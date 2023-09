Color Visión presenta un evento imperdible sobre Sound of Freedom

Este sábado 23, a las 8 de la noche, Color Visión presenta un evento imperdible para los amantes del cine. El cantante, productor y presentador de televisión Raymond Castellón nos sumerge en el emocionante universo de la aclamada película "Sound of Freedom" ("Sonido de Libertad") con un especial sobre esta obra cinematográfica.

"Sound of Freedom" ("Sonido de Libertad") ha cautivado a la audiencia mundial y ha desencadenado un auténtico movimiento, al exponer el atroz crimen del tráfico de niños. Este especial de televisión ofrecerá a los espectadores una oportunidad única para explorar el proceso creativo detrás de esta obra maestra, con entrevistas exclusivas a sus protagonistas y a los visionarios que la hicieron posible.

A lo largo del programa, los espectadores tendrán acceso a los entresijos de la producción, desde el set de rodaje hasta las historias detrás de la historia. Raymond Castellón, en su rol de anfitrión, guiará a la audiencia a través de esta experiencia única, compartiendo perspectivas y momentos memorables de la película.

"Sound of Freedom" ("Sonido de Libertad") no es solo una película, es un movimiento que ha tocado el corazón de muchas personas y ha abierto importantes conversaciones en la sociedad. Este especial de televisión no solo arrojará luz sobre su creación, sino que también resaltará su impacto duradero en la conciencia pública.

Raymond Castellón y Color Visión se enorgullecen de presentar este evento especial de televisión que promete ser una inmersión inolvidable en el universo de "Sound of Freedom" ("Sonido de Libertad"). Asegúrate de sintonizar Color Visión este sábado 23 de septiembre, a las 8:00 pm, para disfrutar de este emocionante viaje detrás de las escenas de esta gran película.