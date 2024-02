El desgarrador mensaje que Víctor Pinales le dedicó a su hija

Hace poco más de cinco meses, el actor Víctor Pinales, con el rostro visiblemente afectado y la voz entrecortada, le envió un desgarrador mensaje a su hija, a quien conoció de adulta y que, según sus declaraciones también trabaja en los medios de comunicación.

"Yo lo único que le puedo decir es que, como es mi sangre, como es mi hija, yo quisiera acercarme a ella, quisiera poder darle un abrazo y decirle tú eres mi hija y no sentir esa distancia. Y yo reconozco que a lo mejor yo soy el culpable..., es más yo soy el culpable de todo eso, pero especialmente a ella porque yo quisiera por lo menos tener el privilegio de darle un abrazo y de recibir aunque sea una sonrisa de ella".

"Yo soy el culpable de todo eso y por lo que sea y por eso le pido perdón y le pido perdón a su madre", reveló el humorista.

Durante la conversación, el actor reveló que la joven sabe quién es su padre y asegura que en un momento hubo un acercamiento que, finalmente no prosperó.

"Yo quisiera por lo menos tener el privilegio de darle un abrazo y de recibir aunque sea una sonrisa de ella, porque es mía Manolo", añadió.

Su próxima afirmación fue desgarradora: "Como es mi hija, no hay cosa más incómoda que te pase por el día y que no te mire y que no te salude". Y es que, según sus palabras, la mujer trabaja en el mismo canal donde el humorista desempeñaba su labor. "Si no fuera nada mío, a mí no me importaría", agregó.

"Yo siempre la veo, si ella necesitaba darme un castigo, lo consigue", admitió.

Las razones de la nula relación entre ambos

El actor aseguró durante la entrevista que "ella sabe que es mi hija, lo que pasa es que no me quiere". Luego dio a conocer la razón por la que, según él, no guardaban relación.

"La madre de esa niña, como yo que era un muchachón... llegó un momento en que yo dije: yo me voy, yo no puedo estar en esto y me fui", explicó. "Y ese dolor hizo que ella me distanciara de esa niña, nunca me la dejó ver".

"Yo pienso que yo no hice nada, pero eso es lo que pienso yo, pero a lo mejor sí. Yo era muy joven, me fui, porque entendí que yo no quería seguir con esa persona. Para ella, eso fue un dolor y yo no lo supe manejar, nada, que me perdonen".

Fallecimiento

El mundo del teatro y del humor sigue lamentando la muerte prematura de Víctor Pinales, actor reconocido por su participación en el programa "De Remate", conducido por el también fallecido y polifacético Luisito Martí.

Según se reveló a Diario Libre, los restos del también productor de teatro y televisión serán velados a partir del jueves 1 de febrero en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln de Santo Domingo.

El actor falleció en la madrugada a causa de un paro respiratorio en la unidad de cuidados intensivos del Hospital General de la Plaza de la Salud. Pinales había sido intubado el martes después de desarrollar una neumonía que afectó sus pulmones, lo que provocó otras complicaciones en su delicado estado de salud.