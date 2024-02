Accidentes aéreos fatales que cobraron la vida de populares figuras públicas

El expresidente de Chile, Sebastián Piñera, murió este martes en un accidente aéreo, según confirmaron los medios chilenos.

El accidente se registró en horas de la tarde en el sector rural de Ilihue, en localidad del Lago Ranco, región de los Ríos.

Fue presidente de la República de Chile en dos períodos no consecutivos entre 2010-2014 y 2018-2022. Además, entre 2011 y 2013, fue el primer presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Mientras que entre 2019 y 2020 se desempeñó como el primer presidente pro tempore del Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur).

Durante y después de sus mandatos, Sebastián Piñera mantuvo una conexión activa con República Dominicana, país en el que esperó la llegada del año 2024 junto a otros expresidentes, invitados por la familia Rainieri, del Grupo Puntacana.

Otros accidentes fatales de figuras públicas

Este fatal accidente aéreo hace recordar otras figuras queridas de la política, el deporte, la música y el cine que fallecieron de la misma forma que el mandatario sudamericano.

Kobe Bryant: la estrella de la NBA

Kobe Bryant, uno de los más grandes baloncestistas de todos los tiempos, perdió la vida el domingo 26 de enero de 2020 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. El avión en el que viajaba, junto a su hija de 13 años, y otros siete acompañantes, se estrelló. Fallecieron todos.

La noticia rápidamente se volvió tendencia a nivel mundial. Muchos se negaban a creer que su ídolo había tenido un final tan trágico e inesperado. Sólo tenía 41 años de edad.

Cinco veces campeón de la NBA: 2000, 2001, 2002, 2009 y 2010; dos veces MVP de las finales de la NBA en 2009 y 2010.

Dieciocho veces All-Stars; jugador más joven en llegar a los 28 y 30 mil puntos y dos medallas de oro en Juegos Olímpicos, logradas en 2008 y 2012, avalan su exitosa carrera, en la que, incluso, ganó un premio Oscar en 2018 por el corto animado "Querido Baloncesto".

Flow La Movie, productor de música urbana

En diciembre de 2021, un jet privado se estrelló en las cercanías del Aeropuerto Internacional de Las Américas (Aila), con siete pasajeros a bordo y dos tripulantes.

Según dijo una fuente a Diario Libre, la aeronave partió desde la terminal de El Higüero, en el municipio Santo Domingo Norte, con destino a Miami, pero reportó una emergencia.

Entre los fallecidos del accidente, que se produjo próximo a la cabecera 35 de la pista, en las afueras de la terminal, estaba el productor boricua conocido como Flow Movie.

José Ángel Hernández, más conocido como Flow La Movie, fue un productor con una carrera de éxitos. Su trabajo destaca por haber sido partícipe de grandes producciones como "Te boté", "La Jeepeta", "La Bebé" y "Wow Remix".

El mundo habría estado a punto de conocer su primera película, Burundanga, la misma que ya se encontraba en etapa de postproducción, pero la muerte encontró al talentoso artista de una manera trágica.

Desde su base de operaciones, ubicada en Orlando, Florida, Flow La Movie se desempeñó como productor ejecutivo e inversionista en eventos y conciertos de figuras como Ozuna, Anuel AA, Bryan Myers, entre otros.

El 2016 significó un año de cambios para el productor tras conocer al artista Nio García. Este necesitaba un inversionista para continuar con su carrera, José Ángel decidió apostar por él y aprovechó en crear su sello discográfico junto a una marca que lleva su nombre artístico.

Roberto Clemente

Uno de los accidentes aéreos más recordados fue en el cual perdió la vida el astro del béisbol puertorriqueño Roberto Clemente. Su deseo de ayudar al prójimo hizo que se arriesgara a tomar una avioneta sin importar el mal tiempo.

El 23 de diciembre de 1972 la ciudad de Managua, capital de Nicaragua, fue sacudida por un terremoto. La devastación motivó a Clemente a llevar un cargamento de ayuda a los afectados. Decidió ir personalmente, pues a través de noticias se daba a conocer que los militares del país administraban deficientemente los envíos internacionales.

