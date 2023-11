Consuelo Despradel dice está en plena recuperación

La socióloga, periodista y comunicadora Consuelo Despradel se encuentra en su casa descansando y en plena recuperación.

La comentarista envió un audio al programa radial "El Sol de la Mañana", que se trasmite por Zol 106.5 FM, informando que va en franca mejoría.

"Hola, es Consuelo Despradel, aquí con mis hijas en plena recuperación, con Dios mediante en los próximos días o meses, tal vez pueda volver a todas mis actividades normales", expresó en la mañana de este lunes.

Familiares informan

Hace unos días circuló que Consuelo Despradel se encontraba en un estado delicado, pero la información fue aclarada por los familiares.

Carmen Despradel Dájer o doña Chello, como es conocida, tuvo una caída hace unos meses, por lo que fue intervenida quirúrgicamente en la mano derecha, luego tuvo una inflamación pélvica y la operaron de diverticulitis.

El nieto de la periodista, Héctor Cómas Dore, dijo que esta se encuentra en los mejores días tras su operación.

"Ella se encuentra en los mejores días de esta semana, de todo el proceso", confirmó a la periodista María Elena Núñez, integrante de "El Sol de la Mañana".

"Agradezco a tantas personas que se han preocupado por mi salud, no había hablado sobre eso pero quiero darles las gracias a tantas personas: médicos, enfermeras, técnico que se han preocupado por cuidarme en esta situación por la que yo he pasado y los que me han levantado en esta situación de mejoría", dijo Consuelo en el audio enviado.

"Gracias, gracias al hospital Plaza de la Salud, gracias a ustedes médicos queridos, gracias", concluyó.

Con una larga carrera en los medios de comunicacióm, Consuelo Despradel es comentarista del equipo de RCC Media y tiene su programa "La hora de Consuelo".

Doña Consuelo Despradel se encuentra en proceso de recuperar su salud.



Su familia agradece la preocupación, también aprovecha para informar que NO se encuentra en estado grave, y como pueden escuchar por viva voz, hay Consuelo para rato.pic.twitter.com/bryGCGotcq — Enmanuel (@EnmanuelRM_) November 27, 2023