La familia de Matthew Perry, con el "corazón roto" tras la muerte del actor

Los familiares de Matthew Perry, actor de la serie "Friends" que fue hallado sin vida ayer en el interior de un jacuzzi en su casa de Los Ángeles, afirmaron tener el "corazón roto" tras su pérdida, según un comunicado recogido este domingo por medios estadounidenses.

"Tenemos el corazón roto por la trágica pérdida de nuestro querido hijo y hermano. Matthew trajo mucha alegría al mundo, como actor y como amigo", reza el texto difundido por los familiares de este intérprete que se hiciera internacionalmente conocido por su papel de Chandler Bing en "Friends".

Tanto es así que decenas de miles de seguidores de la serie, así como numerosas personalidades de la industria de Hollywood, se han pronunciado en las últimas horas sobre el inesperado fallecimiento del actor, que tan solo tenía 54 años.

"Todos significaban mucho para él y agradecemos las tremendas muestras de amor", concluye al respecto el breve comunicado de los familiares del intérprete.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles encontró el cuerpo de Perry en el interior de un jacuzzi en su casa del próspero barrio de Pacific Palisades, limítrofe con la ciudad de Malibú, tras recibir una llamada de emergencia el sábado a las 16:07 hora local (23:07 GMT).

Los padres del actor, Suzanne Perry y John Bennett Perry, aparecieron acompañados por el padrastro, Keith Morrison, pocas horas después en el lugar del deceso para tratar de obtener más detalles de un suceso cuya investigación aún está en curso.

Aunque el actor había hablado abiertamente de sus adicciones, según fuentes policiales citadas por el diario Los Angeles Times, no se hallaron drogas ilícitas en el lugar del deceso.

El capitán del Departamento de Policía de Los Ángeles, Scot Williams, encargado de la división de homicidios, comentó al citado medio que "es posible que la causa de la muerte no se conozca hasta dentro de algún tiempo", pero que, por el momento, no hay sospechas de suicidio o asesinato.

Desde Warner Bros. Television, estudio responsable de la producción de "Friends" (1994-2004), dijeron estar "devastados" el sábado tras enterarse de la muerte de Perry.

"Nuestro corazón está con su familia, sus seres queridos y todos sus fans", aseveró Warner Bros. Television en X (Twitter).

Sus antiguos compañeros en "Friends" -Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer y Matt LeBlanc- aún no se han manifestado públicamente sobre la muerte de Perry, con quien se reunieron en 2021 para el documental conmemorativo "Friends: The Reunion", emitido en la plataforma HBO (ahora Max).

Además de esta popular serie, Perry protagonizó películas como "The Ron Clark Story", "17 Again", "Fools Rush In" o "The Whole Nine Yards", en la que compartió pantalla con Bruce Willis. También participó en dos de series de Aaron Sorkin, The West Wing" y "Studio 60".

Leer más Más allá de "Friends: las películas en las que actuó Matthew Perry