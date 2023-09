Karen Yapoort sobre la Miss RD: "Siento que vamos a volver a tener corona"

La comunicadora Karen Yapoort ha dado de qué hablar anteriormente por sus comentarios del Miss República Dominicana que dirige Magali Febles.

En esta ocasión, celebra la elección de Mariana Downing como la nueva representante de Quisqueya en el Miss Universo que se celebrará en noviembre en El Salvador.

Durante una entrevista con Diario Libre para ofrecer detalles de su regreso a la televisión con el programa "Casados en caos" el próximo domingo 1 de octubre, Yapoort siente que RD pronto va volver a tener corona.

"Yo siento que todo lo que conjuga tu ser una miss lo tiene esa muchacha. Yo nunca había estado tan conectada con una representante de nuestro país como con ella. Que si solo habla inglés no sé, yo lo único que sé es que es nuestra representante Dominicana", dijo Yapoort sobre Mariana Downing.

La reina de belleza de padre británico y madre nativa de Cotuí se alzó con la corona el pasado 3 de septiembre representando a la provincia Sánchez Ramírez.

"Yo siento que vamos a volver a tener corona", agregó la presentadora y modelo.

Yapoort tiene un recorrido por los certámenes de belleza.

Ella fue coronada Miss Ámbar Mundial en 2009 y representó a la provincia Duarte en el Miss República Dominicana Universo 2012, quedando en el Top 15.

De hecho, tras ese certamen le hizo críticas a Magali Febles por el manejo del concurso alegando que RD no obtendrá otra corona bajo su dirección.

Los cambios en el Miss Universo

Yapoort también está de acuerdo con la última medida de la franquicia, la cual informó que elimina el límite de edad para las candidatas en 2024

"Yo te voy a decir la verdad mi amor, si me dieran el chance, tu supiste que yo me viera en esos escenarios dándolo todo. Porque lo que pasa es que yo me quedé con deseos de dar más", expresó a Diario Libre con su particular actitud.

Y continuó, con tono sarcástico: "Magali me cortó mis alas en pleno emprendimiento de lo que eran los concursos de belleza. Siempre fui muy aplaudida porque la gente decía que yo tenía buena pasarela, buen desenvolvimiento y Magali no me dejó fluir. Si me dan la oportunidad, yo en cuatro meses me preparo y yo no sé si gane pero por lo menos doy agua de beber". Anteriormente, solo podían participar mujeres de entre 18 y 28 años.

Esta medida se suma al anuncio del año pasado que permitió la participación de mujeres casadas, embarazadas, madres y transexuales.

"Este cambio se aplicará a todos los concursos a nivel mundial a partir de 2024. A partir de entonces, todas las mujeres adultas del mundo podrán competir por el título de Miss Universo", se publicó en la cuenta oficial de Instagram de la organización.

Además, Yapoort se mostró entusiasmada por su regreso a la televisión mediante el programa "Casados en caos" el próximo 1 de octubre por Color Visión, canal 9, junto al animador Daniel Sarcos.

"Quiero que el pueblo vea 'Casados en caos' y que posteriormente me deje sus comentarios, positivos o negativos", comentó.

"Mi deseo es cautivar al televidente nuevamente, pero también será un programa entretenido" Karen Yapoort presentadora de televisión “

Mas del proyecto

"Casados en Caos" es un programa que busca dar procedimiento a los conflictos básicos de las parejas de la mano de expertos en la materia, en el cual los protagonistas de cada historia podrán encontrar acompañamiento en la búsqueda de respuestas a sus dificultades y poder determinar las medidas más pertinentes.

Estos matrimonios se encuentran en situaciones que pueden desencadenar un divorcio, sus problemas serán escuchados y podrán recibir la opinión de los expertos como la sexóloga y terapeuta de familia Ana Simó, Dr. Mario Minaya, Yennifer Pimentel, psicólogos, el experto en contabilidad César Alberto Perelló, la coaching Kirssy Lorenzo y el abogado Alberto Fiallo.

