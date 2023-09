Muere la periodista María Teresa Campos: reina de la televisión de las mañanas en España

La periodista, locutora y presentadora de televisión María Teresa Campos ha fallecido este martes a los 82 años en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid, según ha informado Telecinco, medio en el que acabó su carrera profesional.

Campos ingresó con pronóstico reservado a causa de una insuficiencia respiratoria aguda, y el lunes a primera hora de la tarde el hospital informó de que la situación clínica de la periodista había empeorado y se encontraba ya muy grave.

Desde su ingresó el pasado domingo, la periodista ha estado arropada en todo momento por sus hijas, Teresa Campos y Carmen Borrego, y su nieta, Alejandra Rubio, así como por el resto de su familia y amigos más cercanos.

Nada más conocer su muerte, son muchos los profesionales de la información, compañeros de todas las cadenas de televisión y personas anónimas que están mandando mensajes de condolencias a la familia a través de las redes sociales.

Desde Telecinco, donde ha desarrollado buena parte de su dilatada y exitosa trayectoria profesional, destacan que "siempre será recordada por su gran labor periodística y por lo que entretuvo desde sus programas".

"Ha sido una de las grandes comunicadoras de nuestro país, con una exitosa trayectoria en radio y televisión" y "la reina de las mañanas", señalan desde TVE.

Políticos y numerosos periodistas, compañeros de profesión, han lamentado este martes la muerte de la presentadora María Teresa Campos, a quien han recordado como una leyenda de la televisión y una pionera de este medio, en el que se convirtió en una de las reinas de las mañanas.

Campos, que ha fallecido hoy a los 82 años en un hospital de Madrid, ha recibido muchas muestras de cariño de todas aquellas personas que durante su exitosa y dilatada carrera profesional la han admirado por su ejemplar y atrayente forma de comunicar.

Estas son algunas de las palabras con las que se han referido a la presentadora y locutora diversas personalidades de la vida pública a través de X, antes Twitter:

"Reina de las mañana"

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones: "Nos deja María Teresa Campos, una de las más grandes comunicadoras de nuestro país. Toda una vida dedicada a la televisión y a la radio. Pionera. Fue la reina de las mañanas, voz y compañía habitual en nuestras casas".

Alberto Nuñez Feijóo, líder del PP: "Querida por el público y por sus compañeros y respetada por el mundo del periodismo. Nos deja una de las comunicadoras más prestigiosas de nuestra televisión que siempre marcó un estilo propio. DEP".

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha lamentado este martes la muerte de la periodista María Teresa Campos: "Se nos ha ido una mujer pionera que se ganó el corazón de millones de hogares.

Irene Montero, ministra de Igualdad en funciones: "Sin ella no se puede contar la historia de la televisión en nuestro país, ni la de muchas otras a quienes acompañaba día a día desde ella. Mujer que abrió caminos. Que la tierra te sea leve".

Pilar Alegría, ministra de Educación en funciones: "María Teresa Campos es historia de la televisión de nuestro país. Del periodismo. Una mujer que supo innovar en los formatos y una pionera".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/06/maria-teresa-campos-cumplean-os-home-1560342489-d8d37094.jpg Fotos de archivo de la comunicadora María Teresa Campos. (FUENTE EXTERNA)

Miquel Iceta, ministro de Cultura en funciones: "Muere María Teresa Campos, una de las figuras más influyentes de la televisión de las tres últimas décadas".

"Historia de la televisión"

La periodista y presentadora de Telecinco Ana Rosa Quintana ha alabado este martes la lealtad de María Teresa Campos, a la que se ha referido como una "grande", al afirmar que ambas han tenido "amores" y "rivalidades", pero siempre han sido leales la una a la otra.

Quintana, que se ha trasladado de Vitoria a Madrid nada más conocer la muerte de su otraora rival en la televisión, se ha referido a María Teresa como "la reina de las mañanas" y como una profesional que "ha abierto el camino a muchas otras".

Tras referirse a ella como "una de las grandes", Ana Rosa ha añadido: "Hemos tenido nuestros amores y nuestras rivalidades pero siempre hemos sido leales la una a la otra. Hoy es un día muy triste".

Jorge Javier Vázquez, presentador de Telecinco: "Desde hace años formas parte de la Historia de la Televisión de nuestro país con mayúscula pero, por encima de todo, y más importante, eres parte de nuestra memoria".

Sandra Golpe, presentadora de Antena 3: "Ha muerto una de las GRANDES comunicadoras de nuestro país... María Teresa Campos, DEP. Mis condolencias a su familia y seres queridos".

