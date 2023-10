Marta Robles: “Nada me ha hecho tan feliz en la vida como la lectura”

Marta Robles se encuentra en el país invitada por la marca cultural Coordenadas Literarias para un ciclo de conferencias sobre "El universo del autor: la relación entre el aprendizaje, las emociones y la creación" y está aprovechando la ocasión para presentar su nuevo libro "Lo que la primavera hace con los cerezos".

Con ocasión de su visita, reproducimos su entrevista para la sección" Confesiones de lector", donde la escritora y periodista española confesaba sus secretos literarios.

Marta Robles (Madrid, 1963) es escritora y periodista. Ha escrito siete libros de no ficción: “El mundo en mis manos” (1991), “La dama del PSOE” (1992), “Los elegidos de la fortuna” (1999), “El catálogo del Parque Oceanográfico de Valencia” (2003), “Madrid me Marta” (2011), “Usted primero” (2015) y “Haz lo que temas” (2016); y ocho de ficción: “Las once caras de María Lisboa” (2001), “Diario de una cuarentona embarazada” (2008), Don Juan (2009), “Luisa y los espejos” (2013) —Premio Fernando Lara de Novela—, “Obscena, a menos de cinco centímetros” (2017) —finalista en el Premio Silverio Cañada de novela negra de Gijón—, “HNegra” (2017) y “La mala suerte” (2018). Tiene una extensa trayectoria profesional, tanto en radio como en TV y entre sus premios cabe destacar el TP de Oro, dos Antenas de Oro, dos de Plata, el Premio Nacional de Comunicación o el Premio PR a la periodista más querida de Madrid.

Describe en pocas palabras tu encuentro con el libro.

Recuerdo mi primer encuentro con el libro de la mano de la madre Beatriz, en el colegio. Tenía 5 años. Luego, a los 8, acompañando a mi padre al banco un día, me quedé en un rincón escondida entre las páginas de un libro de Enyd Blyton. Recuerdo con sorprendente precisión la escena que leía y que, como tantas otras de tantos libros, me hizo feliz. Nada me ha hecho tan feliz en la vida como la lectura.

¿Cuál es tu personaje literario preferido?

El “Calígula” de Albert Camus. Un personaje creado por el propio Camus, a través del cual aprendí que el bien y el mal están dentro de todos los seres humanos y que son las circunstancias las que hacen que emerjan uno u otro.

¿Qué libro regalarías a ciegas?

“Cien años de soledad”, tal vez porque fue el primero que me hizo llorar desconsoladamente por primera vez. Lo devoré, en una noche, con 14 años. Al terminarlo fue tal la sensación de vacío que empecé a llorar y no sé ni cuando paré.

Menciona tres escritores que hayan ejercido fuerte influencia sobre ti.

El propio Gabriel García Márquez, sin ninguna duda; Arturo Pérez Reverte; y muy posiblemente Virginia Woolf. Aunque creo que también debería citar a Fernando Marías. Sin él no sería quien soy, ni en la literatura ni en la vida.

Cuando escribes, ¿tú decides el tema o este te elige a ti?

El tema me elige a mí. Y casi siempre me persigue durante largo tiempo hasta que me decido a aceptar que no podré seguir mi camino si no lo escribo. Entonces me vuelco, le dedico hasta el último de mis segundos y siempre creo que soy yo la que lo piloto a él. Aunque tal vez no sea cierto.

¿Cuáles son los géneros que sobresalen en el conjunto de los libros que posees?

Probablemente la novela. Aunque tengo una nutrida colección de ensayos y de libros de poesía, además de libros de viaje o enciclopedias de las que no me desharé jamás, por pura nostalgia.

Si una tormenta tomara por asalto tu biblioteca y solo pudieras rescatar cinco obras, ¿cuáles serían estas?

Las “Obras completas” de Borges, “Alicia en el país de las maravillas”, “Cien años de soledad”, “La voz a ti debida” y mi colección de “Tintín”.

¿Qué libro de los que habitan en ella te hubiese gustado escribir?

Quizás “La vida exagerada de Martin Romaña” y “El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz”, dos libros que me salvaron la vida durante una convalecencia muy triste tras un accidente.

Borges expresó: “La lectura es una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz”. ¿Crees que esa felicidad se puede contagiar?

Creo que sí, con el libro adecuado y un discurso entusiasta. Cuando publiqué “A menos de cinco centímetros”, mi amiga Rossy de Palma me dijo: “me has devuelto las ganas de leer”. Renovándole las ganas le he contagiado parte de mi amor por la lectura.

¿Qué libro amaneció contigo hoy?

“Diario de un seductor. Temor y Temblor”, de Soren Kierkegaard.

¿Si fueses un libro, cómo te llamarías?

“Las once caras de María Lisboa” es el título de uno de mis libros. Un libro de relatos de mujeres donde defiendo que todas las mujeres somos iguales y que solo cambia el color de nuestra piel o nuestro pelo, dónde nacemos y de quién nos enamoramos.

¿Qué eslogan propondrías para una campaña nacional de lectura?

No hay nadie más feliz que quien disfruta con la lectura. Lee más y vivirás mejor.