Según se recoge en su biografía oficial, en un testimonio, su esposa, Vera Zavala, le previno de no viajar al decirle: "No vayas Roberto", este por el contrario respondió: "Si vas a morir, morirás"

En la noche del 31 de diciembre, la nave (un DC-7) despegó de San Juan, Puerto Rico, pero a los pocos metros de dejar la isla cayó aparatosamente en el mar a las 9:23 p.m., muriendo todos los ocupantes.

El cuerpo del beisbolista nunca fue recuperado. La causa del siniestro parece haber sido la sobrecarga del aparato.

Desde el momento que se supo la noticia, el luto embargó a los fanáticos del béisbol y al público en general. Su admisión al Salón de la Fama de este deporte fue realizada de manera expedita con la anuencia del Comisionado de la Liga en ese entonces, Bowie Kuhn.

Por regla general, se han establecido cinco años desde la retirada o muerte de un jugador para iniciar el proceso. El otro caso al que se aplicó esta excepción fue Lou Gehrig. Clemente se convirtió así en el primer latinoamericano en formar parte de este distinguido salón.

Aliyah: cantante y actriz

La cantante y actriz estadounidense estaba en su mejor momento cuando murió de manera trágica en un accidente aéreo.

La intérprete del tema "Try Again", banda sonora del filme Romeo Must Die, falleció el 25 de agosto de 2001 junto a sus ocho acompañantes mientras viajaba de las Bahamas a Florida, tras grabar el vídeo de su sencillo "Rock the Boat". Tenía 22 años.

El accidente se debió a una sobrecarga de equipaje, y a que el piloto estaba bajo el efecto de las drogas y el alcohol. Adicional a eso, no estaba autorizado para volar.

Según resultados de la investigación, Aaliyah sufrió quemaduras severas y un golpe en la cabeza, resultado del fuerte impacto. La investigación teorizó que, aunque Aaliyah hubiera sobrevivido al accidente, su recuperación habría sido prácticamente imposible, debido a la gravedad de sus lesiones.

Resultó que, en el momento del accidente, la línea aérea "Blackhawk International Airways" no tenía permiso de las Bahamas para hacer vuelos comerciales. El piloto Luis Morales III empezó a trabajar para esta compañía dos días antes del accidente.

Incluso dos semanas antes, había sido acusado por posesión de crack, cocaína e intento de vender partes robadas de aviones, y se encontraba bajo libertad condicional.

El velatorio de Aaliyah fue realizado el 31 de agosto en la Iglesia de San Ignacio de Loyola, en Manhattan. Un carruaje fúnebre tirado por dos caballos blancos llevó su cadáver por las calles del Upper East Side de Manhattan hasta Ferncliff Cemetery, en Hartsdale, Nueva York.

Luego del servicio funerario se liberaron 22 palomas blancas como símbolo de los 22 años que vivió Aaliyah. Fue sepultada inicialmente en un a cripta del mausoleo principal.

Pedro Infante

El máximo representante del cine y la música mexicana llenó de luto a toda una nación, que al día de hoy sigue sin creer su muerte.

El legendario actor y cantante mexicano era también un apasionado de la aviación, y fue mientras pilotaba un avión en Mérida sufrió el accidente que le costó la vida, el 15 de abril de 1957.

El avión impactó boca abajo, lo que sugiere una pérdida total del control.

La investigación del accidente determinó como causa probable que "se debió a un error de maniobra consistente en ejecutar dos virajes hacia el rumbo de la Ciudad de México sin acogerse a las especificaciones de distancia y procedimientos, y por debajo de las altitudes y velocidades indicadas.

Este error fue agravado por un probable corrimiento de carga, debido a una estiba incorrecta."

Año tras año, Pedro Infante sigue convocando gran número de fanáticos de todas las edades frente a su tumba en el Panteón Jardín de Ciudad de México.

Entre los asistentes hay quienes se visten como algunos de los personajes que interpretó y se le recuerda con una misa luctuosa, guardias de honor y, por supuesto, con música y las canciones que hiciera famosas al ídolo de Guamúchil.

Esto demuestra la gran popularidad que aun tiene como actor y cantante en la cultura popular mexicana.

