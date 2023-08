Musical "Grease", el talento dominicano llevará a escena la obra fenómeno de los 70

Las obras de teatro musical continúan este 2023 y en septiembre verá la luz "Grease" o en español "Vaselina", uno de los musicales más populares de la cultura pop a nivel mundial y que se consolidó en el cine en la piel de John Travolta y Olivia Newton-John.

La producción del maestro Amaury Sánchez y Javier Grullón subirá a escena el 21 de septiembre en el Teatro Nacional Eduardo Brito.

Talento diverso

https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/20/grease-vaselina-parte-del-elenco----felix-leon9-ebe5e743.jpg Parte del elenco de Grease o Vaselina. (FÉLIX LEÓN)

Javier será el protagonista, Danny Zuko, y la joven actriz Gabriela Gómez, luego de su excelente protagónico en el musical "La Cenicienta", tendrá el papel de Sandy Dumbrowski.

A ellos se suman en los roles estelares la cantante y actriz Techy Fatule en el papel de Rizzo, líder del club de las populares Pink Ladies; los veteranos del teatro María Castillo y Kenny Grullón como Miss Lynch y Johnny Casino.

El novel Juan Manuel García (Juanma), tras debutar como el apuesto Príncipe en el musical "La Cenicienta", que ahora tendrá el papel de Eugene, un ingenuo personaje que pertenece al club de los ´nerd´.

Además, el humorista Juan Carlos Pichardo regresa al teatro con el rol de Vince Fontaine, Karla Fatule será Frenchy, la miembro oficial de las Pink Ladies, y el destacado actor y bailarín JJ Sánchez es Kenicke, el mejor amigo de Danny (Javier Grullón).

Mientras que Juan Luis Espinal asume el rol de Doody; Francesca Yarull interpretará a Jan; Sofía Reyes entrará en la piel de Marty; Luis Armando actúa como Sonny; y María del Mar Fernández es Patty.

La producción artística del fenómeno de la cultura pop, que se convirtió en una de las películas musicales más taquilleras de la historia en los años 70, reunirá a nivel local a más de 50 artistas en escena.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/20/grease-vaselina-elenco---felix-leon25-8c11e3cd.jpg El elenco estelar de Grease. (FÉLIX LEÓN)

El montaje tendrá la dirección de la experimentada Indiana Brito durante los días 21, 22, 23 y 24 de septiembre en el TN.

Sueño hecho realidad

https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/20/amaury-sanchez-y-javier-grullon-detalles-vaselina-grease-felix-leon7-e0d017ed.jpg Amaury Sánchez y Javier Grullón son productores de Grease. (FÉLIX LEÓN)

El actor Javier Grullón está montado, desde ya, en el carácter luciendo la cabellera de Danny Zuko. Para él es un sueño hecho realidad verse en el papel que inmortalizó John Travolta y, al mismo tiempo, involucrarse en la producción con Amaury Sánchez, luego del trabajo de ambos en "In the Heights".

Grullón relató que fue su madre, María Lina Ramos, quien le recordó su deseo cuando él tenía solo 9 años de hacer el papel tras ver la cinta. Por igual elogió a su padre, Kenny Grullón, con quien actuará nuevamente.

Evolución del teatro musical

https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/20/amaury-sanchez-detalles-2-grease-vaselina----felix-leon4-8fea0925.jpg Amaury Sánchez es considerado el Rey de los musicales. (FÉLIX LEÓN)

El maestro Amaury Sánchez se mostró complacido de la impronta que ha dejado en el teatro musical de República Dominicana desde hace 20 años y los jóvenes que se están destacando.

"Cuando hicimos La novicia rebelde en el año 2000 usamos los micrófonos inalámbricos, que no existían en los montajes. Tuve que traer de Puerto Rico a una empresa de sonido en el Ferry porque no había; las diademas eran para la televisión", cuenta.

"A partir de ahí creo que el teatro musical ha tenido un antes y un después porque todos hemos tenido que esforzarnos más para hacer todas las cosas en vivo en el escenario. Incluso, en aquel momento, a muchos cantantes se les enseñaba a actuar en el camino", valoró el denominado "Rey de los musicales".

Reconoció el relevo no solo en la actuación, sino en la producción de musicales en el país. La dirección musical es suya, la dirección técnica y escenográfica de Yeimy Díaz, coreografía de Pablo Pérez y la dirección vocal de Paola González.

Ambientado en los 50, la obra original se estrenó en 1971 en el desaparecido Kingston Mines Theatre de Chicago, Estados Unidos. Un año después dio el salto a Nueva York, donde se representó durante ocho años consecutivos. La famosa película llamada "Vaselina" en español se estrenó con éxito en 1978.

Actores hablan para Diario Libre

https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/20/javier-grullon-2-john-travolta-01e9c952.jpg Javier Grullón en la piel de Danny Zuko. (FUENTE EXTERNA)

Javier Grullón (Danny)

Grullón, en entrevista con este medio dijo que el papel es muy emocionante para él. "Este personaje tiene una marca muy especial. Quiero lograr que la gente conecte con el Danny que conoció cuando lo hizo John Travolta".



Su compañera como Sandy es la joven actriz Gabriela Gómez, a quien elogió y calificó como una de las nuevas caras de esta nueva generación. "Ha dado mucho de qué hablar, le tengo mucho cariño y estoy muy feliz de compartir con ella escena por primera vez en un protagónico".

Adelanta que están poniendo mucha pasión y energía en una historia de amor muy bonita, tal cual el musical y la película original. "Estamos trabajando con mucha pasión y esperemos que la gente lo sienta así", afirma.

