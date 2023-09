Editora Nacional toma impulso con nuevas obras en la Feria Internacional del Libro

Después del freno provocado por la pandemia del COVID-19 en la celebración de la Feria Internacional del Libro en los años 2020 y 2022, y con ello las iniciativas alrededor de la producción bibliográfica, este 2023 se convirtió en el año de tomar impulso por la Editora Nacional.

Dieciséis nuevas ediciones de obras dominicanas, además de la nueva serie Biblioteca Infantil, con 17 cuentos, fueron presentados en la Feria Internacional del Libro 2023, sumando la novedad de retomar las ediciones de la Biblioteca Dominicana Básica, colección que fue lanzada en el año 2017.

Esta colección agrega ahora la novela "Escalera para Electra", de Aída Cartagena Portalatín; el poemario "Los huéspedes secretos", de Manuel del Cabral, y una edición conjunta de "La utopía de América" y "Seis ensayos en busca de nuestra expresión", de Pedro Henríquez Ureña.

"El criterio para la selección final fue determinado por los objetivos planteados: rendir tributo a los escritores de la diáspora, reconocer a la mujer escritora, recuperar a figuras de las letras poco difundidas, dar continuidad a la Biblioteca Dominica Básica, impulsar nuevos géneros como la escritura fantástica y abrir un espacio para los lectores jóvenes amantes de este género, iniciar la producción de material de lectura para niños y comenzar a producir libros en coedición con otros editores nacionales e internacionales", detalló la actual directora de la Editora Nacional, Margarita Marmolejos.

No hubo pausa

En cuanto al trabajo de la Editora Nacional en la actual gestión, Marmolejos destaca que no hubo una pausa. Explicó que al comenzar sus funciones como directora, en octubre de 2022, "encontré en proceso de producción a cargo de Ángela Hernández, directora del Libro y la Lectura, cuatro libros que fueron concluidos e impresos", que fueron presentados en el Festival del Libro y la Lectura Puerto Plata 2022.

Estos textos fueron "Inatrapable rumor del mar" (selección de poesías de talleristas de Puerto Plata); "Rosas del desierto", de Virginia Elena Ortea; "Versus manus", de Danilo de los Santos; y "Desembarco en la noche inmóvil" (Selección de cuentos de talleristas de Puerto Plata).

"En diciembre de 2022, también fueron publicados por la Editora Nacional cinco libros inéditos, correspondientes a los Premios Anuales de Literatura 2021, en los renglones Poesía, Novela, Cuento, Teatro y Literatura Infantil Juvenil", destacó.

En cuanto a lo editado antes de su llegada como directora de este organismo, que fue dirigido desde agosto de 2020 hasta mediados de 2022 por el editor e historiador Orlando Inoa, informó que se publicaron seis libros conmemorativos del Bicentenario de la Independencia Efímera. "Fueron editados 15 libros antes de esta producción correspondiente a la FILSD 2023, sumando 31 libros y 17 cuentos infantiles, en tres años".

"Es muy importante destacar estos resultados porque la Editora Nacional, pese a que fue desestructurada, está inmersa en un proceso sostenido de recuperación que implica haber mantenido ese ritmo intenso de trabajo durante los últimos tres años, con excepción justificada del 2020 e inicios del 2021, cuando la pandemia del COVID-19 ralentizó la producción editorial impresa".

Los libros luego de la FILSD

Entre los años 2011 y 2017 los libros de la Editora Nacional eran vendidos al público a través de la Librería de Cultura, que estuvo ubicada en la Ciudad Colonial. Tras su cierre, y antes de su existencia, los títulos eran y son distribuidos en las Ferias del Libro regionales, las FILSD y algunas librerías.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/18/whatsapp-image-2023-09-18-at-12.02.30.jpeg Este año fue presentada la nueva colección Biblioteca Infantil. (FUENTE EXTERNA)

Las recientes publicaciones también tienen estas vías de distribución y venta. Aunque la directora la Editora Nacional reconoce las dificultades. "En el Estado es muy complicado crear un sistema para venta", apunta.

"Mientras tanto, los libros pueden ser adquiridos en la Librería Trinitaria y en la sede de la Editora Nacional, previa solicitud vía el correo electrónico: editoranacionalcultura@gmail.com", informó.

Comenta, además, de los planes futuros. "Varios títulos y autores han sido ponderados, pero aún no podemos comunicarlo pues antes deben ser gestionados y aprobados los acuerdos sobre derechos de autor. Esta fue una de las principales metas logradas en la FIL: garantizar que todos los libros a publicarse, y así lo requirieran, estuvieran respaldados por un contrato de cesión de derechos de autor para uso único".

Explicó que se firmaron quince contratos con autores, herederos y representantes de autores ya fallecidos, en los que se acordaba la debida compensación a entera satisfacción de las partes. "Este método ya queda establecido como norma, mediante un procedimiento que involucra a la Dirección Jurídica y al Despacho de la ministra".

Los pendientes

Entre los proyectos en espera de la Editora Nacional está la publicación de los libros ganadores de las dos últimas ediciones de los premios jóvenes de la Feria Internacional del Libro, del 2020 y 2021, premiaciones que no fueron convocadas ni para en el año 2022 ni para este año, 2023.

Sobre el particular, Margarita Marmolejos explicó que el retraso en la edición de estos libros se debe a dificultades administrativas.

"Estos libros, que encontramos en artes finales y no han podido ser impresos debido a trámites que deben cumplirse para poderlos insertar en el presupuesto de un año al que no corresponden, habíamos planificado entregarlos a sus autores durante la FIL. No fue posible".

Y agregó que, "ya solo esperamos la Orden de Compra de parte del área Administrativa para ser entregados al suplidor, y por fin poder honrar ese compromiso heredado de gestiones anteriores".

Estos son los nuevos títulos Los libros fueron licitados para su impresión en modalidad de comparación de precios, de acuerdo con el portal de la Dirección General de Compra y Contrataciones. Aunque el contrato no ha sido publicado, fue la Editora Búho la responsable de la impresión, en una licitación establecida en RD$4,500,000 para mil ejemplares de cada libro. "Escalera para Electra", Aída Cartagena Portalatín.

"Los huéspedes secretos", Manuel del Cabral.

"La utopía de América/Seis ensayos en busca de nuestra expresión", Pedro Henríquez Ureña.

"Confederación Eléctrica Antillana. Antología de Ciencia Ficción Caribeña". Coedición de Elefanta Editorial y Editora Nacional. México/RD.

"Sin pasar por go". Narrativa dominicana contemporánea. Coedición de Elefanta Editorial y Editora Nacional. México/RD.

"Vuelta al paraíso". Antología de Jeannette Miller.

"Invitación a la lectura". Camila Henríquez Ureña. Edición especial para la FILSD 2023.

"Dominicana". Angie Cruz.

"Crónicas crónicas". René Rodríguez Soriano.

"Hotel Cosmos". Antonio Lockward Artiles.

"El síndrome de la pequeña Lulú". Jeannette Miller.

"Morir por última vez". Eurídice Canaán.

"Dora y otros cuentos". Delia Weber.

"Viaje al centro de los mitos". Odilius Vlak (Juan Julio Ovando Pujols).

"Las aves que un día emigraron". El cuento dominicano en Europa.

"Jeannette Miller". Biografía Gráfica. Edición especial para la FILSD 2023.