Carlos Gardel

Otra legendaria estrella de la música dejó a millones llorando en el mundo cuando recibieron la triste noticia de su muerte. El 24 de junio de 1935, falleció víctima del choque de dos aeroplanos a punto de despegar en un aeropuerto en Medellín, Colombia.

Días después también morirían Alfonso Azzaf y el guitarrista Ángel Domingo Riverol.

En el accidente murieron también el as de la aviación colombiana y dueño de la SACO, Ernesto Samper Mendoza, el radio operador Willis Foster, el empresario chileno Celedonio Palacios, el promotor de espectáculos Henry Swartz, así como los siete ocupantes del otro avión.

En total 17 muertos. Solo hubo tres supervivientes: el guitarrista José María Aguilar, José Plaja y Grant Flynt, funcionario de SACO.

El accidente se produjo cuando el avión en que viajaba Gardel, un trimotor Ford de la empresa SACO, se desvió en pleno carreteo de despegue y embistió a otro avión similar de la empresa de origen alemán SCADTA, que esperaba su turno para despegar, incendiándose ambos.

John F. Kennedy Jr.

Al segundo hijo de John Fitzgerald Kennedy y Jackie le apasionaba la aviación y tenía licencia de piloto. Por eso eligió su avioneta personal, una Piper Saratoga, para dirigirse junto con su esposa y su cuñada, a la boda de una prima en Cape Cod, Massachusets, el 16 de julio de 1999.

Pero el tiempo era tormentoso, y la avioneta desapareció en el océano Atlántico cuando solo faltaban 12 kilómetros para llegar al destino. El 19 de julio, el aparato y los cuerpos fueron localizados en el fondo del océano por buzos del ejército.

Desde los años 80 hasta su muerte, Kennedy fue una de las personas más vistas y fotografiadas en Manhattan. Se casó con Carolyn Bessette el 21 de septiembre de 1996 en Cumberland Island (Georgia). Murió a los 38.

Su trágica y prematura muerte, justo cuando pensaba entrar en la política como aspirante a senador demócrata por Nueva York, no hizo más que reforzar el mito de la maldición que ha enlutado a los Kennedy durante generaciones.

Jenni Rivera

El 9 de diciembre de 2012, poco después de haber terminado un concierto en la Arena Monterrey en Monterrey, Nuevo León, Jenni Rivera y seis acompañantes despegaron del Aeropuerto Internacional de Monterrey "General Mariano Escobedo" a las 03:00 horas para regresar a la Ciudad de México

Rivera tenía que estar presente ese día en la transmisión del reality show, "La Voz... México" del que ella formaba parte como una de los jueces. Todos abordaron un avión privado de Rivera, modelo Learjet 25 con matrícula N345MC, que aterrizaría en el aeropuerto internacional Adolfo López Mateos en la capital mexiquense, Toluca.

Su llegada se tenía prevista alrededor de las 04:30 horas. No obstante, pocos minutos después de despegar, los radares perdieron contacto con el avión. A las 06:00 horas se inició un protocolo de búsqueda y rescate cerca del último lugar del que se tenía conocimiento que la aeronave habría sobrevolado.

En la tarde de ese mismo día, autoridades de protección civil informaron que un avión se había estrellado en la Sierra Madre Oriental en el municipio de Iturbide en Nuevo León, México.

En la tarde, en un comunicado oficial, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes indicó que las características de la aeronave accidentada correspondían con las del avión en el que viajaba la cantante, lo que confirmó su muerte y la de todos sus acompañantes.

En la nave, además de Rivera, viajaban su publirrelacionista Arturo Rivera Ruiz, los pilotos Miguel Pérez Soto y Alessandro Torres Álvarez, el abogado Mario Macías Pacheco, el maquillista Jacob Yebale y el peinador Jorge Armando Sánchez, "Gigi".

En diciembre de 2014, las autoridades mexicanas cerraron la investigación sobre lo que le pasó al avión. El director general de Aeronáutica Civil, Gilberto López Meyer, afirmó que los resultados del accidente aéreo no podían ser concluyentes y que no habían sido capaces de determinar la causa exacta del suceso.

Las muertes de estas personalidades siguen causando pesar entre millones de seguidores alrededor del mundo.