Ante la pregunta de la dificultad de producir sobre actuar o viceversa, esta fue su respuesta: "Yo siento que tengo mucha vocación para producir. El hecho de que esté produciendo y actuando esa es la dificultad porque son cosas muy grandes y cuando tu las juntas tienes que tener mucho tiempo y concentración para ejecutar, pero me estoy mentalizando con un equipo correcto", consideró.

Gabriela Gómez (Sandy)

https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/20/gabriela-gomez-grease-20bf4e26.jpg Gabriela Gómez en el rol de Sandy.

Gabriela se mostró muy agradecida de las puertas que se le han abierto teniendo importantes protagónicos y presentándose en el Teatro Nacional.

De hecho, una representación de Sandy en la escuela mientras cursaba el bachillerato fue lo que la hizo amar el teatro musical.

"Sandy es una chica muy dulce, tiene ciertas inseguridades, pero a la vez tiene una voz.Al final ella desata eso que lleva dentro sin tenerle temor a nada, a lo que otro vaya a decir. Me identifico mucho con eso y estoy contenta de interpretarla".

Valoró el apoyo a los jóvenes artistas, algunos debutantes, que le han dado los veteranos actores y productores. Es algo con lo que siempre soñaron desde que empezamos a entrenarse.

Techy Fatule (Rizzo)

https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/20/techy-fatule-rizzo-grease-39501064.jpg Techy Fatule regresa a las tablas con Rizzo.

La cantante regresa al teatro musical luego de 11 años. "Es un papel soñado desde que vi el musical siendo niña. Es un personaje que tiene muchos matices y me permite desarrollarme como artista", dijo.

Agradeció a Amaury Sánchez, quien la hizo subir a un escenario por primera vez siendo una niña y a quien ella menciona como una de las personas que más oportunidades le ha dado en su carrera.

En la parte vocal dijo que se encuentra ensayando todos los días al igual que los demás miembros del elenco.

Karla Fatule (Frenchy)

https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/20/karla-fatule-grease-94c9c032.jpg Karla Fatule interpreta a Frenchy.

La actriz y productora Karla Fatule se enamoró del musical desde pequeña y Frenchy fue el papel con el que conectó.

"Es un rol súper hermoso y clave en la historia, prácticamente es la cómplice de Sandy. Me enorgullece poder interpretarla porque lo soñé desde niña e involucrarme en la producción es un compromiso".

Karla, que actuó en "Hoy no me puedo levantar" y en "In the Heights", en este último compartiendo la producción, entiende que es un compromiso también estar en la misma posición en el musical "Grease".

"Actuar y producir es un reto pero me siento muy emocionada de hacerlo realidad", expresa.

JJ Sánchez (Kenicke)

https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/20/jj-sanchez-grease-7cb86a89.jpg JJ Sánchez es Kenike, el mejor amigo de Danny Zuko.

JJ Sánchez es indetenible. Comenzando el mes de agosto tuvo un excelente desempeño en el musical Juana La Loca de Guillermo Cordero y, al mismo tiempo, ha estado ensayando para "Grease", sin contar las producciones anteriores.

Sánchez tuvo un accidente el año pasado y duró seis meses en recuperación. "Yo vengo de una lesión en el peroné el año pasado, me tuvieron que operar y tras seis meses en reposo no lo pensé dos veces para empezar a trabajar. Estoy súper agradecido con los productores por tomarme en cuenta", reconoce a DL.

¿Cómo lo hace? JJ responde que hay que alimentarse bien y tener las ganas de hacerlo. Entre Juana La Loca y Grease tenía ensayos en la tarde y en la noche, "pero yo siento que lo bueno de estar vivo es poder disfrutar de la dicha de hacer lo que amo".

Recuperado totalmente, en octubre estará en otra producción. "Estoy bailando, estoy actuando, jugando basquet, viviendo un gran momento", dijo muy entusiasta.

Sobre su personaje en "Grease", expresó: "Kenicke es el mejor amigo de Danny Zuko, siento que somos los líderes de la escuela. El público va a disfrutar de buena música, mucho baile y sobre todo una historia de amor bellísima".

Juanma García (Eugene)

https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/20/juanma-garcia-grease-d0b22aca.jpg Juanma García hará de Eugene en Grease.

El joven actor Juanma García, dejó su trabajo para actuar como protagonista en el musical "La cenicienta" a principios de año.

De ahí otras puertas se le han abierto. "Este año ha sido de muchas oportunidades. En ´Grease´ soy Eugene, el nerd del cole que anhela ser parte del grupo de los T-Birds, sin embargo, él no va a cambiar nunca su forma de ser para encajar".

Al igual que Gabriela, valora que se mire a los nuevos artistas con formación, quizás sin mucha experiencia en las tablas, como fue su caso, pero con mucho que ofrecer.

María del Mar Fernández (Patty)

https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/20/maria-del-mar-fernandez-foto-oficial-patty-bf7a3872.jpg María del Mar Fernández tendrá el papel de la cheerleader Patty. (FUENTE EXTERNA)

La actriz María del Mar Fernández tendrá el papel de Patty, una cheerleader muy aplicada, idealista e inteligente, pero Rizzo (Techy Fatule) la ve como la "oveja negra" de Rydell High.

Es el primer musical de María del Mar en República Dominicana ya que viene de actuar en el extranjero. Participó en West Side Story en USA, entre otros importantes y está muy feliz de actuar en su país y en español.

Fernández abunda que a Patty le cuesta pertenecer, pero encuentra la forma de involucrarse y que la inviten. "Es un personaje muy particular, debido a que está media afuereada, no pertenece al grupo de los populares, y quiere encontrar su lugar en la escuela y en la vida", comenta.