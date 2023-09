Proyecto Virgulilla, la iniciativa para incluir la Ñ en Instagram

Tener un nombre u apellido que incluya la “ñ” puede ser la causa de una experiencia incómoda al intentar crear un usuario en Instagram. Esto se debe a que la popular plataforma social no permite el uso de esta letra y muchas personas han tenido que adaptarse a esa situación y tener que cambiar su nombre.Esta realidad dio pie a la creación del Proyecto Virgulilla, una iniciativa que busca una mejor representación de la cultura hispanohablante en la popular plataforma.

Y para conocerlo mejor, Rosario Guerrero, directora creativa general de MoM Creative Agency, creadora y directora creativa del Proyecto Virgulilla, comparte los detalles de esta iniciativa y por qué es tan importante en relación a la representación latina.

¿Cómo surgió la idea de este proyecto?

El proyecto Virgulilla nace desde la observación y la necesidad de representar mejor lo que es la cultura latina e hispana dentro de plataformas que hoy en día todos estamos utilizando, como Instagram. Nos dimos cuenta que, realmente, Instagram no está representando o no necesariamente está identificando lo que es la cultura latina e hispana dentro de todas sus funcionalidades y todo lo que están haciendo. Nos comenzamos a dar cuenta de que algo tan minúsculo, que puede pasar desapercibido, como es la letra "ñ" no le están dando la importancia que requiere, lo cual crea un cambio dentro de lo que es nuestra forma de expresarnos y de lo que somos nosotros, nuestra identidad latina. Si la misma palabra “español” tiene la letra "ñ", ¡cómo es posible que no la podamos utilizar cuando nos estamos comunicando ni tampoco dentro de nuestros nombres de usuario!

¿Cómo surgió esta situación en la plataforma de Instagram? ¿Es un tema de programación?

Las plataformas utilizan un lenguaje de programación diferente. Ya hace un tiempo que, por ejemplo, las páginas web antes no podían utilizar la "ñ" y eso cambió, ahora sí la pueden incluir. Entonces, sí, se tendría que revisar el lenguaje de programación dentro de la plataforma de Instagram, pero para mí también es un tema de enfoque porque si uno quiere hacer un cambio, lo hace; si uno quiere incluir algo, lo hace y busca la forma de hacerlo. Quizás ahora mismo la plataforma se está enfocando más en monetizar los espacios y diversificar su cartera comercial y no en hacer este tipo de cambio que realmente identifica mejor lo que es la comunidad que la está consumiendo. Es un tema de lenguaje de programación, pero sí me parece que, si se sientan y buscan la forma, la van a encontrar.

¿En qué consiste la petición que han creado?

Creamos una petición en Change.org principalmente para recaudar lo que son firmas. En tan solo una semana hemos recaudado alrededor de 1,000 firmas y lo que buscamos es tener una base o un aval de cuántas personas necesitan que Instagram incluya la letra "ñ" en su plataforma y que realmente es relevante dentro de la comunidad, porque si bien es una plataforma que tiene su base en Estados Unidos, no necesariamente están viendo la relevancia de las personas que están consumiendo esa plataforma, que son latinoamericanos e hispanohablantes. Han aparecido muchísimas personas diciendo que están cansados de “dar Pena” porque ellos son apellido Peña, no Pena. Cuando ves que tu nombre te lo está poniendo Instagram, esto tiene que ver un poco más con la identidad.

¿Cuál es la meta con las peticiones?

Al principio no pensábamos que íbamos a alcanzar tantas. Lo ideal sería alcanzar 5,000 firmas. Creo que sería un número interesante, pero esto no tiene límites porque, si bien comenzó en República Dominicana, es algo que afecta a muchísimos países. Sí quisiera que comencemos a expandirlo y poder capturar más personas en diferentes países de Latinoamérica y hasta de España.

¿Algún representante de Instagram ha tratado de ponerse en contacto con ustedes?

Todavía no. Estábamos tratando de ver si colocamos una petición directamente en lo que es la plataforma de Instagram. Nosotros como Mom, como agencia, colocamos en Instagram y en Facebook, así que estamos tratando de ver si hay algún acercamiento en el cual podamos hacer una petición más fuerte, pero todavía no ha habido nadie que diga “sí, sentémonos a hablar”. Creo que es un tema de prioridad. Ellos hacen muchos esfuerzos por cumplir una cuota interna de empresa, de tener tantos latinos en representación dentro de su empresa y, de hecho, ahora mismo estamos en el mes de la Herencia Hispana y Latina, para el que, anteriormente, han creado stickers y cosas de ese tipo, pero entiendo que, si ellos dan este paso o se sientan a hablar con un proyecto como este, podemos hacer un esfuerzo más representativo que un sticker, pero no, todavía nadie se ha acercado.

¿Qué ocurrirá si logran su cometido? ¿A qué otras plataformas o medios quieren llevar la Ñ?

Por ahora creo que es una meta ambiciosa en Instagram. Las otras plataformas no necesariamente tienen este problema ahora mismo. Sería genial también incluirlo en los correos y en los emails. Eso sería ideal, pero ahora mismo esto nace para lograrlo en Instagram y, eventualmente, queremos que el proyecto crezca promoviendo lo que es nuestra lengua.

¿El proyecto Virgulilla es una iniciativa de MoM?

Virgulilla nace desde MoM como un proyecto cultural. Cada cierto tiempo hacemos iniciativas que tienen que ver con este tipo de tema, con latinos específicamente, se trata de devolver algo al mundo desde la comunicación. Sí es un proyecto que nace personalmente, porque yo, como profesional, desde la comunicación quiero crear un impacto tanto en la diversidad, la inclusión, la perspectiva de género como en todo el aporte que yo pueda dar a la industria. Desde la agencia también trato de promover ese tipo de temas, o sea, que es un proyecto que nace con ese fin.