Carlos Herrera, periodista, Cope: "María Teresa Campos, una de las comunicadoras más populares y queridas del país que a lo largo de años y años ha estado dando lecciones y cátedras de bonhomía, de buena comunicación, de buen periodismo en diversos medios".

Àngels Barceló, periodista, Cadena SER: "Fue un referente en la comunicación y en el periodismo de este país, una mujer pionera que abanderó programas de éxito en radio y televisión".

Carlos Alsina, periodista, Onda Cero: "Se murió María Teresa Campos. La Campos, que reinó donde quiso reinar. Una vida entera ante el micrófono y ante las cámaras".

Jesús Cintora, periodista: "Pionera de la mesa de debate político matinal en la televisión en España.

Isabel San Sebastián, periodista: "Se ha ido una grande del periodismo. María Teresa Campos predicó y practicó el pluralismo, la independencia, la valentía y la defensa de los principios".

Familiares y amigos acuden a la capilla ardiente de María Teresa Campos en Madrid

La capilla ardiente de la periodista, locutora y presentadora de televisión María Teresa Campos, de 82 años, se ha abierto a las 12.00 horas en el tanatorio de La Paz (Madrid), donde familiares y amigos acuden a despedirla.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/06/maria-teresa-campos41a9784d2307201126331200x801-b06efc8d.jpg María Teresa Campos ganó los premios más imporatantes durante su trayectoria en la televisón de España (FUENTE EXTERNA)

Sus hijas Terelu Campos y Camen Borrego, su nieta Alejandra Rubio, y el padre de ésta y exmarido de Terelu, Alejandro Rubio, han sido los primeros en llegar al tanatorio.

Su nieta ha destacado este martes el "orgullo" que siente por su abuela, a quien ha calificado como una "grande", no solo como persona sino también como profesional.

"Era fantástica, para mi la mejor abuela del mundo", ha asegurado a los periodistas, antes de comentar que toda la familia ha estado a su lado en todo momento y que se han podido despedir todos, arroparla y cuidarla.

Alejandra Rubio ha apuntado que a su abuela le hubiera "encantado" tener este reconocimiento después de tantos años de trabajo.

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a su salida del tanatorio de La Paz de Tres Cantos. EFE/Fernando Villar

Pedro Sánchez, a su llegada al tanatorio de María Teresa Campos: "Gracias por tanto"

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha expresado su respeto por la periodista, locutora y presentadora María Teresa Campos, a quien se ha referido como "una de las grandes comunicadoras de la historia de este país" y le ha dado las "gracias por tanto".

En declaraciones a los medios de comunicación tras acudir al Tanatorio de La Paz (Madrid) para dar su ultimo adiós a María Teresa Campos y arropar a su familia, Sánchez ha destacado de la periodista que "siempre estuvo comprometida con la causa de la igualdad entre hombres y mujeres".

Ha recordado que era una mujer que "rompió techos de cristal y muchos esquemas de la comunicación de su tiempo", y haciéndolo, ha dicho, "siempre con las banderas del respeto y del compromiso".

"Así que lo único que puedo decir en nombre de España es gracias por tanto", ha añadido, antes de subrayar que era "una de las grandes referencias de la comunicación en nuestro país".

Tras opinar que "abrió también el camino a muchas mujeres periodistas", ha recordado que tuvo la ocasión de ser entrevistado por la periodista y que, desde entonces, tuvieron una relación de comunicación "bastante recurrente porque era una mujer muy comprometida con la sociedad y seguía mucho la política y los debates".

"No voy a decir que fue una amiga, porque evidentemente no fuimos personas muy cercanas en ese aspecto, pero sí que tuvimos una comunicación muy recurrente donde intercambiábamos pareceres y me daba siempre su opinión", ha agregado.

Los reyes han enviado un telegrama a la familia de María Teresa Campos para trasladarle su pésame por el fallecimiento de la presentadora, de la que destacan su "brillante trayectoria" tras haber sido una "pionera y referente" de la radio y la televisión.

Don Felipe y doña Letizia expresan su "tristeza" por la muerte de la periodista este martes en Madrid y expresan a la familia todo su "afecto, cercanía y apoyo en este momento tan difícil", han informado fuentes de la Casa del Rey.

"Con nuestro reconocimiento a su brillante trayectoria, que la convirtió en pionera y referente de la radio y la televisión de nuestro país, os enviamos un fuerte abrazo y nuestro mejor recuerdo", concluye el mensaje de los reyes.