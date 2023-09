Sofía Globitos Superstar inicia su segunda temporada

Bianca García trae a la televisión dominicana la segunda temporada de Sofía Globitos Superstar - personaje al que ella misma le da vida-, cuyo contenido es una señal de esperanza que indica hacia una educación y un entretenimiento basado en los valores tradicionales y en las creencias cristianas. De hecho, previo a cada programa se hace una oración, lo cual también se hizo durante el lanzamiento oficial con la prensa.

"Soy una persona apegada a los valores, creyente en Papa Dios y entiendo que los niños merecen un contenido para niños, donde el tema de la inclusión abarca a las personas con condiciones especiales", dijo García al preguntarle sobre la línea de mensaje por el que se guía su contenido.

Para lograr ese estrecho vínculo que ha conquistado en la población infantil, dijo a Diario Libre, que ella rescata los momentos de su niñez. "Todo lo que existe aquí son cosas con las que yo jugaba, de hecho, hay juegos que son de mi niñez y los traigo para jugar; pero también vivencias: Un buen ejemplo es el programa de mañana que trata de caracoles, fui a buscarlos a la playa y me recordé de lo que yo hacía mientras era chiquita... uso mucho el recurso de volver atrás y preguntarme ¿qué era a lo que a mí me gustaba?, creo que es la razón por la que me he conectado y ha funcionado con los niños y sus padres", nos explicó esta actriz, productora y licenciada en educación, al finalizar la presentación de esta novedad televisiva.

Características de la nueva temporada

https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/08/08092023--sofia-globitos-segunda-temporada-10.jpg Equipo de Sofía Globitos Superstar, junto a Ángel laureano, director de Color Visión. (DANIA ACEVEDO)

Durante el encuentro realizado en el estudio de Color Visión, donde se realiza el programa, José Guillermo Cortines fungió como maestro de ceremonias y presentó gran parte de los detalles que componen esta iniciativa.

El personaje ya alcanzó su primera década, pero en agosto del pasado año cuando se estrenó la versión televisiva: "Sofía Globitos Superstar", que tuvo un gran éxito. Este año, el programa infantil "Sofía Globitos Superstar", regresa con su segunda temporada, bajo la producción de Bianca García y El Garaje de Producciones (Charles San Miguel y Vivian Fatule).

Cuenta con una diversidad de actores y actrices infantiles; bailarinas (las Sofistars) y una escenografía renovada.

El libretista Miguel Alcántara junto a Bianca García, son los encargados de desarrollar los libretos de los episodios. Rafael De los Santos (Poteleche) se une al equipo como asesor creativo; Natam Jafet realiza las canciones de Sofía Globitos; Carmen Rodríguez y Flor Piña están a cargo de la dirección de arte.

A ella se unen otros talentos como el actor y cantante José Guillermo Cortines, haciendo diversas voces de títeres, voces en off, mientras que encarnando el personaje del padre de Sofía, Papuni; el conocido ventrílocuo y humorista Liondy Ozoria da vida a varios títeres. El actor y humorista Noel Ventura tiene el personaje de Yakuko, la contraparte de Sofia.

También participan Eymi Susana (hija del destacado locutor Miguel Susana) con los Títeres y Alessandro Ozoria (hijo de Liondy Ozoria) es amigo de Sofía. Por igual Ema Roque, (hija del coreógrafo Erick Roque), tiene el personaje de la mejor amiga de Sofía.

Vivian Fatule hace la voz en off del programa y además de madre de Sofía. A cargo de las coreografías están Ariel Leonardo y Laura Fernández.

Estos y otros detalles fueron ofrecidos por los productores Charles San Miguel, Vivían Fatule y Bianca García en un encuentro con la prensa realizado en el Estudio A de Color Visión, donde cada sábado Sofía Globitos llena de alegría a los pequeños con sus ocurrencias.