Actriz mexicana Andrea Torre revela que padeció cáncer de mama

La actriz mexicana Andrea Torre reveló que durante un año y cuatro meses estuvo atravesando la enfermedad de cáncer de mama.

Torre, famosa por su papel de "La Nena" en "Una familia de Diez", reveló el diagnóstico a sus seguidores como una manera de alertar sobre el cáncer. Dijo que si se detecta a tiempo es curable.

"Me gustaría platicarles, algo que me cambio la vida de un momento a otro. Hace un año y 4 meses me detectaron cáncer de mama, una noticia fuerte que tomé con buena actitud para salir adelante", comenzó su mensaje.

La actriz de exitosas telenovelas como Porque el amor manda y Las tontas no van al cielo hizo público el proceso de 18 quimioterapias, 1 operación, 16 radioterapias y 12 inmunoterapias.

"Logré vencer esta enfermedad", compartió Torre junto a un reel en el que recoge algunos de los momentos que vivió durante este complejo proceso, reseña People en Español.

La famosa reconoció que "este recorrido sacó la fortaleza y la valentía que no sabía que tenía, me cambió la perspectiva de muchas cosas y definitivamente mi vida dio un giro de 360 grados".

"Gracias a mi esposo (sin ti no lo hubiera logrado, te amo), mis hijos, mi familia, amigos, mi equipo de doctores y a las enfermeras que me cuidaron esta lucha fue más llevadera", manifestó.

"Con fe, esperanza y mucho amor siempre se puede encontrar el motor para seguir adelante", señaló.

Dijo que "si se detecta a tiempo, es curable. No dejen de checarse e ir con un oncólogo".

Todo el proceso lo vivió en absoluta intimidad. Por tal razón los seguidores elogiaron su fortaleza, al igual que el elenco de "Una familia de Diez".

"Eres una valiente, mi mamá está pasando por lo mismo... Son unas guerreras todas esas mujeres hermosas que pasan por este proceso", "Guerrera de vida, esa es la actitud", "Te admiro muchísimo. Dios te llene de bendiciones siempre", fueron parte de los comentarios.

Andrea finalizó su motivador mensaje con el hashtag #FuckCáncer. "Y pues así empezamos una nueva etapa el día de hoy. ¡Venga!", escribió con el audio de la canción "Fix you" de la banda británica Coldplay.