El presentador de televisión José Guillermo Sued recupera la movilidad gracias a las terapias

La presentadora de televisión Pamela Sued compartió este domingo un video en el que muestra el avance de las terapias que recibe su padre, el locutor y conductor de programas José Guillermo, quien comenzó a caminar luego de sufrir un accidente en su residencia de Jarabacoa que lo dejó tetrapléjico.

El veterano comunicador recibe atención médica en un centro especializado de Barcelona, España, lugar donde Sued ha evolucionado satisfactoriamente según las informaciones compartidas por su hija.

Pamela Sued divulgó el video en Instagram acompañado del siguiente mensaje: "Les presento el gran espectáculo 'El Chichí Caminador' [me escapé literalmente por 24 horas a Barcelona para abrazar a los míos]", comentó.

Agregó: "Para ustedes que a diario me preguntan por mi papá... mírenlo ahí. Esta vez me sorprendió a mí. Hace 3 semanas estuve aquí y él aún no lograba caminar solo Es sorprendente todo lo que se puede lograr cuando hay fe y voluntad [más el acompañamiento de grandes profesionales]"

"Orgullosa de ti pa', apuesto a ti hoy y siempre. Te amo hasta el infinito y más allá", detalló la conductora del programa de televisión "Pamela Todo un Show" que se difunde por Color Visión.

La publicación de Pamela en la que se observa a su padre abandonar la silla de ruedas para dar unos pasos delante de las cámaras de su teléfono, fue recibida con alegría por sus seguidores.

Accidente

El 3 de enero del pasado año, José Guillermo Sued resbaló en su residencia de Jarabacoa y fue trasladado de urgencia a la Clínica Unión Médica de Santiago, donde fue sometido a una cirugía para descomprimir su médula.

"Lo trasladamos de emergencia a Santiago y fue diagnosticado con lesión medular; ese mismo día fue sometido a una cirugía para descomprimir su médula", detalló su hija Pamela en su cuenta de Instagram al comunicar la noticia.

¿Qué es la tetraplejia?

La tetraplejia, también conocida como cuadriplejia, es una lesión de la médula espinal que puede provocar la pérdida parcial o completa de las extremidades y el torso a nivel sensorial y motor.

Se dan dos tipos comunes de tetraplejías: total (sin movimiento de los cuatro miembros) y parcial (se mueven los brazos, pero no los dedos).

Las lesiones de la médula espinal se pueden clasificar en cinco categorías:

Lesión medular completa: es la más grave. La persona afectada no tiene habilidades sensoriales o motoras por debajo de la lesión.

Lesión medular incompleta: se mantiene un cierto grado de sensibilidad. Capacidad motora limitada por debajo de la lesión.

Lesión de la médula espinal incompleta: el paciente tiene sensibilidad y control muscular, incluso si los músculos son débiles y no funcionan.

Lesión de la médula espinal incompleta: el paciente tiene el 75 % de los músculos funcionales.

Lesión de la médula espinal incompleta: el paciente tiene una lesión mínima dónde la sensibilidad y la fuerza están en niveles prácticamente normales.

De su trayectoria José Guillermo Sued, nativo de Santiago, es un locutor de larga trayectoria en la radio y la televisión. Durante muchos años condujo y produjo el programa "Sabadissímo" y fue maestro de ceremonias del presidente Danilo Medina. También ocupó la presidencia del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones.