El novio de Francina Hungría participó en el programa Dominicana's Got Talent

Con una imagen de ambos y la frase en inglés "Love is in the air" (El amor está en el aire), la ingeniera Francina Hungría reveló en su perfil de Instagram que el amor ha tocado su corazón. Se trata de un joven comunicador y humorista con discapacidad visual que trabaja en su fundación,José Beltrán. Los que siguieron la primera temporada del popular programa Dominicana's Got Talent, recordarán su participación en el show.

Beltrán, quien tiene 34 años y es oriundo de Don Juan, provincia Monte Plata, fue diagnosticado con miopía congénita al nacer. No fue hasta los 12 años que empezó a presentar problemas con su visión. En el programa habló con humor de las vicisitudes que pasa una persona ciega en su día a día, contado desde su experiencia.

En ese momento Diario Libre habló con el joven, y en esa entrevista reveló que eligió el humor como medio de expresión artística. "El humor es una válvula realmente, no sé si es terapéutico, pero es un modo de tú no tomarte las cosas en serio. Yo creo que cuando te tomas las cosas demasiado en serio, como que se te crean nudos adentro y no fluyes, y aunque fluir está sobrevalorado el hecho de que tengas una válvula para reírte de ti mismo es liberador".

"A mí me trajo a Got Talent la recomendación de algunos amigos de participar, y por la posibilidad de mostrarle al país un modo de humor un tanto sarcástico, y sobre todo mostrar que la discapacidad visual no es una excusa para dejar de hacer las cosas", narró a Diario Libre el joven humorista en aquel entonces.

"Yo vengo de un campo de Monte Plata que se llama Don Juan, crecí con mis padres y mis dos hermanos menores, mis padres eran maestros, digamos que yo era un tipo normal de campo, que aspiraba un día a estudiar medicina o ser biólogo", dijo en su relato.

Continuó: "Tenía miopía muy aguda, y después quedé ciego por un desprendimiento de retina. Más adelante, cuando me rehabilité, estudié Comunicación Social, y luego me mudé a Santo Domingo", señaló sobre el momento que perdió la visión.

"Quedé ciego a los 13 años más o menos, fue un proceso paulatino, no fue inmediato. Hubo varias cirugías, me tomó como dos años quedarme ciego totalmente. Fue entre 2001 y 2002, a finales del 2002 yo ya no veía nada.

Ahí inició su travesía y su paso al humor. "En santo Domingo fue donde aprendí a identificar cosas para reírme de la gente y de mí, y de las cosas que me pasaban", detalló.

"Mi historia es simple -sigue relatando-, es la de un sujeto que salió del campo a buscar su propia historia que contar. Yo soy muy ambicioso, quería hacer cosas, estar en espacios y abrirme mis propias oportunidades, y chin a chin (poco a poco) he ido haciéndolo, me falta mucho, pero se está logrando", reiteró.