Director ejecutivo de Spotify revela la razón por la que rompió contrato con Harry y Meghan

El pasado mes de junio, Spotify y los duques de Sussex anunciaron que su acuerdo de 18 millones de libras (cerca de 21 millones de euros) para producir contenido en conjunto había llegado a su fin. Cuatro meses después del anuncio de la cancelación del pódcast "Archetypes", el director ejecutivo de la empresa de audio habló por primera vez sobre la razón por la que no le dieron continuidad al proyecto.

En una entrevista concedida a la BBC, Daniel Ek reveló que "algunas de las ideas innovadoras de Spotify no salieron según lo planeado". Explicó que los 18 millones de libras pagados a Harry y Meghan no resultaron rentables, porque solo habían grabado 12 episodios en un total de dos años y medio.

Esto quiere decir que el proyecto no fue tan rentable como esperaban. "La verdad del asunto es que parte de esto ha funcionado, parte no. Estamos aprendiendo de ello y seguimos adelante y deseamos a todos los que no renovamos el mayor éxito posible en el futuro. Cometimos errores millonarios en un intento de establecernos como el principal competidor de la industria. Así lo aseguraron nuestros analistas financieros", indicó Daniel Ek.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/04/daniel-ek.jpg Daniel Ek, fundador y director ejecutivo de Spotify. (FUENTE EXTERNA)

Lo dicho por el ejecutivo de Spotify confirmaría que la razón de la cancelación de "Archetypes" fue la falta de beneficios, tal y como aseguraron diferentes medios internacionales luego de que se diera a conocer la información.

Hace meses, el "Wall Street Journal" señaló que la cancelación había sido motivada por una insuficiente creación de contenido por parte de los duques de Sussex, lo cual había generado una productividad casi nula y el despido de cerca de 200 empleados.

La pareja firmó un acuerdo con la empresa de audio en 2020 para producir y presentar pódcasts para la plataforma. Bajo el título Archewell Audio, el príncipe Harry explicó que el objetivo del proyecto era "presentar diferentes perspectivas y voces que quizás no se hayan escuchado antes y encontrar puntos en común".

Produjeron un especial de Navidad y la serie "Archetypes", un programa de entrevistas presentado por Meghan en el que tuvo como invitadas a celebridades de la talla de la tenista Serena Williams y la estrella del pop Mariah Carey.