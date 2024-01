Hijos de Luis Días piden que se desestime proyecto de ley Día Nacional del Rock Dominicano

La Cámara de Diputados aprobó en noviembre del pasado año 2024, en primera lectura, un proyecto de ley que declara el 21 de junio como el Día Nacional del Rock Dominicano, en honor al natalicio de Luis (El Terror) Días.

Este jueves 4 de enero del 2024, los dos únicos hijos del legendario músico y cantautor dominicano, autor de los éxitos "Baile en la calle", "Marola" y "Ella me vivía", enviaron una carta pública dirigida para el presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, en la que piden que se desestime el referido proyecto de ley.

En la misiva Mari y Francis Días exponen que Luis Días, fallecido el 8 de diciembre del 2009, es más que el padre del Rock Dominicano, "es un folclórico, investigador, compositor y en general un valor cultural de la República Dominicana".

Aunque agradecen esta loable iniciativa, piden, en cambio, que se declare el "Día de Luis Días" o el "Día de la Fusión Musical Dominicana".

Al ser contactada por Diario Libre vía telefonica, Mari Días, que reside en la ciudad de Manhattan, en Nueva York, Estados Unidos, expone que su padre fue más que un rockero y que merece un reconocimiento mejor.

"Mi papá fue un fusionista de la música dominicana; fue rockero, hizo merengue, bachata, yo preferiría que fuera en honor al día de la fusión musical dominicana. Eso le quedaría mejor a mi padre. Es lo que siento" Mari Días Hija de Luis Días “

Aclara: "No es que yo no le agradezco por todo el esfuerzo que hacen, mi familia está muy agradecida, de corazón, sé que lo hacen de buena intención en su memoria. No es nada personal".

Dentro de los planes para continuar con el legado del creador del "Merenrock", el "Tecnomerengue" y el tema "El guardia del arsenal", Mari contó a este medio que además de la fundación abrirán al público una villa en Bonao que llevará por nombre "Villa El Terror".

Allí habrá un espacio donde se expondrán libros, guitarras y otros objetos del fenecido artista.

Mari Días tiene tres hijos y su hermano Francis dos. El linaje de Luis Días se extiende a cinco nietos que conocen su obra.

Mari y Francis Días, los hijos de Luis El Terror Días. (SUMINISTRADA)

Motivaciones

En la nota enviada a este medio, entre las motivaciones indicaron que el Día Nacional del Rock Dominicano lejos de homenajear la obra del "Terror" disminuye su alcance y trascendencia y presenta una visión limitada de lo que fue su aporte a la música dominicana que trascendió mucho más del rock.

Y añaden lo siguiente:

Nuestro padre fue un gran investigador y fue el precursor de la bachata electrónica, que bautizó como tecnoamarque. Creó el merenrock y el alcance total de su obra todavía está por estudiarse en su justa dimensión.

La Fundación Luis Días se encuentra en la actualidad preparando un proyecto para promover la obra de nuestro padre y que buscará que se le dedique un día a su obra, proyecto que estará socializado con grupos que conocieron su legado en el amplio espectro que actuó, incluyendo el rock, merengue, bachata, música folclórica, etc.

Queremos aprovechar y solicitar que, dentro de la medida de lo posible, todo homenaje, uso de su imagen, edición de sus obras, o reconocimiento hacia nuestro progenitor se nos tome en cuenta como sus herederos y enmarcarlos dentro de los esfuerzos que la Fundación Luis Días viene realizando desde su creación.

A continuación, la carta íntegra

4 de enero de 2024Santo Domingo, República Dominicana Señor.Ricardo de los Santos PolancoPresidenteSenado de la República DominicanaSus Manos.De nuestra mayor consideración:Quienes suscriben Mari Dias y Francis Dias, en su calidad de únicos hijos y descendientes de Luis Días, muy respetuosamente solicitamos que sea desestimado el proyecto de ley que busca que sea designado el día del natalicio de nuestro padre como el día del Rock Dominicano en honor a Luis Días.El motivo de esta solicitud es que nuestro padre no era simplemente un roquero, era un sociólogo, folclorista, investigador, compositor y un valor cultural dominicano y en tal sentido creemos que debe ser dedicado un día a su persona vinculado a un homenaje que promueva su obra en toda su dimensión.Agradecemos la iniciativa de los precursores de este proyecto y la acogida que ha tenido en las cámaras legislativas y en el pueblo dominicano, que ha demostrado su aprobación como un reconocimiento a la obra de nuestro padre.En tal sentido, la Fundación Luis Días se prepara para presentar un proyecto para que el natalicio de nuestro padre sea reconocido como el día de Luis Días en su justa dimensión.Agradeciendo de antemano la atención a nuestra solicitud.Mari Días.Francis DiasTelefono: Mari Diaz 347-984-4347Correo Electrónico: mariterror@gmail.com

Sobre el proyecto de ley

La propuesta fue presentada por la diputada Ycelmari Brito (Juliana O´Neal), de la Fuerza del Pueblo. La legisladora motivó el proyecto en el hemiciclo al valorar los aportes culturales de Luis Días en la música.

El proyecto destaca que el cantante Luis Días ganó un concurso nacional por la composición del tema "Baila en la calle", una pieza musical compuesta para el carnaval dominicano de 1984.

También, la iniciativa precisa que el cantante dominicano participó como músico y compositor en la banda sonora de varias películas estadounidenses desde el 1985 hasta el 2005.

"En el año 1999, Luis Días fue homenajeado por el Centro Cultural de España con tres días dedicados a su obra, la publicación de un disco y un libro que habla sobre su carrera", argumenta la diputada Brito en su proyecto.

La pieza obtuvo una votación a unanimidad de los presentes en la sesión y ordena al Ministerio de Cultura a realizar actividades conmemorativas para promover la obra del cantante con discos, libros y charlas relacionadas con el rock dominicano.