Andrés Cepeda gana su cuarto Grammy Latino y anuncia gira mundial

El cantautor colombiano Andrés Cepeda ha sido objeto de un nuevo reconocimiento por parte de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación, al recibir su cuarto Grammy Latino por su disco "Décimo cuarto".

Cepeda, una vez más se lleva el gramófono como "Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional", ya lo había hecho en esta misma categoría en 2013 y 2020, con "Lo Mejor Que Hay En Mi Vida" y "Compadres" respectivamente, ratificando por qué es un referente del pop Latinoamericano.

"Dedico este premio a mi familia, a mi país, Colombia y al amor de mi vida y mi inspiración, mi esposa Elisa. Quiero agradecer a mi manager Luis Miguel Olivar y a todo mi equipo, a los productores y artistas que colaboraron en este álbum", dijo.

Andrés afronta nuevos retos para 2024 ya que acaba de firmar en México un contrato con la multinacional Warner Music y recientemente anunció su Gira Mundial "Tengo Ganas Tour" que iniciará en abril con 15 fechas en los Estados Unidos para luego visitar otros territorios.

"Agradezco muy especialmente a mi público que me motiva a respetar mi esencia, a no tomar el camino fácil y a seguir haciendo la música que amo, no la que me conviene" Andrés Cepeda Cantautor “

La ceremonia fue llevada a cabo por primera vez en Europa en el Centro de exposiciones y congresos FIBES de Sevilla España, donde asistieron grandes personalidades de la música y referentes de la industria