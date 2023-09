"Grease", un musical que traslada a la ilusión de los años 70

"Grease", el nuevo musical de Javier Grullón y Amaury Sánchez, trasladó al público a la rebeldía social, el arte conceptual y la contracultura de los años 70 en su estreno en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional.

La propuesta artística que está reflejada en la emblemática película que protagonizó en 1978 John Travolta y Olivia Newton-John, estará en la cartelera del teatro, hoy viernes 22, el sábado 23 y el domingo 24 de septiembre con una puesta en escena que se extiende por aproximadamente tres horas.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/22/8c14a4b7-aaa0-4053-83c2-3e19a75fdf4e.jpg "Grease" el nuevo musical de Javier Grullón y Amaury Sánchez. (FÉLIX DE LEÓN) https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/22/11cc6fe5-dae8-4dc5-b39e-d102f223760f.jpg "Grease" el nuevo musical de Javier Grullón y Amaury Sánchez. (FÉLIX LEÓN ) https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/22/39b88bf5-53ad-4e9b-a055-65e795105322.jpg "Grease" el nuevo musical de Javier Grullón y Amaury Sánchez. (FÉLIX LEÓN )

El espectáculo narra la historia de un chico "popular" Danny Zuko interpretado por Javier Gullón y la la dulce Sandy Dumbrowski, quien es interpretada con elegancia por la actriz Gabriela Gómez. Ambos mantienen un romance durante las vacaciones de verano, y sin esperarlo, se reencuentran en el instituto Rydell (una secundaria ficticia ubicada en California) donde deben iniciar de nuevo a conocerse para sobrepasar todas las barreras que se interponen en su amor y alcanzar sus sueños.

Esta primera función dejó mucha alegría y grandes sonrisas entre los presentes sorprendiendo y conectando con los fanáticos de este movimiento.

El musical transporta al público al último año de la década de los años 50, tiempo en el que está narrada la historia, donde dos jóvenes viven un intenso romance.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/22/56f640c1-5505-427d-a302-76559bbe6d7f.jpg "Grease" el nuevo musical de Javier Grullón y Amaury Sánchez. (FÉLIX LEÓN) https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/22/941fac9b-06d6-49fc-bb58-9dc2f4501684.jpg "Grease" el nuevo musical de Javier Grullón y Amaury Sánchez. (FÉLIX LEÓN) https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/22/92db06ac-c83f-428d-b44f-0ac003564e23.jpg "Grease" el nuevo musical de Javier Grullón y Amaury Sánchez. (FÉLIX LEÓN)

La energía que transmite la música pop de este musical es sumamente contagiosa; tanto que al final los presentes salen del Teatro Nacional cantando y bailando los ´You´re The One That I Want´, ´Summer Nights´, Born to hand jive´, ´Rock and Roll is here to stay´, y muchos otros temas que tanto se popularizaron.

El elenco que logra generar esas emociones positivas en el público está integrado por más de 50 jóvenes y artistas de larga data. Entre estos, la cantante y actriz Techy Fatule en el papel de Rizzo, quien hace el papel de la líder del club de las populares Pink Ladies.

Karla Fatule, JJ Sánchez, Juan Carlos Pichardo, Máximo Martínez y Juan Luis Espinal, Franchesca Yarull, Roger Manzano, Sofía Reyes, María del Mar Fernández y Juan Manuel García también brindan su talento para hacer de este; un gran musical. Además, María Castillo y Kenny Grullón, entran en el papel de Miss Lynch y Johnny Casino demostrando su veteranía en las tablas.

Finalizado el estreno del musical, y ante un público de pie, Javier Grullón se mostró muy emocionado y agradecido por el apoyo y respaldo a esta producción. Lo mismo que el maestro Amaury Sánchez, quien tiene un gran historial en producciones de alta calidad.

Créditos

https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/22/1447ff3e-9826-4a4c-97f9-56d307178c2c.jpg (FÉLIX LEÓN) https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/22/43973247-8c2a-4a4a-827d-a033b6896b6b.jpg "Grease" el nuevo musical de Javier Grullón y Amaury Sánchez. (FÉLIX LEÓN)

La puesta en escena de "Grease", cuenta con la dirección musical de Amaury Sánchez; la dirección técnica y escenográfica de Yeimy Díaz, la dirección coreográfica de Pablo Pérez y la dirección vocal de Paola González. La dirección es de la galardonada Indiana Brito.

Las próximas funciones serán este viernes 22 y sábado 23 de septiembre; a las 8:30 de la noche; y el domingo 24 de septiembre, a las 7:00 p.m.

Las boletas están a la venta en Uepa Tickets y en la boletería del Teatro Nacional.