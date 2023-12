Figuras destacadas en el deporte y el entretenimiento estadounidense que tienen raíces haitianas

Son grandes estrellas del deporte o del entretenimiento en los Estados Unidos que tienen algo en común: su ascendencia haitiana. Pocos sabían que artistas estadounidenses como Jason Derulo o el actor Eric André, así como el deportista Blake Griffin, tienen raíces en el país vecino.

Desde Diario Libre, hemos investigado sobre el origen haitiano de estas figuras norteamericanas.

Eric André

Registrado al nacer como Eric Samuel André, es un actor, comediante y presentador de televisión estadounidense. Es conocido por ser el creador, presentador y coescritor de The Eric Andre Show, una serie de Adult Swim.

También ha interpretado a Mike en la serie de FXX Man Seeking Woman y a Azizi en el remake de El Rey León.

El padre del polémico artista, quien se graduó del Berklee College of Music en Boston, Massachusetts en 2005, es haitiano y su madre es judía asquenazí. Él se considera judío y negro.

Jimmy Jean-Louis

Es un actor, modelo, bailarín y filántropo haitiano, nacido en Pétion-Ville el 8 de agosto de 1968. Ha actuado junto a Jean-Claude Van Damme en Point Impact (2002).

Luego trabajó con Bruce Willis y Monica Bellucci en The Tears of the Sun (2003), con Harrison Ford y Josh Hartnett en Hollywood Homicide, con Jane Fonda y Jennifer Lopez en His Mother or Me (2005) e incluso con Gerard Butler, Patrick Stewart y Wes Bentley en El juego de sus vidas (2005).

En 2006, se unió al elenco de la serie Heroes, interpretando a René, conocido como "el haitiano", mientras continuaba su carrera cinematográfica en paralelo: Age of Khali (2006), Does the president have AIDS? (2006), Loaded con Jesse Metcalfe (2007) y Adventures of Power (2007).

En 2018, Jimmy Jean-Louis ganó el Premio al Mejor Cortometraje en el 26º Pan African Film and Arts en Los Ángeles.

Jason Derulo

Este famoso cantante, actor, coreógrafo y compositor, si bien nació en Estados Unidos, es de padres haitianos. Se desplazó a Haití para grabar el himno oficial de la Copa Mundial de Rusia de 2018, titulado 'Colors', donde buscaba promover la igualdad y celebrar la diversidad cultural.

Derulo, cuyo nombre se deriva de su apellido real Desrouleaux, es uno de los artistas más populares a nivel internacional, con 11 éxitos en el Top 10 de Billboard, apariciones en televisión, asociaciones de marcas, una actuación en la pantalla grande en la infame adaptación cinematográfica de 'Cats' de 2019, y más de 50 millones de seguidores en TikTok.

Tony Yayo

Es un destacado rapero estadounidense y miembro popular del grupo de rap G-Unit. La madre del rapero es haitiana. Yayo, cuyo nombre real es Marvin Bernard, nació en Queens, Nueva York, y es amigo de 50 Cent desde hace mucho tiempo. Tony es el acrónimo de Talk Of New York y Yayo es una palabra del argot de origen español, "llello" (la doble "ll" se pronuncia casi como una "i" en español), que significa "cocaína".

Wyclef Jean

Es un rapero, músico y actor haitiano, conocido por ser miembro del exitoso trío de hip hop The Fugees. Su canción Hips Don't Lie (2006) junto a la cantante colombiana Shakira logró llegar a la cima del Billboard Hot 100, convirtiéndolo en el primer artista de origen haitiano en dominar dicho listado.

En 2006, participó con Shakira en el sencillo "Hips Don't Lie" en inglés y español. En 2007 colaboró con el italiano Eros Ramazzotti en la reedición de la canción "La Aurora" perteneciente al álbum "E2".

Garcelle Beauvais

Es una actriz y exmodelo haitiana. Es más conocida por su papel de Francesca "Fancy" Monroe en la serie de televisión The Jamie Foxx Show, transmitida en WB.

Meta Golding

Es una actriz haitiano-estadounidense. Nació en India en 1971. Sus padres eran trabajadores humanitarios internacionales y ella creció en varios países. Además de Estados Unidos, Golding también vivió en India, Haití, Francia e Italia.

Golding interpretó a Enobaria, el tributo del Distrito 2, en Los juegos del hambre: en llamas y Los juegos del hambre: Sinsajo. También fue estrella invitada en Criminal Minds, reemplazando temporalmente a A. J. Cook, e interpretó a la villana Selina en un episodio de Burn Notice.

Golding reside actualmente en Los Ángeles, California. Habla con fluidez inglés, francés, criollo haitiano e italiano.

Vicky Jeudy

Vicky Jeudy es una actriz estadounidense, conocida por su papel de Janae Watson en la serie de comedia dramática de Netflix, Orange Is the New Black.

Jeudy nació y creció en Queens, Nueva York. Ella es de ascendencia haitiana. Jeudy se graduó de la Escuela Preparatoria St. John (Queens) en Astoria y estudió teatro en la Universidad Estatal de Nueva York en New Paltz. Durante sus años en la universidad, estuvo entre las 25 mejores semifinalistas del concurso Miss Nueva York.

Blake Griffin

Blake Austin Griffin es un jugador de baloncesto estadounidense que se encuentra sin equipo. Con 2,06 metros de altura, juega en la posición de ala-pívot. Es hermano del también jugador profesional Taylor Griffin.

Su padre es Tommy Griffin antiguo jugador univesitario y entrenador de baloncesto es haitiano, pero su madre "Gail" es amaricana. Blake a igual que su otro hermano "Taylor" poseen dos nacionalidades aunque eligieron obviamente a Estados Unidos

Beisbolistas de ascendencia haitiana

Estos jugadores son hijos de haitianos.

Félix Pié

Orlando Calixte

Anderson Feliz

Miguel Sanó

Domingo Germán

Robert Puasón

Vidal Bruján

También lo son:

