Eric Dalmau: director y músico dominicano que pasea su talento por el mundo

Para lograr dirigir prestigiosas orquestas y tocar en varias de las más importantes a nivel internacional, se necesitan varias cosas, entre ellas: talento, perseverancia, preparación y disciplina. Estos requisitos los tiene de sobra Eric Dalmau, un músico dominicano de 28 años graduado de la licenciatura de violín en Western Michigan con una maestría en dirección orquestal en Berklee College of Music de Boston.

El músico habló para Diario Libre sobre su proceso de formación y sus planes de aplicar sus conocimientos en el país que lo vio nacer.

—Háblanos, ¿cómo comenzó todo ese amor por el violín, por la música, por la dirección?

Recuerdo que yo tenía ocho años y me encontraba en la casa con mucho tiempo libre, jugando, cuando mi madre me llamó la atención y me dijo: ´mira, tú vas a estudiar música ahora´. Me llevó a la Escuela Elemental Lila Mena de Bellas Artes, y ahí escogí el violín, siempre quise tocar el violín desde pequeño, y así comencé mi carrera musical.

Luego me interesé en la dirección, cuando escuché un concierto de la Escuela del Conservatorio (Dante Cucurullo era quien dirigía en ese momento) y vi cómo él conectaba con los músicos, me llamó mucho la atención esa imagen del director haciendo música con la batuta, moviendo las manos, y desde ese momento yo me imaginé que iba a ser un director, que me interesaba.

—¿Cómo llegaste a Berklee?

Al terminar mi licenciatura de violín en Western Michigan, audicioné para violín en varias universidades; tenía también preparado material para audicionar a dirección. Apliqué al Conservatorio de Boston en la Universidad de Berklee, y ellos me invitaron a audicionar. Conseguí entrar y me dieron muy buena beca, así pude lograr mi objetivo, que era hacer la maestría en dirección.

En Berklee tuve muchas experiencias positivas. Allá conseguí trabajar como asistente de la cátedra de dirección. Dirigía tres ensambles a la semana, y tuve muchas oportunidades de escuchar a la Boston Symphony Orchestra. Iba a cada ensayo, y es una de las mejores orquestas del mundo. Fue una escuela grandísima, pude convivir con los mejores maestros y solistas.

Después, al terminar mi maestría, fui a Europa a seguir estudiando, a trabajar con orquestas profesionales. Hay que seguir siempre buscando nuevas puertas, nuevas oportunidades, y ahora me encuentro en República Dominicana, donde tengo la intención y la motivación de hacer algo nuevo, diferente.

—¿Cómo evalúas todo el proceso?, ¿qué tan difícil ha sido?

Yo siempre me he enfocado en lo que amo, en mi pasión, desde el primer día. Tuve un gran apoyo de mi familia, algo muy importante, sobre todo cuando le dices a tu familia que vas a ser músico y te vas a dedicar a la música clásica en República Dominicana. Ellos nunca tuvieron objeción, siempre me apoyaron, me quedaba en la casa estudiando.

No entré a ninguna universidad aquí a estudiar algo, una profesión. Siempre estuve enfocado en la música, me preparé para audicionar fuera. Estudié en el conservatorio, he tenido muchas oportunidades, he viajado muchísimo en el mundo gracias a la música, estoy muy agradecido. Y continuamos, es también mi interés motivar a otros jóvenes en la República Dominicana a seguir sus sueños, a perseguir su pasión.

"Las autoridades y empresarios tienen que confiar más en los jóvenes y líderes musicales para mejorar lo que ya existe " Eric Dalmau Músico “

—¿Qué has hecho artísticamente hablando?

Mi primera oportunidad musical a nivel internacional fue con la Orquesta Yoa, la Orquesta Juvenil de las Américas; fui el único dominicano ese año en asistir a la gira, donde tocamos conciertos con grandes solistas internacionales en países de Europa, como Suecia, Polonia, Alemania, Lituania, Estonia, o Finlandia, esto pasó durante mi licenciatura de violín.

Cuando terminé mi maestría de dirección orquestal en Berklee, pude ir a Budapest a trabajar con la MAF Symphony Orchestra de Budapest y trabajar con el profesor legendario Jorma Panula, uno de los mejores profesores de dirección en Europa.

En Alemania trabajé con la Berlin Sinfonietta, junto al maestro Colin Metters, maestro de la escuela Royal Academy of Music de Londres. En Pforzheim (Alemania) trabajé con Douglas Bostock y la Southwestern German Radio Symphony Orchestra.

Recientemente, este año, fui parte del Carlos Miguel Prieto Conducting Fellowship, programa en el cual dan mentoría a diez jóvenes a nivel internacional, donde recibimos clases de maestros de clase mundial, como Rafael Payare, Yo-Yo Ma, Marin Alsop, o el mismo Carlos Miguel Prieto, entre otros.

También tuve la gran oportunidad de audicionar en Juilliard para el programa Post-Maestría, en el cual quedé entre los cuatro finalistas haciendo obras de un nivel muy alto, como las Sinfonías para Viento de Stravinsky, o el Canto del Ruiseñor de Stravinsky, repertorios que todavía no se han estrenado en el país, que hay que trabajar.

En julio de este año fui parte del Miami Music Festival, en la cátedra de dirección, donde dirigí tres sinfonías clásicas y pude formar parte de la orquesta en tres producciones de ópera.

—Un consejo a los jóvenes amantes de la música.

Que crean en ellos mismos. En este país hay mucho talento, que aprendan el idioma donde desean ir, enfóquense, estudien, sacrifíquense. Todo es posible.