Mariana Downing: "Yo tengo los valores dominicanos, la esencia y la luz que está en nosotros"

Tras su coronación el pasado domingo como Miss República Dominicana, Mariana Downing se encuentra en proceso de preparación para representar al país en noviembre en Miss Universo.

Si bien es cierto que nació en Estados Unidos, específicamente en Los Ángeles, y su primer idioma es el inglés, ella deja claro que se siente tan dominicana como cualquier persona nacida en la media isla.

Es tanto así que, aun teniendo la oportunidad de concursar en Miss Inglaterra (de donde es oriundo su padre) o Miss USA, prefirió anotarse al certamen dominicano, consciente de que eso significaría un reto mayor para ella por no dominar el español a la perfección.

"Yo desde chiquita amo República Dominicana, lo siento en mi sangre que soy de aquí, porque lo soy. Yo tengo los valores dominicanos, la esencia y la luz que está en nosotros. Siempre he estado muy orgullosa de ser dominicana", expresó durante un encuentro con la prensa nacional.

Su madre, Corisandra Abreu, es oriunda de Cotuí, Sánchez Ramírez, provincia que representó Mariana en el Miss República. Ella defendió a su hija de quienes critican su elección por considerar que no representa la cultura dominicana.

"Ella de verdad tiene a República Dominicana en su corazón, porque yo la he criado con los valores de aquí", aseguró. "Que no hable español con la fluidez que la hable un dominicano es porque su padre es inglés y en casa le hablábamos en inglés, porque los niños cuando nacen en otro país se sienten más cómodos comunicándose en el idioma de donde viven".

Magali responde a las críticas

https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/06/mariana-downing-rueda-de-prensa-3-333f088c.jpg Corisandra Abreu, Mariana Downing y Magali Febles. (JOLIVER BRITO/DL)

Esta no es la primera vez que la selección de la representante del país genera polémica. Uno de los casos más recientes es el de Clauvid Daly, a quien tildaron de "fea" y "haitiana" cuando se coronó en 2019. Ese mismo año participó en Miss Universo, donde logró ubicarse en el Top 20.

Magali Febles, directora de la franquicia Miss República Dominicana Universo, dijo estar acostumbrada a que año tras año muchos cuestionen la elección de las reinas nacionales, aunque confesó que le gustaría que fuera diferente, y recibir el apoyo del país.

"Es lamentable que las personas no midan sus comentarios y acusaciones, porque esto lo leen alrededor del mundo y es feo que vean un país donde critican o no quieren a su candidata", dijo la hacedora de reinas.

Lo que la llena de satisfacción es ver cómo muchas de esas candidatas que han sido subestimadas logran posicionarse entre las favoritas de los missólogos y destacarse en Miss Universo. "Me duele que no me tengan confianza, porque les he callado la boca una y otra vez con mi trabajo", refirió.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/06/mariana-downing-rueda-de-prensa-1dad3532.jpg Mariana Downing. (JOLIVER BRITO/DL)

Así se prepara la Miss

Antes de ganar la corona local, Mariana dedicaba largas horas a su preparación integral para el concurso. Ahora, de cara al certamen internacional, seguirá un plan aún más riguroso.

Sus días comienzan alrededor de las 5:00 de la mañana. Entrena de la mano de un personal trainer, cuida de forma estricta su alimentación (incluso, pesa lo que come), recibe clases de pasarela, de español, de cultura e historia dominicana. Ahora, también se suman clases de maquillaje y peinado.

Enfocada

La 72ª edición de Miss Universo tendrá lugar el sábado, 18 de noviembre, en El Salvador. Esto quiere decir que Mariana solo tendrá dos meses para prepararse. Consciente de la disciplina que esto amerita, decidió alejarse de las redes sociales y destinar toda su energía a convertirse en la mejor representación del país ante el mundo.

"Yo no quiero ver mucho las redes sociales porque sé que hay comentarios de todo tipo, y yo tengo que estar enfocada. Solo tengo dos meses para prepararme, y eso es lo más importante para mí", expresó.

¿Miss Universo en RD?

Sobre la posibilidad de que el país sea sede del Miss Universo el próximo año, Magali indicó que todavía no ha habido una "conversación formal" sobre el tema con las autoridades.

"Pienso que en algún momento lo vamos a lograr. Para mí sería maravilloso que el presidente Bukele le entregue el mando al presidente Luis Abinader, porque creo que esto a nivel internacional le daría un empujón muy grande al país", dijo.