Las mejores series y estrellas nominadas en los Premios Emmy 2023

Los premios Emmy 2023 llegarán en 2024. Las huelgas de actores y guionistas de Hollywood significaron un retraso de cuatro meses para la celebración anual a lo mejor de la televisión.

A continuación, un vistazo a la próxima ceremonia televisada, las series y las estrellas nominadas.

¿Cuándo son los Emmy?

La 75ª edición de los Premios Emmy se llevará a cabo el lunes 15 de enero por la noche, un día feriado en Estados Unidos por el natalicio de Martin Luther King Jr., en el Peacock Theatre de Los Ángeles. Anthony Anderson será el anfitrión.

Se transmitirán en vivo por el canal Fox a partir de las 8 p.m. de Nueva York (0100 GMT) y se podrán ver por streaming al día siguiente en Hulu en Estados Unidos.

Fox tiene su turno este año en una rotación anual entre las cuatro grandes televisoras para transmitir los premios. Anderson, quien fue nominado como mejor actor de comedia siete veces por su trabajo en "black-ish" de ABC, será maestro de ceremonias por primera vez en los premios Emmy.

También tiene una conexión con Fox: su nuevo programa de juegos "We Are Family" se estrenó a principios de enero.

El Peacock Theatre del centro de Los Ángeles, que ahora tiene un nombre alusivo a un servicio de streaming, se llamó antes Microsoft Theatre y Nokia Theatre. Ha sido el hogar ideal para los Emmy desde 2008.

Nominados y primeros ganadores

Como es típico en los Emmy, los programas de HBO dominaron las nominaciones cuando se anunciaron en julio. Los tres principales nominados – "Succession" con 27, "The Last of Us" con 24 y "The White Lotus" con 23 –son del canal de cable.

"The Last of Us" llega con una gran ventaja después de ganar ocho Emmy de las Artes Creativas, que se llevan a cabo aproximadamente una semana antes de la ceremonia principal.

La adaptación de un videojuego distópico ganó el premio a mejor actor invitado y actriz invitada en un drama por las memorables actuaciones de un episodio de Nick Offerman y Storm Reid.

Y dominó en las categorías técnicas, ganando los premios de efectos visuales y maquillaje protésico para sus muertos vivientes con cara de hongo.

"White Lotus" se llevó cuatro trofeos en los Emmy de las Artes Creativas, incluyendo victorias por su música, su selección de elenco y su peluquería.

"Succession" no se llevó nada, pero la cuarta y última temporada del programa sobre una familia rica y disfuncional aún podría dominar en las categorías principales el lunes.

Probablemente siga siendo la favorita para ganar el premio a mejor serie de drama, que se llevó en dos de los últimos tres premios Emmy, y las categorías de actuación están sobrecargadas con su elenco.

Brian Cox, Jeremy Strong y Kieran Culkin están nominados a mejor actor dramático, cuatro hombres más del programa están nominados a mejor actor de reparto y Sarah Snook obtuvo una nominación a mejor actriz.

"The White Lotus" logró colocar cinco nominadas en la categoría de actriz de reparto, entre ellas Jennifer Coolidge y Aubrey Plaza.

Y si el cariño de los votantes continúa por "The Last of Us" también podría ganar el premio a mejor serie dramática; sus astros Pedro Pascal y Bella Ramsey están nominados en las categorías de actuación principal.

"The Bear", nominada en categorías de comedia a pesar de tener mucho drama, ganó cuatro premios Emmy de Artes Creativas y está nominada a 13 en total. "Ted Lasso", que se llevó do trofeos, destacó entre las comedias con 21 nominaciones para su última temporada.

A los Emmy les encantó la serie de fútbol de Apple TV+ desde su inicio. Ganó premios de mejor serie de comedia y mejor actor para Jason Sudeikis en sus dos primeras temporadas y podría conseguir un triplete en ambas categorías.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/09/ap24009699060172.jpg (AP)

¿Por qué se pospusieron los premios?

Las huelgas históricas de actores y guionistas de Hollywood, ambos gremios esenciales para los Emmy, implicaron que la ceremonia tuvo un retraso sin precedentes de cuatro meses.

Los líderes de la Academia de Televisión fueron algunos de los que dieron un suspiro de alivio cuando los actores votaron para aprobar su nuevo contrato y poner fin a su huelga el 5 de diciembre.

Los Emmy solían entregarse en otoño de acuerdo con la temporada tradicional de televisión abierta, pero por años han tenido peculiaridades por la programación mucho más dispersa de cable y streaming. El retraso hace que esas rarezas sean aún más extrañas.

Para dar un ejemplo, las nominaciones de "The Bear" son por su primera temporada, aunque los premios se entregarán seis meses después del estreno de su segunda temporada. Los Globos de Oro del domingo colmaron de premios a "The Bear", por su destacada segunda temporada.

Otra peculiaridad es que los ganadores fueron definidos desde hace meses, pero los sobres donde están sus nombres permanecieron cerrados más de cuatro meses.

Esto se debe a que la Academia de Televisión quería que al menos la votación se mantuviera en siempre, por lo que sus aproximadamente 20.000 integrantes tuvieron que emitir sus votos antes del 28 de agosto.

La fecha de enero coloca a los Emmy dentro de la temporada de premios de Hollywood, una semana después de los Globos de Oro y unas seis semanas antes de los Premios SAG del Sindicato de Actores de la Pantalla, ambas ceremonias honran categorías de televisión junto con producciones cinematográficas.

Es la primera vez que se posponen los Emmy desde 2001, cuando los ataques del 11 de septiembre se produjeron apenas cinco días antes de la fecha prevista para su ceremonia. Ese año la ceremonia terminó por realizarse en noviembre.