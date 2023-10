Gala de clausura ´Temporada Sinfónica 2023´ está sold out

Cada año, la Orquesta Sinfónica le regala al pueblo dominicano una temporada de conciertos del más alto nivel. Para su director, el maestro José Antonio Molina este proyecto que nació bajo su tutela representa un gran orgullo y un compromiso inquebrantable de hacer música clásica con el mayor apego a la excelencia artística.

La gala de clausura de esta memorable temporada será el miércoles 8 de noviembre, a las 8:30 p.m., en el Teatro Nacional. Para esa noche, se ha preparado un programa con las obras de Richard Wagner y Piotr I. Chainkovski que será del agrado de los asistentes.

Preludio del tercer acto de la ópera Lohengrin; Preludio y muerte de amor de la ópera Tristan e Isolde y la Obertura de la ópera Tannhäuser, conformará la música de este recital en honor al maestro italiano R. Wagner, quien fue pionero en varios avances del lenguaje musical.

"Esta será una proeza compartida entre el director y la orquesta", indicó el maestro José Antonio Molina, quien agradeció el apoyo del público porque las entradas de esta función ya están agotadas.

Invitó al público a disfrutar de este concierto, que como los anteriores, "hemos preparado con tanto esmero e ilusión para nuestro público de ayer, hoy y siempre, pero de manera muy especial para el público joven. Nuestro objetivo es que cada vez, la música clásica se haga más asequible a todos los sectores de la sociedad dominicana".

Como es tradición, antes de cada presentación de la Temporada Sinfónica, el público asiste a la charla pre-concierto en el bar Juan Lockward del Teatro Nacional que patrocina el Club Premium del Banco Popular, indica una nota de prensa.

En este espacio los expertos en apreciación musical Margarita Miranda Mitrov y Eduardo Villanueva describen el valor y talento de los maestros que con su música han transcendido las fronteras y la barrera del tiempo.

Temporada exitosa

El miércoles 10 de agosto de 2023, se dio inicio con una función especial dedicada al 50 aniversario del Teatro Nacional Eduardo Brito, que desde 2009 es la sede de este recital.

Con la dirección del maestro José Antonio Molina, la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro del 50 aniversario del Teatro Nacional conformado más de 100 voces interpretó la obra monumental de Ludwig van Beethoven, uno de los compositores clásicos más influyentes de la historia universal.

De República Dominicana, la soprano Nathalie Peña-Comas y la mezzosoprano Glenmer Pérez; el tenor Tuomas Katajala, de Finlandia; el barítono Günter Haumer, de Austria engalanó este escenario.

"Por consenso de la crítica especializada, músicos y público en general, ese concierto generó un revuelo que le ha convertido en el nuevo paradigma en los anales de la música clásica de nuestro país", afirmó el maestro José Antonio Molina.

La segunda cita fue el miércoles 13 de septiembre, cuando la Fundación Eduardo León Jimenes y la Fundación Sinfonía se unieron para presentar la octava Gala de Ganadores Van Cliburn. Dicho concierto fue muy significativo porque formó parte del 120 aniversario de la fundación de E. León Jimenes, el 20 aniversario del Centro León y la emisora Raíces.

El maestro Molina recordó que en ese concierto celebrado dentro del marco de esta ´Temporada Sinfónica 2023´, dirigió a los medallistas de oro, plata y bronce de la competencia internacional de piano más importante del mundo ´The Cliburn´, que celebraba sus tres décadas en República Dominicana.

Yunchan Lim, de Corea del Sur, interpretó el Concierto en La menor, para piano y orquesta de Robert Schumann; Anna Geniushene, de Rusia, interpretó el Concierto No. 1 en Si bemol menor, para piano y orquesta de Piort Chaikovski; y Dmytro Choni de Ucrania dio vida al Concierto No. 3 en Do menor, para piano y orquesta de Ludwig van Beethoven.

Estos músicos que erizaron la piel del público con su talento y habilidad estrenaron un nuevo piano de cola modelo D de la casa Steinway & Sons, que, por segunda vez, E. León Jimenes donó al Teatro Nacional.

El miércoles 27 de septiembre, la OSN celebró su tercer concierto de la ´Temporada Sinfónica 2023´, con la presentación de las obras de Strauss, Schumann y Brahms.

La Obertura Die Fledermaus Op.362 (El Murciélago) de Johann Strauss, el Concierto para cello y orquesta, Op.129., de Robert Schumann, y la Sinfonía No.4 en mi menor, Op.98., de Johannes Brahms formaron parte de las melodías que el público escuchó atentamente.

Para esa ocasión, el director invitado fue el maestro puertorriqueño Jaime Morales, quien junto a la Orquesta Sinfónica Nacional acompañó a la cellista dominicana Nicole Peña-Comas a celebrar la música de esos grandes maestros de todos los tiempos.

En el programa del miércoles 4 de octubre, el maestro Santy Rodríguez, director asistente de la OSN dirigió un emotivo recital junto con la flautista principal de esta orquesta, Alaima González, quien presentó un programa integrado por las obras de Giuseppe Verdi | Obertura de la ópera Nabucco; Wolfgang Amadeus Mozart con su concierto para Flauta y Orquesta no.1, en sol mayor, K.313.

El concierto también incluyó las melodías del compositor ruso Modest Mussorgsky | Cuadros de una exposición.

Otro éxito cosechado por el maestro José Antonio Molina en este 2023, fue el sábado 2 de septiembre, cuando junto a la Orquesta Sinfónica Nacional dirigió el concierto Ricky Martín Sinfónico, realizado a casa llena en Altos de Chavón. Una propuesta estaba sustentada en los éxitos del artista puertorriqueño interpretados en formato sinfónico.