, en la Ciudad de México (México). (EFE)

El actor compartió su aspiración de viajar al espacio en un momento posterior de su vida, al reconocer que en la actualidad esta perspectiva es viable, pero aún requiere varios años para que las condiciones evolucionen de manera favorable.

A pesar de ello, compartió su asombro ante la idea de que en un futuro próximo esta experiencia pueda estar al alcance de todos.

Estrada narró que su difunta madre, quien no era viajera y a la que va dedicada el libro, hubiera estado orgullosa de todos los logros que ha conseguido su hijo y desde ese momento empezó a viajar más con su padre.

El mexicano también tuvo buenas palabras para su país al aseverar que cuanto más viaja más le gusta México y más cómodo se siente.

"La vida que tengo aquí no la tengo en ningún otro lugar y por eso me encanta México", resaltó.

El escritor concluyó subrayando que hacer lo que hace no es fácil, pero es su pasión con un mensaje final claro: "Viajar cambiará tu vida, si te lo puedes permitir".