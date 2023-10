El ascenso de la dominicana Alexa Torres en el mundo de la danza

La joven bailarina dominicana Alexa Torres continúa con pasos firmes hacia la conquista de sus sueños en escenarios de la danza mundial.

Su viaje internacional en el ballet se inició a temprana edad. Tenía 14 años cuando sus padres apostaron a ella para que continuara su formación en prestigiosas instituciones académicas en Estados Unidos.

De 2002 a 2013 se formó en el Ballet Clásico Santiago bajo la dirección de Norma García y, posteriormente, participó en Danza Activa Panamá en 2011, recibiendo el Premio Eladio de Cuello en la República Dominicana en 2012.

A partir de ahí comenzó a transitar otros senderos en la Academia Ballet Kirov de Washington, Estados Unidos, bajo la tutela de Marianna Lobanova, Yuliya Rakova, Elena Techikova, Nikolkoz Markhateli y Stanislav Issaev. Por su desempeño allí fue honrada con el Premio a la Excelencia en el Kennedy Center y el Premio Nacional de la Sociedad de Artes y Letras en 2016.

Su proyección

Entre los años 2017 y 2018 fue becada por el prestigioso Washington Ballet para recibir entrenamiento allí con la dirección de Julie Kent, la también dominicana Michele Jiménez y Elaine Kudo, institución en la que permaneció durante un tiempo.

La nativa de Santiago recuerda con agrado el proceso que agotó para ingresar al Washington Ballet. Cursó estudios durante tres semanas en una academia y cuando concluyó regresó al país.

"Tiempo después recibí una carta en la que me informaban que me había ganado una beca que cubría el 75% de la matrícula. Eso me dio la luz verde para continuar allí gracias al apoyo de mi familia y amigos", apuntó.

Alexa Torres comoAurora en ´La Bella Durmiente de Julie Kent´ con The Washington Ballet.

Aunque se lee fácil, para ella no lo fue. Debió apartarse de su país con todo lo que eso implica. Siempre encontró la complicidad para que persiguiera sus sueños.

"Desde chiquita siempre decía que quería ser bailarina. Gracias a Dios mis padres siempre me estimularon, nunca me dijeron que no, así como mi profesora de ballet en Santiago", aseguró.

Boston Ballet

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/01/boston-ballet.png

Alexa Torres ha comenzado este año una nueva etapa profesional ya que hace pocas semanas fue contratada para formar parte del Boston Ballet. Su debut lo hará el 5 de octubre en un rol estelar del espectáculo que está montando la compañía.

"Yo me mudé a Estados Unidos cuando tenía 14 años de edad. En ese momento entendí que mi tiempo en el ballet había concluido en mi país. Terminé los estudios en Estados Unidos y ya a los 18 años había ingresado al Washington Ballet, donde permanecí hasta este año".

Fundada en 1963 en Boston, Nueva Inglaterra, Estados Unidos, la compañía Boston Ballet goza de sólido prestigio en el circuito mundial de la danza.

Torres explicó a Diario Libre que el contrato que recibió es indefinido y considera que es un gran reto profesional para ella.

"Tengo un maestro en el Boston Ballet, aunque me sentía cómoda en Washington, durante una estadía en París comprendí que debía continuar explorando otras experiencias en la danza internacional", contó.

Ensayos

Un bailarín debe someterse a una larga jornada diaria. Alexa Torres comienza sus prácticas a las 9:30 am y termina a las 6:30 pm. "Salgo de ahí a otras rutinas, ponerme hielo en el cuerpo, pilates, ver videos... es un trabajo que nunca termina, pero que da muchos frutos si se hace bien".

Ballet en Dominicana

Alexa Marie Torres consideró que al bailarín dominicano le gusta tomar riesgos. "Cuando conocí el Ballet Nacional Dominicano, gracias a una invitación de Stephanie Bauger, fue bonito ver que todos los bailarines trabajan muy bien y espero que su directora Stephanie logre sus objetivos", comentó.

Un sueño cumplido en París Cuando residía en la República Dominicana soñaba con actuar en el Ballet de la Ópera de París, lo cual logró este año. "Conocí a un maestro de la Ópera de París y hace dos años audicioné, así que en enero de este año me gané un contrato a corto plazo. Esos han sido los mejores tres meses de toda mi vida profesional, algo que no puedo explicar por el público, el teatro. Me presenté en el Ballet Imperial de George Balanchine como una de las 8 pequeñas niñas en ´Who Cares" de Balanchine, como parte de la ´Pareja Dododo´ y una de las 10 damas, además de mi debut en el rol principal de Aurora en ´La Bella Durmiente de Julie Kent´ con The Washington Ballet".

