¿De qué murió Lee Sun-Kyun, popular actor de "Parásito"?

En un giro sorprendente y triste para la comunidad del entretenimiento, Lee Sun-Kyun, actor icónico conocido por sus roles en "Parasite" y "Dr. Brain", fue encontrado sin vida dentro de un vehículo en un parque de la capital surcoreana, Seúl, dejando una pregunta que aún las autoridades no han dado respuesta: ¿De qué murió el popular actor?

Como reseña el medio internacional El comercio, este hallazgo ha causado una profunda conmoción no solo entre sus colegas sino también entre sus seguidores en todo el mundo.

Aún se espera que la policía revele la causa de la muerte de Lee Sun-Kyun, pero hasta el momento esto es todo lo que se sabe. Sin embargo, se manejan varias hipótesis, entre ellas, un posible suicidio.

Con apenas 48 años, Lee Sun-Kyun dejó un vacío inesperado en la industria cinematográfica surcoreana. Según informes preliminares de la agencia de noticias Yonhap, su esposa jugó un papel crucial al alertar a las autoridades sobre su repentina desaparición, lo que llevó al descubrimiento de una nota que apuntaba hacia un acto de desesperación.

El panorama se complica aún más al conocerse que el actor estaba siendo investigado por su presunta participación en el consumo de drogas ilegales. Las autoridades habían llevado a cabo intensos interrogatorios, sumando un total alarmante de 19 horas en cuestionamientos recientes, lo que sugiere una situación angustiante para el actor.

Este devastador suceso se enmarca en un contexto más amplio de esfuerzos gubernamentales en Corea del Sur para combatir el consumo y tráfico de drogas. No es un caso aislado; otras figuras prominentes del entretenimiento, como el cantante G-Dragon, también han sido objeto de escrutinio en esta cruzada.

A pesar de las circunstancias sombrías que rodean su fallecimiento, el legado artístico de Lee Sun-Kyun perdurará. Su magistral interpretación como Park Dong-ik en "Parasite" no solo lo catapultó a la fama internacional, sino que también le valió reconocimientos, incluido el prestigioso premio del Screen Actors Guild.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/29/7f38c6c291044a188ccf3132390b6758.jpg Su magistral interpretación como Park Dong-ik en Parasite lo catapultó (FUENTE EXTERNA)

Lista de películas en las que estuvo Lee Sun-Kyun:

- "Parasite" (Gisaengchung) - Dirigida por Bong Joon-ho, esta película ganadora del Oscar tuvo a Lee Sun-kyun en el papel de Park Dong-ik.

- "Paju" - Un drama surcoreano dirigido por Park Chan-ok, donde Lee Sun-kyun desempeñó un papel protagónico.

- "A Hard Day" (Kkeutkkaji Ganda) - Una película de acción y thriller en la que Lee Sun-kyun tuvo un papel principal.

- "All About My Wife" (Nae Anaeui Modeun Geot) - Una comedia romántica donde Lee Sun-kyun interpretó a un personaje principal.

- "Nobody's Daughter Haewon" (Nugu-ui Ttal-do Anin Haewon) - Una película dirigida por Hong Sang-soo en la que Lee Sun-kyun tuvo una participación.