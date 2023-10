El baile de Amara la Negra en Mira Quién Baila que puso al público y el jurado de pie

El talento para el baile de Amara la Negra está más que demostrado. En 2019 se convirtió en la primera finalista de "Mira Quién Baila", competencia televisiva de baile de Univisión, que ese año ganó Clarissa Molina. Este 2023 regresó a este formato en una versión denominada "La revancha".

Este domingo, la también cantante urbana, empresaria y actriz protagonizó un baile que emocionó tanto al público como a sus compañeros de competencia, a los coreógrafos y a los miembros del jurado, al punto de poner a todos de pie y ser nombrada la mejor de la gala.

Con el tema "Corazón Partido" de Alejandro Sanz, a ritmo de flameco y zamba, la artista demostró su depurada técnica como bailarina.

En redes sociales, la cantante no dudó en mostrar su emoción por el resultado obtenido. "Qué momento más bello. La dedicación y disciplina se ve. Se nota, se siente la pasión y la entrega. Gracias a todo el público lindo que me quiere y me apoya. A toda la producción por siempre tenerme presente y al jurado. Fue un honor para mí bailar para ustedes. Gracias por creer en mí. Por empujarme para sacar la mejor versión de mí", escribió junto a un extracto audiovisual de su presentación.

Los mensajes de felicitaciones no se hicieron esperar y, tanto sus compañeros del show, artistas y sus seguidores, le externaron lo bien ejecutado que estuvo su baile.