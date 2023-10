Manuel Mora Serrano hablará sobre la poesía y el alma

Tras su popular publicación de poemas para incentivar a la lectura de este género literario, el Premio Nacional de Literatura 2021 Manuel Mora Serrano rescata fragmentos de dos conferencias dictadas hace unos años para ponerlos al servicio de nuestros lectores. Estas publicaciones se realizarán jueves y sábados.

El mismo escritor relata cómo ideó esta nueva y enriquecedora propuesta:

"En los años 2018-19 dicté dos conferencias en distintos lugares, con los títulos de Hablemos del alma y de poesía y Vamos a hablar del amor y la poesía a las madres, por haber sido escrita en el mes de mayo. Al revisar el material me di cuenta de que publicarlos tal y como estaban, no debían darse a conocer porque las temáticas y los poemas, tanto para los que no asistieron a esos actos en Santo Domingo en Casa de Italia y en la Biblioteca Nacional, en el recinto de la UASD en San Francisco de Macorís y en la Universidad ISA de Santiago, como para nuevos lectores, así que hemos realizado algunas modificaciones, necesarias al cambiar de género literario. Las hemos fragmentado en artículos diversos, como una forma de seguir festejando mis 90 años, parodiando el celebrándome a mí mismo de Walt Whitman (1819-1892).

Esperando que lo expresado por filósofos o por científicos, acerca de las temáticas, no asusten o molesten a los creyentes religiosos, ya que respetamos las creencias de cada cual y esperamos que respeten las de ellos, cada quien sabrá cómo salvar o cómo perder su alma o la manera de vivir y disfrutar la poesía".