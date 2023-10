Kristy Reyes: "Me llena el alma prestarle mi piel y sentidos a cada personaje"

Kristy Reyes, la joven actriz y modelo dominicana, forma parte del elenco de "Te quiero y me duele", serie creada por Chris Morena, creadora de otras series como "Floricienta" y "Chiquititas". Su participación en esta producción, que fusiona el drama y el romance adolescente, es el más reciente logro de Reyes, quien continúa trabajando, preparándose y cultivando una carrera en el mundo del entretenimiento a nivel internacional.

¿Por qué decidiste pasar del modelaje a la actuación?

La actuación siempre fue mi gran sueño, sabía que la mejor escuela de latinoamericana es el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) y quería estudiar en ella. Durante muchos años me dediqué a modelar de la mano de Ossygeno Models, tuve el honor de caminar para grandes diseñadores nacionales e internacionales y posar para varias revistas dominicanas, pero no fue hasta que tuve 22 años que creí que ya era mi última oportunidad de entrar al CEA, así que tomé la decisión de ir a hacer la audición. La hice, quedé seleccionada entre más de cinco mil personas y en muy poco tiempo tuve que prepararme para irme a estudiar a México en la escuela que siempre soñé.

¿Qué tal fue la experiencia de estudiar en el CEA?

Fue la mejor decisión que pude haber tomado. Es una escuela muy intensa, pero definitivamente sales con una preparación muy completa en actuación. Fueron tres años de aprendizaje, tanto en la carrera como a nivel personal. Fue muy divertido y poco después de graduarme me invitaron a trabajar dando clases en la escuela y ya llevo tres generaciones a las que tuve el honor de darles clases como asistente de teatro. Ha sido una experiencia totalmente diferente, pero muy enriquecedora también.

¿Cómo se dio tu participación en "Te quiero y me duele"? ¿Cumplió con tus expectativas?

Yo siempre digo que el personaje de Sara era para mí y me buscó hasta debajo de las piedras hasta que me encontró. Realicé dos castings para este personaje en un proyecto que no tenía ni idea de cuál era. Alrededor de tres meses después me llamaron para decirme que me había quedado con el personaje de Sara. Obviamente me puse súper feliz, pero cuando me dijeron que era para la plataforma HBO y la productora era Cris Morena, yo no podía creerlo y me sentí el doble de afortunada. Luego leí la historia de Sara y su familia y fue bien bonito porque es una familia que deja su país en busca de sus sueños y nuevas oportunidades de vida. Me sentí un poco identificada con su historia. En general rebasó mis expectativas. La historia de "Te quiero y me duele" es hermosa, grabarla fue mágico al lado de un equipo increíble, personas que se quedaron en mi vida como familia, locaciones imperdibles, música maravillosa y así podría decir mucho más.

¿En qué otro tipo de producciones o géneros aspiras participar? ¿O que otro tipo de personaje te gustaría interpretar?

Me veo en todo tipo de producciones y géneros, me llena el alma prestarle mi piel y sentidos a cada personaje. Quiero que nunca me falten esos personajes que son retos actorales, que te exigen más que el máximo y te sacan de tu zona de comodidad por la complejidad que implica interpretarlos.

¿Crees que hoy en día hay más oportunidades para talentos dominicanos en el exterior?

Si, definitivamente sí. Cada día las plataformas, televisoras, productores de teatro, etc., están más abiertos a tener más variedad de perfiles en sus producciones y eso es muy bueno para nosotros, que venimos de un país con tanta versatilidad étnica.

¿Te ves algún día ejerciendo alguna labor detrás de cámara como directora, productora o guionista?

Sí, quiero dirigir, producir y también escribir. Ya he tenido la oportunidad de estar en la parte detrás de varias obras de teatro dando clases en el CEA, también participé de manera creativa y en la ejecución de un cortometraje con unas amigas y la verdad ando con muchas ganas de escribir una película de mi vida, le veo potencial. Creo que puede ser muy interesante, motivador, nostálgico y divertido, pero antes de comenzarla a escribir me interesa prepararme más tomando talleres para escritores.

¿Tienes planeado participar en producciones cinematográficas dominicanas?

Mi sueño más grande es poder ejercer la actuación en mi país. Me siento muy orgullosa y agradecida de ser dominicana. Nací en Cotuí y viví toda mi adolescencia en La Altagracia de Herrera en Santo Domingo. Siempre tengo presente mi cultura, mi familia y regresar mi trabajo a mi patria sería lo máximo para mí.

